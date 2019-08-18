Политика
Власти США оценили возможность рецессии в американской экономикеВзгляд.ру 12:03
Ведущий экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу в интервью Fox News ответил на вопрос о том, ожидается ли в ближайшее время экономический спад в Соединенных Штатах.
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Политика
Разин попросил Зеленского пустить его на Украину
Обновлено в 09:03
Происшествия
Под Ульяновском подросток зарубил свою семью и покончил с собой
Следствие считает, что этот 16-летний подросток расправился с членами своей семьи, а затем покончил жизнь самоубийством.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес
Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.
Обновлено вчера в 03:01
Политика
В Госдуме детально обсудят тему фейковых новостей в «Яндексе»
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин провел встречу, на которой обсудили ситуацию с искажением информации в СМИ.
Обновлено 16 августа в 01:36
Общество
Сильный ливень превратил улицы Сочи в реки
Сильный ливень обрушился на Сочи в субботу, стихия превратила улицы южного города в быстрые реки.
Обновлено вчера в 09:47
Авто
Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей
Цена автомобилей Aurus в первом дилерском центре в Москве будет на 10 млн рублей ниже, чем анонсировалось ранее.
Обновлено в 09:45
Авто
Subaru выпустила новую партию «подогретых» купе BRZ tS
Новая партия BRZ tS предназначена для североамериканского рынка.
Обновлено в 15:59
Экономика
В России планируют компенсировать затраты иностранцев за съемки кино
Ранее замглавы Минэкономразвития по вопросам внешнеэкономической деятельности Тимур Максимов сообщил РИА Новости, что программу рибейта для иностранных компаний, которые будут снимать кино в России, запустят в третьем квартале 2019 года.
Обновлено в 03:08
Футбол
«Бетис» в меньшинстве проиграл «Вальядолиду» в матче Примеры
Севильский "Бетис" проиграл "Вальядолиду" в матче первого тура чемпионата Испании.
Обновлено в 16:58
Музыка
Репер Snoop Dogg назвал свое творчество уникальным
Обновлено в 10:34
Армия и оружие
Украинский авианосец «Варяг» оценили в Китае
Обновлено в 17:03
Армия и оружие
Сирийские войска отбили у террористов город Хан-Шейхун
После ожесточенных боев с террористами группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Джейш аль-Изза» (обе запрещены в РФ) сирийские военные вошли в город Хан-Шейхун, сообщила 18 августа газета Al-Watan.
Обновлено в 17:40
Политика
Британия лишила паспорта плененного в Сирии боевика
Министр общественной безопасности Канады Ральф Гудейл выразил разочарование тем, что Великобритания лишила паспорта плененного в Сирии экстремиста Джека Леттса, у которого раньше было двойное британо-канадское гражданство.
Обновлено в 15:32
Общество
Авиакомпании возобновили продажу билетов на полеты Boeing 737 Max
Авиакомпании возобновили продажу билетов на рейсы, выполняемые Boeing 737 Max.
Обновлено в 11:57
Транспорт
Движение по улице Дорожной в Москве перекрыто из-за утечки газа
Движение по улице Дорожной в Москве перекрыто в связи с утечкой газа, сообщается в воскресенье в Twitter столичного департамента транспорта.
Обновлено в 17:01
Авто
Легендарный автомобиль «Волга» может вернуться на конвейер
Сообщается, что примерно полтора года назад о возможном возрождении «Волги» обмолвился глава совета директоров холдинга «Русские машины» Зигфрид Вольф, а специальное инвестиционное соглашение (СПИК), подписанное с Минпромторгом РФ до 2028 года, позволяет ГАЗу выпускать не только двигатели (речь шла о дизельных моторах Volkswagen), но и автомобили.
Обновлено в 05:46
Происшествия
На Аляске из-за жары массово гибнет лосось
Обновлено в 03:12
Политика
Белоруссия, Украина и Венесуэла оказались крупнейшими должниками России
Белоруссия: долг без рефинансирования Крупнейшим должником России является Белоруссия — $7,55 млрд на 1 июня 2019 года (цифру предоставил РБК белорусский Минфин).
Обновлено в 17:00
Происшествия
Илью Яшина снова задержали после отбытия третьего ареста
Обновлено в 08:59
Общество
В Приморье начали эвакуацию из-за паводка после тайфуна
Почти 70 человек в Приморье эвакуированы в пункты временного размещения из-за паводка в результате тайфуна "Кроса", сообщает администрация края.
Обновлено вчера в 22:21
Происшествия
AFP: число жертв взрыва бензовоза в Танзании возросло до 95
Число погибших в результате взрыва бензовоза в городе Морогоро на востоке Танзании возросло до 95.
Обновлено в 13:28
Происшествия
У Марианских островов произошло мощное землетрясение
У Марианских островов в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,9. Об этом сообщила в воскресенье, 18 августа, Геологическая служба США (USGS).
Обновлено в 15:22
Происшествия
Путин присвоил звания Героев России пилотам аварийного А321
Президент России Владимир Путин присвоил звания Героев России пилотам аварийного Airbus A321 "Уральских авиалиний".
Обновлено 16 августа в 08:58
Происшествия
Стало известно, почему Макгрегор напал на пожилого мужчину в баре
Анонимый источник назвал причину, по которой экс-чемпион UFC Конор Макгрегор в апреле этого года ударил пожилого мужчину в баре.
Обновлено вчера в 19:13
Футбол
Тренер «Зенита» Семак извинился за попадание в эфир оскорбления судьи
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак извинился за попадание в телеэфир его слов, сказанных после окончания домашнего матча 6-го тура чемпионата России против «Ахмата».
Обновлено в 10:11