Политика

Власти США оценили возможность рецессии в американской экономикеВзгляд.ру 12:03

Ведущий экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу в интервью Fox News ответил на вопрос о том, ожидается ли в ближайшее время экономический спад в Соединенных Штатах.
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Ларри Кадлоу
Американский экономист
Американский консервативный экономист и телеведущий, вел программу «The Kudlow Report» на канале CNBC. Директор Национального экономического совета с 2 апреля 2018 года.
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