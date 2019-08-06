с чего всё началось

В Китае прокомментировали решение США признать страну валютным манипулятором. Как заявили в Народном банке Китая, оно является необдуманной политикой односторонних действий и проявлением протекционизма, которое крайне негативно повлияет на мировую экономику и финансы.

Политика Зеленский призвал лидеров «нормандского формата» по Украине к встрече Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц "нормандского формата" по конфликту в Донбассе провести встречу "как можно быстрее".

Здоровье Иркутская область лидирует по росту числа ВИЧ-инфицированных По данным Минздрава, хуже всего ситуация обстоит в Иркутской области, где рост заболеваемости составил 16% по сравнению с 2017 годом и 35% за последние пять лет.

Общество У половины российских семей оказались непогашенные кредиты Каждая вторая российская семья (51%) имеет непогашенный кредит, чуть меньше половины семей в России (48%) не связаны такого рода обязательствами, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".

Экономика РБК: производители прослушки отчитались о значительном росте выручки Издание изучило, как изменились финансовые показатели этих компаний в 2018 г. по сравнению с предыдущим годом, и обнаружило существенный рост выручки.

Армия и оружие Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки По утверждению разведки ДНР, подразделения ВСУ приведены в высшую степень боевой готовности и готовятся к выдвижению на передовые позиции на Мариупольском направлении.

Армия и оружие В ДНР заявили о непричастности к гибели четырех украинских силовиков Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило о непричастности ополчения к обстрелу, который якобы привел к гибели в Донбассе четверых украинских силовиков.

Армия и оружие Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника «Охотник» Минобороны РФ опубликовало на своем канале в YouTube видео первого полета тяжелого ударного беспилотника "Охотник" разработки КБ Сухого (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию).

Происшествия Шестеро россиян пострадали в ДТП в турецкой Аланье Шесть российских туристов получили ранения, двое россиян позже были направлены в больницу Антальи, остальные пострадавшие, в том числе 25-летний водитель, находятся в больнице ALKÜ-Anadolu в Аланье.

Культура Валентина Гафта госпитализировали с инсультом Актер Валентин Гафт попал в больницу с инсультом, сообщает РЕН ТВ.

Авто Новая Hyundai Sonata для России не порадует выбором моторов Предполагается, что продажи восьмого поколения Hyundai Sonata начнутся в нашей стране уже в августе 2019 года.

Политика Совет Думы 19 августа может обсудить вмешательство в российские выборы Совет Думы, где может решиться вопрос о создании рабочей группы по изучению фактов вмешательства из-за рубежа в российские выборы, может состояться 19 августа.

Шоу-бизнес Умерла fashion-директор московского ЦУМа Алла Вербер В 2003 году Алла Вербер заняла пост fashion-директора столичного ЦУМа, который выкупила Mercury.

Общество Студенты РГГУ выступили против отчислений за митинги Ранее ректор пообещал провести оппозиционные чистки в вузе Учащиеся, аспиранты и выпускники Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) выступили против отчисления студентов, привлеченных к ответственности за участие в несанкционированных акциях.

Общество Четверть детей в России живут за чертой бедности Самый высокий процент бедности среди детей зафиксирован в многодетных семьях - 52,2%. "Все домохозяйства, которые находились на грани бедности, то есть имели денежные доходы, близкие к прожиточному минимуму, при рождении детей падают ниже этой черты", - пояснила изданию директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева.

Политика Немецкий детектив может передать России материалы о крушении МН17 Частный детектив из Германии Йозеф Реш может предложить России, Малайзии и другим странам свою информацию о причинах крушения малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году.

Политика Пушков назвал отставку Хантсмана логичной Российский сенатор Алексей Пушков 6 августа в своем Twitter прокомментировал отставку посла США в России Джона Хантсмана.