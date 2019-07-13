Экономика
Власти США оштрафуют Facebook на $5 млрд за утечку данныхИзвестия 09:29
Федеральная торговая комиссия США одобрила соглашение с Facebook о выплате штрафа в $5 млрд за утечку конфиденциальных пользовательских данных. Об этом сообщает агентство Reuters 12 июля.
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Facebook грозит штраф $5 миллиардов за утечку персональных данных пользователей
Вести.Ruвчера в 23:47
В США с Facebook взыщут 5 млрд долларов за раскрытие личных данных пользователей
Говорит Москвавчера в 16:50
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 11:57, Вашингтон
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На youtube-канале «ПриветТачка» опубликован видеоролик, в котором блогеры представили уникальную «Ниву», стоимостью в 2 миллиона рублей.
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Глава Севастополя отправил правительство в отставку
«Объявить об отставке правительства Севастополя с 12 июля 2019 года», — говорится в документе, подписанном врио губернатора Михаилом Развожаевым.
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Зеленский потребовал от главы Фискальной службы уйти в отставку
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Александра Власова написать заявление об отставке.
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Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде.
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В Европе резко выросла заболеваемость сифилисом
Согласно исследованию, с 2010 года рост заболеваемости составил 70%, причем 85% зараженных европейцев – мужчины.
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США отказали Зеленскому в расширении нормандского формата
Соединенные Штаты не поддержали изменение формата международных переговоров по ситуации на Донбассе, предложенное президентом Украины Владимиром Зеленским и отказались участвовать в обсуждении Минских соглашений.
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Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
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В Египте уникальную «ломаную» пирамиду открыли для туристов
Одна из древнейших в Египте "ломаная" пирамида фараона Снофру впервые открыта в субботу для посещения после реставрации и работ по благоустройству, передает корреспондент РИА Новости.
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Борис Клюев отмечает 75-летний юбилей
Обновлено в 07:04
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Украинский телеведущий опубликовал нецензурное обращение к Путину
Украинский телеведущий 24-го канала Артём Овдиенко опубликовал нецензурное обращение к президенту России Владимиру Путину по мотивам заявления грузинского ведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии и анонсировал телемост с Тбилиси.
Обновлено вчера в 09:32
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Государство поможет семьям с низким доходом
Правительство одобрило законопроект, согласно которому повышаются выплаты на детей семьям с невысоким доходом.
Обновлено в 06:18
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В Крыму отметили, что Зеленский взял пример с Путина
Обновлено в 10:32
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Опубликован первый в истории снимок квантовой запутанности
Ученые из Университета Глазго (Шотландия) сообщили об уникальном эксперименте, во время которого им удалось запечатлеть на снимке квантовую запутанность.
Обновлено в 06:59
Происшествия
Состояние жестоко избитой девочки из Ингушетии улучшилось
Состояние жестоко избитой девочки из Ингушетии улучшилось, сообщила уполномоченный по правам ребенка при главе республики Зарема Чахкиева.
Обновлено в 10:15
Технологии
В работе «Билайна» произошёл сбой
Российские пользователи сообщают о сбоях в работе сотового оператора «Билайн». Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Обновлено в 09:34
Происшествия
Российскому самолету не дали вылететь с Кипра из-за угрозы взрыва
В связи с сообщением об угрозе безопасности пассажиров и целостности самолета, вылет рейса из кипрского международного аэропорта Ларнака в Санкт-Петербург задержали.
Обновлено в 11:45
Политика
Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве
В субботу в Москве прошел санкционированный митинг в защиту экс-кандидата в президенты России от КПРФ и директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина.
Обновлено в 07:25
Футбол
«Челси» одержал первую победу под руководством Лэмпарда
Обновлено в 11:46
Политика
На дом Габунии повесили позорную табличку
В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 00:09
Происшествия
В Пензенской области проверяют данные об избиении девочки подростками
Следователи в Пензенской области проверяют сообщения об избиении девочки в ходе конфликта между подростками, информирует областное СУСК.
Обновлено в 11:35
Экономика
Кабмин одобрил изменения в правилах валютных операций для нерезидентов
Правительство России одобрило законопроект, устанавливающий дополнительные разрешенные случаи совершения резидентами валютных операций, сообщается на его сайте.
Обновлено в 08:42
Футбол
Михайлович заявил, что у него обнаружили лейкемию
Специалист отметил, что у него была обнаружена лейкемия.
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Шоу-бизнес
Жена Овечкина выложила фото с хоккеистом с яхты на отпуске в Италии
Капитан «Вашингтон Кэпиталз», хоккеист сборной России Александр Овечкин и его жена Анастасия Шубская продолжают свой отдых в Италии.
Обновлено в 09:25
Культура
В Судаке художники со всей России провели фестиваль уличного искусства
В Судаке на форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» прошел стрит-фест Cube of fame, в котором приняли участие 30 современных художников из разных регионов России.
Обновлено вчера в 12:04
Политика
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено вчера в 13:31
Экономика
Cын Керимова стал совладельцем структуры Сбербанка
Сын бизнесмена Сулеймана Керимова Саид приобрел долю в «Рыночном спецдепозитарии» (РСД), который ранее полностью принадлежал Сбербанку, передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 12:44