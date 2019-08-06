Финансы
ЦБ КНР оценил решение США признать Китай валютным манипуляторомРоссийская газета вчера в 04:31
В Китае прокомментировали решение США признать страну валютным манипулятором. Как заявили в Народном банке Китая, оно является необдуманной политикой односторонних действий и проявлением протекционизма, которое крайне негативно повлияет на мировую экономику и финансы.
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с чего всё началось
Министерство финансов США признало Китай страной, манипулирующей валютой, Вашингтон будет работать с Международным валютным фондом (МВФ) для устранения «несправедливого преимущества», сообщается на сайте ведомства.Ведомости05 августа в 18:11
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Эксперт прокомментировал решение США признать Китай валютным манипулятором
RT на русскомвчера в 13:39
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Предполагается, что продажи восьмого поколения Hyundai Sonata начнутся в нашей стране уже в августе 2019 года.
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Порошенко вернулся на Украину ночью
Бывший президент Украины Петр Порошенко, покинувший страну вместе с семьей в конце июля, в ночь на 7 августа вернулся в Киев.
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