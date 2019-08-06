с чего всё началось

Курс китайской национальной валюты снизился до минимального показателя за последние десять лет и составил семь юаней за доллар. Президент США Дональд Трамп в своем твиттере назвал это валютной манипуляцией и серьезным нарушением, которое может значительно ослабить Китай.

Политика Скотланд-Ярд изучил связь между Путиным и отравлением Скрипалей Скотланд-Ярд изучил, мог ли президент России Владимир Путин играть какую-либо роль в попытке отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Армия и оружие Северный флот может стать «пятым военным округом» в России Северный флот (СФ) наравне с военными округами может получить статус отдельной, но не входящей в их состав военно-административной единицы России.

Кино Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.

Политика Зеленский позвонил Путину из-за ситуации в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что утром 7 августа провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным в связи с гибелью украинских военных в Донбассе.

Культура Валентина Гафта госпитализировали с инсультом Актер Валентин Гафт попал в больницу с инсультом, сообщает РЕН ТВ.

Происшествия ФСИН начала проверку информации о пытках в СИЗО в Петербурге Федеральная служба исполнения наказаний по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводит проверку по факту размещения в интернете информации о применении физической силы к подозреваемым, обвиняемым и содержащимся в СИЗО-1.

Политика Зеленский отреагировал на петицию об увольнении Богдана Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на петицию об увольнении главы офиса президента Андрея Богдана, заявив, что уже освободил его от занимаемой должности.

Политика В Токио не приняли протест России по вопросу южных Курил В Токио назвали неприемлемым протест российской стороны по вопросу южных Курил.

Транспорт В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.

Политика Немецкий детектив может передать России материалы о крушении МН17 Частный детектив из Германии Йозеф Реш может предложить России, Малайзии и другим странам свою информацию о причинах крушения малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году.

Музыка В Чечне сообщили о посвященной Кадырову последней песне Вилли Токарева Певец Вилли Токарев посвятил свою последнюю песню главе Чечни Рамзану Кадырову, сообщил на своей странице в Instagram министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

Авто Орловчанка отсудила за ржавый Kia Rio 1,5 миллиона рублей Жительница Орла взыскала с производителя– компании «Хенде Мотор Мануфактуринг Рус» за коррозию на своем KIA Rio 1,56 млн рублей.

Армия и оружие Минобороны показало первый полет беспилотника «Охотник» Министерство обороны России опубликовало на своем канале в YouTube в среду, 7 августа, первый полет нового российского тяжелого беспилотника «Охотник».

Футбол «Динамо» хочет приобрести танзанийского нападающего Футбольный клуб «Динамо» интересуется нападающим бельгийского «Генка» Мбваной Самуттой.

Общество Госдачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей Бывшую госдачу "Глициния" под Ялтой, которая служила, в частности, местом отдыха генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева, продали за 1,2 млрд рублей.

Наука Как употребление кофе влияет на сон, рассказали учёные Учёные из Атлантического университета Флориды и Гарвардской медицинской школы рассказали, как употребление кофе может влиять на сон.

Происшествия Удар током убил тысячу свиней на тюменской ферме На ферме в Тюменской области около тысячи свиней погибли из-за поражения электрическим током.

Политика Украинцы устроили скандал из-за российского флага в испанском отеле Несколько украинских семей, отдыхающих в испанском городе Салоу, устроили скандал из-за российского флага, который был повешен в ресторане при отеле.

Футбол «Зенит» может разорвать контракт с Заболотным Санкт-петербургский «Зенит» может расторгнуть контракт с нападающим Антоном Заболотным. Об этом августа сообщает «Чемпионат».

Экономика Moody’s посчитало санкции США «постоянной угрозой» для России Санкции США стали постоянной угрозой, нависающей над кредитным профилем России, указывает агентство, хотя в настоящее время Россия остается устойчивой к текущим и будущим санкциям.

Политика В кабмине Украины заявили о необходимости нового мирового порядка В мире продолжается глобальный кризис, который связан с развалом сложившейся после Второй мировой войны системы, поэтому необходимо строить новый мировой порядок.