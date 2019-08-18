Политика
Власти США оценили возможность рецессии в американской экономикеВзгляд.ру 12:03
Ведущий экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу в интервью Fox News ответил на вопрос о том, ожидается ли в ближайшее время экономический спад в Соединенных Штатах.
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Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая отметила 55-летие в Москве
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Политика
В Британии призвали помешать России влиять на страны Африки
Глава Генштаба ВС Великобритании Ник Картер призвал усиливать британское влияние на страны Африки для активного противостояния России на этом континенте.
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Обновлено в 06:46
Экономика
«Ъ» рассказал о планах Минприроды ввести утилизацию 100% товаров и упаковки
Минприроды России в письме правительству предлагает повысить нормативы для производителей по утилизации товаров и упаковки до 100%, вице-премьер РФ Алексей Гордеев поручил Минфину, Минпромторгу и Минэкономразвития рассмотреть эти идеи, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на текст письма.
Обновлено в 14:46
Происшествия
На Софийской полностью сгорел автобус
В воскресенье вечером, 18 августа, на Софийской улице у дома 30/2 дотла сгорел автобус марки MAN. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.
Обновлено в 12:32
Политика
Бурджанадзе назвала ошибкой решение Грузии о выходе из СНГ
Экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе в годовщину выхода страны из состава Содружества независимых государств (СНГ) заявила, что считает этот шаг ошибкой.
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Авто
Автоэксперт назвал пять самых привлекательных бюджетных паркетников
Автоэксперт Дмитрий Попов помог журналистам составить рейтинг из пяти наиболее привлекательных внешне бюджетных кроссоверов.
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Общество
Сильный ливень превратил улицы Сочи в реки
Сильный ливень обрушился на Сочи в субботу, стихия превратила улицы южного города в быстрые реки.
Обновлено вчера в 09:47
Происшествия
СК опубликовал видео с места убийства семьи под Ульяновском
Следственный комитет опубликовал на своем YouTube-канале видеозапись с места убийства семьи из шести человек в селе Патрикеево Ульяновской области.
Обновлено в 11:15
Происшествия
Появилось видео с места жесткой посадки самолета под Самарой
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Футбол
«Локомотив» обыграл «Динамо» в матче РПЛ
Обновлено в 13:58
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено вчера в 06:10
Единоборства
Российская сборная стала лучшей в танковом биатлоне
Российская сборная, ставшая победительницей, смогла также установить новый рекорд скорости вождения бронемашины.
Обновлено в 10:36
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено в 14:33
Политика
Разин попросил Зеленского пустить его на Украину
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин попросил президента Украины Владимира Зеленского разрешить ему посетить страну.
Обновлено в 09:03
Происшествия
В Румынии пациент психбольницы убил четырех человек
Пациент психиатрической больницы в румынском уезде Бузэу убил четверых больных и ранил еще девять человек в ночь на воскресенье, сообщает румынское издание Diji 24.
Обновлено в 09:30
Армия и оружие
Документы о преступлениях ВСУ в Донбассе появились в Сети
Обновлено вчера в 22:11
Финансы
Много нас, а он — один. На что чиновники хотят потратить деньги ФНБ
Если динамика цен на нефть и курс рубля не преподнесут больших сюрпризов, в следующем году из средств Фонда можно будет потратить не 1,8 триллиона рублей, как прогнозировали в Минфине, а гораздо больше.
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Общество
Моцарелла признана лучшим сыром для гипертоников
Эксперты сообщили, что Моцарелла является лучшим сыром для гипертоников.
Обновлено вчера в 00:04
Наука
Ученые-химики получили новую модификацию углерода
Обновлено в 01:00
Происшествия
Опубликовано видео побега «короля наркоинтернета» от сотрудников СБУ
В Сети появилось видео побега "короля наркоинтернета" Амоса Дов Сильвера от сотрудников Службы безопасности Украины.
Обновлено в 10:58
Политика
Сербия бережет дружеские отношения с Россией и Китаем, заявил Вучич
Сербия ревностно оберегает дружеские и партнерские отношения с Россией и КНР, заявил президент страны Александр Вучич.
Обновлено в 14:23
Политика
Интерес Трампа к покупке Гренландии подтвердил его советник
Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщила, что президент США Дональд Трамп якобы хочет купить у Дании крупнейший остров в мире — Гренландию.
Обновлено в 14:43
Политика
Нетаньяху назвал цель визита на Украину
Ранее сообщалось, что Зеленский 19 августа проведёт переговоры с Нетаньяху в рамках его первого за 20 лет официального визита в Киев.
Обновлено в 14:10
Происшествия
Недовольный лечением пациент избил врача московской больницы
Пациент московской больницы избил врача из-за некачественного лечения.
Обновлено в 14:49
Шоу-бизнес
Ольга Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Российская исполнительница и телеведущая «Дома-2» Ольга Бузова ограничила доступ к своему профилю в Instagram после того, как подверглась нападкам со стороны пользователей Сети и своих коллег по цеху за сравнение себя с блокадницей.
Обновлено вчера в 08:24
Политика
Кличко прокомментировал ставшую мемом фразу о завтрашнем дне
Обновлено в 11:27
Общество
Беглов подвел итоги рабочей недели
Обновлено в 14:07
Кино
Актриса из «Оно-2» боится смотреть фильм целиком
Обновлено в 14:02