Экономика

Власти США оштрафуют Facebook на $5 млрд за утечку данныхИзвестия вчера в 09:29

Федеральная торговая комиссия США одобрила соглашение с Facebook о выплате штрафа в $5 млрд за утечку конфиденциальных пользовательских данных. Об этом сообщает агентство Reuters 12 июля.
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Федеральная торговая комиссия США назначила Facebook пять миллиардов долларов штрафа

Эхо Москвывчера в 09:32

Facebook грозит штраф $5 миллиардов за утечку персональных данных пользователей

Вести.Ru12 июля в 23:47

WSJ: американский регулятор утвердил договоренность о взыскании с Facebook $5 млрд

ТАСС12 июля в 16:57

Власти США оштрафуют Facebook на рекордные $5 млрд из-за утечки данных

Коммерсантъ12 июля в 21:24

СМИ узнали о штрафе для Facebook в $5 млрд из-за Cambridge Analytica

РБК12 июля в 21:19

Утечка данных грозит обернуться Facebook выплатой в $5 млрд

Газета.Ru12 июля в 21:59

В США с Facebook взыщут 5 млрд долларов за раскрытие личных данных пользователей

Говорит Москва12 июля в 16:50
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 08:41, Вашингтон
Происшествия

О технических проблемах сообщил экипаж летящего в Москву самолета

Экипаж самолета, который направляется в московский аэропорт Шереметьево, проинформировал о технических неполадках.
Обновлено в 07:45
Спорт

Синхронистки Колесниченко и Ромашина завоевали золото ЧМ

Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина завоевали золото в технической программе дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта.
Обновлено в 07:56
Кино

Умерла актриса из «Стартрека» Стефани Низник

Обновлено в 03:49
Футбол

Объявлены составы «Крыльев Советов» и ЦСКА на матч чемпионата России

Самарские "Крылья Советов" и московский ЦСКА определились со стартовыми составами на матч первого тура чемпионата России.
Обновлено в 08:15
Здоровье

В РАН объяснили рост числа зараженных ВИЧ в Башкирии

Выявление новых случаев заражения ВИЧ связано не с инфицированием, а с большим числом обследованных, число людей, живущих с ВИЧ, будет расти, потому что лечение позволит сократить смертность в этой группе, рассказал РИА Новости руководитель Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский.
Обновлено в 07:45
Политика

Россия отказалась обсуждать с Японией передачу двух островов

Россия отказалась вести переговоры с Японией о передаче двух из четырех островов Южных Курил в рамках дискуссий о заключении мирного договора.
Обновлено в 07:05
Космос

НАСА показало снимок Curiosity, сделанный с орбиты Марса

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показало снимок марсохода Curiosity, который был сделан с орбиты Марса камерой HiRISE, установленной на аппарате Mars Reconnaissance Orbiter.
Обновлено в 03:37
Здоровье

Роспотребнадзор запретил купание на 10 пляжах в Крыму

Региональное управление Роспотребнадзора по результатам исследований ограничило купание на десяти пляжах в Крыму и Севастополе, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 06:36
Футбол

Шевченко: Мальдини поможет «Милану» вернуться на былые вершины

Экс-форвард «Милана» Андрей Шевченко, в настоящий момент возглавляющий сборную Украины, поделился мыслями о смене руководства «россонери».
Обновлено в 06:46
Общество

Жан-Поля Бельмондо наградили орденом Почетного легиона

Орден Почетного легиона учрежден Наполеоном Бонапартом в 1802 году.
Обновлено в 01:50
Политика

Поставка С-400 Турции стала триумфом Путина, пишет Focus

Покупка Анкарой российских зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности С-400 "Триумф" стала действительно триумфом президента России Владимира Путина не только в военной сфере, но и в политической, пишет немецкое издание Focus.
Обновлено в 04:58
Политика

Трясущейся на встречах Меркель поставили диагноз

Руководитель клиники нейрологии и клинической нейрофизиологии в Германии Уве Янке сделал предположение причинах тремора немецкого канцлера Ангелы Меркель.
Обновлено вчера в 23:36
Футбол

«Ливерпуль» вступил в борьбу за нападающего сборной России

«Ливерпуль» заинтересован в приобретении нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова.
Обновлено в 04:32
Баскетбол

Баскетболист сборной Сербии впал в кому после автокатастрофы

Обновлено в 08:17
Происшествия

Учительницу осудили на 20 лет тюрьмы за секс с учеником

В Соединенных Штатах учительница была приговорена к 20 годам тюремного заключения за секс с одним из своих учеников, возраст которого составлял 13 лет.
Обновлено в 03:25
Общество

Доставайте купальники! Тест-драйв пляжей и спа-зон с бассейном в Екатеринбурге

Корреспонденты E1.RU протестировали популярные городские пляжи и спа-зоны.
Обновлено вчера в 01:02
Происшествия

В Сирии боевики подорвали газопровод

Обновлено в 08:30
Политика

Глава Фискальной службы Украины уволился после обращения Зеленского

Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александр Власов написал заявление об увольнении после призыва президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 06:21
Экономика

В России повысят детские пособия для семей с невысоким доходом

Власти одобрили законопроект, повышающий выплаты на детей для семей, в которых среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов.
Обновлено вчера в 05:28
Футбол

«Арсенал» предложил «Лиллю» 80 миллионов евро за нападающего Пепе

Как сообщает L'Equipe, руководство английского клуба предлагает 80 миллионов евро французскому Лиллю трансфер за 24-летнего форварда.
Обновлено в 02:06
Политика

В Москве прошла акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму

Обновлено в 07:00
Политика

Один кандидат в депутаты рады обвинил другого в покушении на убийство

Кандидат в депутаты Верховной рады Украины Назарий Чепко заявил о ранении ножом в грудь.
Обновлено в 07:29
Происшествия

Двое россиян пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане

В городе Шеки двое россиян и пять сирийцев получили травмы в результате падения ветки 500-летнего дерева, растущего около дворца Шекинских ханов, сообщили в Минздраве Азербайджана.
Обновлено в 07:23
Происшествия

В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube

В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube Эмили Хартридж. Об этом 13 июля сообщает издание The Sun.
Обновлено вчера в 16:15
Политика

В Киеве предупредили о массовых задержаниях в окружении Порошенко

Бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов в эфире телеканала NewsOne рассказал, когда начнутся массовые аресты в окружении Петра Порошенко и произойдет задержание самого экс-президента.
Обновлено вчера в 21:55
Культура

Умерла писательница и бард Елена Касьян

Писательница, поэтесса и бард Елена Касьян умерла после продолжительной болезни. Об этом говорится на ее странице в Facebook.
Обновлено в 06:45
Гаджеты

«Живое» фото iPhone 11 Max в руках сотрудника Apple

Обновлено вчера в 10:41
Политика

В Париже начался военный парад в честь Дня взятия Бастилии

На Елисейских полях в Париже проходит военный парад в честь национального французского праздника — Дня взятия Бастилии.
Обновлено в 06:19
Экономика

Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян

Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено 12 июля в 20:15
Наука

Японские ученые обнаружили неожиданную причину ожирения

Ученые из Японии в ходе исследований сумели обнаружить новую неожиданную причину ожирения.
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