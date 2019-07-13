Экономика
Власти США оштрафуют Facebook на $5 млрд за утечку данныхИзвестия вчера в 09:29
Федеральная торговая комиссия США одобрила соглашение с Facebook о выплате штрафа в $5 млрд за утечку конфиденциальных пользовательских данных. Об этом сообщает агентство Reuters 12 июля.
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Федеральная торговая комиссия США назначила Facebook пять миллиардов долларов штрафа
Эхо Москвывчера в 09:32
Facebook грозит штраф $5 миллиардов за утечку персональных данных пользователей
Вести.Ru12 июля в 23:47
В США с Facebook взыщут 5 млрд долларов за раскрытие личных данных пользователей
Говорит Москва12 июля в 16:50
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 08:41, Вашингтон
Происшествия
О технических проблемах сообщил экипаж летящего в Москву самолета
Экипаж самолета, который направляется в московский аэропорт Шереметьево, проинформировал о технических неполадках.
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Синхронистки Колесниченко и Ромашина завоевали золото ЧМ
Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина завоевали золото в технической программе дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта.
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Кино
Умерла актриса из «Стартрека» Стефани Низник
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Футбол
Объявлены составы «Крыльев Советов» и ЦСКА на матч чемпионата России
Самарские "Крылья Советов" и московский ЦСКА определились со стартовыми составами на матч первого тура чемпионата России.
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Здоровье
В РАН объяснили рост числа зараженных ВИЧ в Башкирии
Выявление новых случаев заражения ВИЧ связано не с инфицированием, а с большим числом обследованных, число людей, живущих с ВИЧ, будет расти, потому что лечение позволит сократить смертность в этой группе, рассказал РИА Новости руководитель Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский.
Обновлено в 07:45
Политика
Россия отказалась обсуждать с Японией передачу двух островов
Россия отказалась вести переговоры с Японией о передаче двух из четырех островов Южных Курил в рамках дискуссий о заключении мирного договора.
Обновлено в 07:05
Космос
НАСА показало снимок Curiosity, сделанный с орбиты Марса
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показало снимок марсохода Curiosity, который был сделан с орбиты Марса камерой HiRISE, установленной на аппарате Mars Reconnaissance Orbiter.
Обновлено в 03:37
Здоровье
Роспотребнадзор запретил купание на 10 пляжах в Крыму
Региональное управление Роспотребнадзора по результатам исследований ограничило купание на десяти пляжах в Крыму и Севастополе, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 06:36
Футбол
Шевченко: Мальдини поможет «Милану» вернуться на былые вершины
Экс-форвард «Милана» Андрей Шевченко, в настоящий момент возглавляющий сборную Украины, поделился мыслями о смене руководства «россонери».
Обновлено в 06:46
Общество
Жан-Поля Бельмондо наградили орденом Почетного легиона
Орден Почетного легиона учрежден Наполеоном Бонапартом в 1802 году.
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Политика
Поставка С-400 Турции стала триумфом Путина, пишет Focus
Покупка Анкарой российских зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности С-400 "Триумф" стала действительно триумфом президента России Владимира Путина не только в военной сфере, но и в политической, пишет немецкое издание Focus.
Обновлено в 04:58
Политика
Трясущейся на встречах Меркель поставили диагноз
Руководитель клиники нейрологии и клинической нейрофизиологии в Германии Уве Янке сделал предположение причинах тремора немецкого канцлера Ангелы Меркель.
Обновлено вчера в 23:36
Футбол
«Ливерпуль» вступил в борьбу за нападающего сборной России
«Ливерпуль» заинтересован в приобретении нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова.
Обновлено в 04:32
Происшествия
Учительницу осудили на 20 лет тюрьмы за секс с учеником
В Соединенных Штатах учительница была приговорена к 20 годам тюремного заключения за секс с одним из своих учеников, возраст которого составлял 13 лет.
Обновлено в 03:25
Общество
Доставайте купальники! Тест-драйв пляжей и спа-зон с бассейном в Екатеринбурге
Корреспонденты E1.RU протестировали популярные городские пляжи и спа-зоны.
Обновлено вчера в 01:02
Происшествия
В Сирии боевики подорвали газопровод
Обновлено в 08:30
Политика
Глава Фискальной службы Украины уволился после обращения Зеленского
Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александр Власов написал заявление об увольнении после призыва президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 06:21
Экономика
В России повысят детские пособия для семей с невысоким доходом
Власти одобрили законопроект, повышающий выплаты на детей для семей, в которых среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов.
Обновлено вчера в 05:28
Футбол
«Арсенал» предложил «Лиллю» 80 миллионов евро за нападающего Пепе
Как сообщает L'Equipe, руководство английского клуба предлагает 80 миллионов евро французскому Лиллю трансфер за 24-летнего форварда.
Обновлено в 02:06
Политика
Один кандидат в депутаты рады обвинил другого в покушении на убийство
Кандидат в депутаты Верховной рады Украины Назарий Чепко заявил о ранении ножом в грудь.
Обновлено в 07:29
Происшествия
Двое россиян пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане
В городе Шеки двое россиян и пять сирийцев получили травмы в результате падения ветки 500-летнего дерева, растущего около дворца Шекинских ханов, сообщили в Минздраве Азербайджана.
Обновлено в 07:23
Происшествия
В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube
В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube Эмили Хартридж. Об этом 13 июля сообщает издание The Sun.
Обновлено вчера в 16:15
Политика
В Киеве предупредили о массовых задержаниях в окружении Порошенко
Бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов в эфире телеканала NewsOne рассказал, когда начнутся массовые аресты в окружении Петра Порошенко и произойдет задержание самого экс-президента.
Обновлено вчера в 21:55
Культура
Умерла писательница и бард Елена Касьян
Писательница, поэтесса и бард Елена Касьян умерла после продолжительной болезни. Об этом говорится на ее странице в Facebook.
Обновлено в 06:45
Гаджеты
«Живое» фото iPhone 11 Max в руках сотрудника Apple
Обновлено вчера в 10:41
Политика
В Париже начался военный парад в честь Дня взятия Бастилии
На Елисейских полях в Париже проходит военный парад в честь национального французского праздника — Дня взятия Бастилии.
Обновлено в 06:19
Экономика
Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян
Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено 12 июля в 20:15
Наука
Японские ученые обнаружили неожиданную причину ожирения
Ученые из Японии в ходе исследований сумели обнаружить новую неожиданную причину ожирения.
Обновлено в 06:17