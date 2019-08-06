Финансы

ЦБ КНР оценил решение США признать Китай валютным манипуляторомРоссийская газета вчера в 04:31

В Китае прокомментировали решение США признать страну валютным манипулятором. Как заявили в Народном банке Китая, оно является необдуманной политикой односторонних действий и проявлением протекционизма, которое крайне негативно повлияет на мировую экономику и финансы.
Читать в источнике
Комментировать11
с чего всё началось
Министерство финансов США признало Китай страной, манипулирующей валютой, Вашингтон будет работать с Международным валютным фондом (МВФ) для устранения «несправедливого преимущества», сообщается
 на сайте ведомства.
Ведомости05 августа в 18:11

Подробнее о событии

США не устает винить Китай в своих экономических проблемах

Российская газета02:22

Юань против доллара. Зачем США объявили Китай валютным манипулятором

РБКвчера в 06:39

ЕК следит за ситуацией с решением США признать Китай валютным манипулятором

РИА Новостивчера в 07:51

Эксперт прокомментировал решение США признать Китай валютным манипулятором

RT на русскомвчера в 13:39

Пекин предрек негативные последствия для мировой экономики от действий США

Известиявчера в 05:01

Центробанк КНР опроверг обвинения в манипулировании обменным курсом

ТАССвчера в 04:09

Минфин США назвал Китай страной, которая манипулирует валютой

Эхо Москвывчера в 01:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 06:51, Ашберн
Политика

Зеленский призвал лидеров «нормандского формата» по Украине к встрече

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц "нормандского формата" по конфликту в Донбассе провести встречу "как можно быстрее".
Обновлено вчера в 11:20
Общество

Комбинат питания «Кремлевский» подал в суд на Киркорова

Обновлено в 06:34
Здоровье

Телеведущий посоветовал полным людям умирать для сохранения бюджета

Обновлено в 01:13
Здоровье

Иркутская область лидирует по росту числа ВИЧ-инфицированных

По данным Минздрава, хуже всего ситуация обстоит в Иркутской области, где рост заболеваемости составил 16% по сравнению с 2017 годом и 35% за последние пять лет.
Обновлено в 06:31
Общество

У половины российских семей оказались непогашенные кредиты

Каждая вторая российская семья (51%) имеет непогашенный кредит, чуть меньше половины семей в России (48%) не связаны такого рода обязательствами, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".
Обновлено в 03:45
Экономика

РБК: производители прослушки отчитались о значительном росте выручки

Издание изучило, как изменились финансовые показатели этих компаний в 2018 г. по сравнению с предыдущим годом, и обнаружило существенный рост выручки.
Обновлено в 02:46
Армия и оружие

Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки

По утверждению разведки ДНР, подразделения ВСУ приведены в высшую степень боевой готовности и готовятся к выдвижению на передовые позиции на Мариупольском направлении.
Обновлено вчера в 18:26
Авто

Орловчанка отсудила за ржавчину на иномарке 1,5 миллиона рублей

Жительница Орла отсудила за ржавчину на иномарке 1,5 млн рублей.
Обновлено в 06:24
Происшествия

Подозреваемый признался в убийстве Михаила Круга, сообщили СМИ

Обновлено в 05:47
Общество

В Госдуме предложили включать летом отопление в случае похолодания

Обновлено вчера в 20:24
Армия и оружие

В ДНР заявили о непричастности к гибели четырех украинских силовиков

Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило о непричастности ополчения к обстрелу, который якобы привел к гибели в Донбассе четверых украинских силовиков.
Обновлено в 05:39
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника «Охотник»

Минобороны РФ опубликовало на своем канале в YouTube видео первого полета тяжелого ударного беспилотника "Охотник" разработки КБ Сухого (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию).
Обновлено в 06:36
Происшествия

ФСИН направила комиссию в «Кресты» после сообщений о пытках

Обновлено в 06:05
Происшествия

Автобус въехал в остановку в Долгопрудном, есть жертвы

Обновлено в 05:06
Происшествия

Шестеро россиян пострадали в ДТП в турецкой Аланье

Шесть российских туристов получили ранения, двое россиян позже были направлены в больницу Антальи, остальные пострадавшие, в том числе 25-летний водитель, находятся в больнице ALKÜ-Anadolu в Аланье.
Обновлено в 03:19
Культура

Валентина Гафта госпитализировали с инсультом

Актер Валентин Гафт попал в больницу с инсультом, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 03:07
Армия и оружие

В Ливии уничтожен третий украинский самолет Ил-76

Обновлено в 03:39
Футбол

«Манчестер Юнайтед» приостановил переговоры о покупке Эриксена

«Манчестер Юнайтед» приостановил переговоры по лидеру «Тоттенхэма» Кристиану Эриксену.
Обновлено в 05:11
Кино

Мединский подарил Квентину Тарантино сборник стихов Пастернака

Известно, что Тарантино является большим поклонником творчества Пастернака.
Обновлено в 04:07
Авто

Новая Hyundai Sonata для России не порадует выбором моторов

Предполагается, что продажи восьмого поколения Hyundai Sonata начнутся в нашей стране уже в августе 2019 года.
Обновлено в 01:55
Политика

Совет Думы 19 августа может обсудить вмешательство в российские выборы

Совет Думы, где может решиться вопрос о создании рабочей группы по изучению фактов вмешательства из-за рубежа в российские выборы, может состояться 19 августа.
Обновлено в 05:24
Интернет

Во «ВКонтакте» появились музыкальные стикеры

”ВКонтакте” появились музыкальные стикеры.
Обновлено в 05:56
Шоу-бизнес

Умерла fashion-директор московского ЦУМа Алла Вербер

В 2003 году Алла Вербер заняла пост fashion-директора столичного ЦУМа, который выкупила Mercury.
Обновлено в 02:47
Экономика

Власти Красноярского края оценили ущерб от лесных пожаров

Обновлено в 04:29
Общество

Студенты РГГУ выступили против отчислений за митинги

Ранее ректор пообещал провести оппозиционные чистки в вузе Учащиеся, аспиранты и выпускники Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) выступили против отчисления студентов, привлеченных к ответственности за участие в несанкционированных акциях.
Обновлено в 05:56
Общество

Четверть детей в России живут за чертой бедности

Самый высокий процент бедности среди детей зафиксирован в многодетных семьях - 52,2%. "Все домохозяйства, которые находились на грани бедности, то есть имели денежные доходы, близкие к прожиточному минимуму, при рождении детей падают ниже этой черты", - пояснила изданию директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева.
Обновлено в 04:54
Политика

Немецкий детектив может передать России материалы о крушении МН17

Частный детектив из Германии Йозеф Реш может предложить России, Малайзии и другим странам свою информацию о причинах крушения малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году.
Обновлено в 03:13
Политика

Пушков назвал отставку Хантсмана логичной

Российский сенатор Алексей Пушков 6 августа в своем Twitter прокомментировал отставку посла США в России Джона Хантсмана.
Обновлено вчера в 20:55
Политика

Артемий Лебедев заявил, что покинул Россию

Обновлено вчера в 14:30
Политика

Порошенко вернулся на Украину ночью

Бывший президент Украины Петр Порошенко, покинувший страну вместе с семьей в конце июля, в ночь на 7 августа вернулся в Киев.
Обновлено вчера в 21:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное