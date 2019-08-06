с чего всё началось

Курс китайской национальной валюты снизился до минимального показателя за последние десять лет и составил семь юаней за доллар. Президент США Дональд Трамп в своем твиттере назвал это валютной манипуляцией и серьезным нарушением, которое может значительно ослабить Китай.

Происшествия Три человека погибли в ДТП под Саратовом Легковой автомобиль и грузовик столкнулись в среду на трассе в Саратовской области, в результате женщина и двое детей погибли, еще два человека пострадали, сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.

Общество Названы основные причины незанятости в России В Росстате выяснили основные причины незанятости в России. С соответствующими данными службы ознакомился RT.

Транспорт В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.

Общество Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.

Экономика Российской экономике прогнозируют рецессию в 2019 году О наступлении рецессии в 2021 году говорил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, выступая в рамках Петербургского международного экономического форума.

Экономика Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за день Самые богатые люди на Земле потеряли больше сотни миллиардов долларов из-за падения на финансовых рынках, пишет Bloomberg.

Политика Порошенко ночью вернулся на Украину Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, самолет с экс-президентом Украины и его семьей приземлился в аэропорту Киева ночью.

Здоровье Минздрав составил список регионов с минимальным числом онкологов Минздрав выпустил статистический сборник за 2018 год, в котором говорится, что в девяти российских регионах в госклиниках работают меньше 20 врачей-онкологов.

Политика Рабочая группа ЦИК рекомендовала отклонить жалобу Гудкова Рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать в удовлетворении жалобы Дмитрия Гудкова.

Политика В Ливии уничтожен третий украинский Ил-76 В аэропорту ливийского города Мисрата 6 августа был уничтожен украинский транспортный самолет Ил-76, пишет Al Marsa.

Недвижимость Сбербанк снизил процентные ставки по ипотечным кредитам Сбербанк сообщил о снижении ставки на 0,5 п. п. по ипотечным кредитам на готовое и строящееся жильё, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, а также по нецелевым кредитам под залог недвижимости и рефинансировании кредитов других банков.

Политика На Украине потребовали смены мирового порядка Глобальному сообществу необходимо построить новый миропорядок, чтобы выйти из кризиса, заявил заместитель министра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире телеканала NewsOne.

Шоу-бизнес На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.

Экономика ФТС оценила потери западных экспортеров за 5 лет продэмбарго РФ По оценке ФТС России, западные экспортеры за 5 лет действия продэмбарго в совокупности лишились продаж в РФ на сумму около 46 млрд долларов.

Политика Украина нашла замену российскому дизельному топливу Украина планирует заместить дизельное топливо из России, после введения спецпошлин на ввоз российских товаров, поставками из Белоруссии и Евросоюза, заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус.

Энергетика «Белнефтехим» сообщил о повышении тарифа на транзит нефти с сентября «Сегодня ни российская, ни белорусская стороны не могут однозначно определить объемы транспортировки нефти в четвертом квартале 2019 года, поэтому мы договорились на первом этапе повысить тарифы на 3,7% и вернуться к этому вопросу по итогам работы за год»,— цитирует заявление концерна «БелТА».

Политика Немецкий детектив может предложить России и Малайзии материалы по делу MH17 Снимки с американских спутников Детектив заявил, что хотел бы привлечь к изучению своих доказательств и другие страны, включая Нидерланды, Украину, Малайзию, Австралию, Германию, Бельгию и США.

Кино Квентин Тарантино захотел быть похороненным в Кремле Как сообщает ТАСС, Тарантино был впечатлен увиденным, особенно, ему понравились Царь-пушка и Царь-колокол (который он даже потер на счастье).Квентин поинтересовался, что нужно сделать, чтобы быть похороненным в Кремле.