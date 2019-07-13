Федеральная торговая комиссия США одобрила соглашение с Facebook о выплате штрафа в $5 млрд за утечку конфиденциальных пользовательских данных. Об этом сообщает агентство Reuters 12 июля.

Власти США оштрафуют Facebook на $5 млрд за утечку данных

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