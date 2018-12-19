Политика

Минфин США снимает санкции с «Русала», но не с Дерипаски
BFM.ru
вчера в 13:10

Минфин США объявил, что снимает санкции с «Русала». При этом Олег Дерипаска перестанет контролировать En+. В течение 30 дней его пакет должен сократиться с 70% до 44,9%. Об этом сообщило Управление Минфина США по контролю над иностранными активами (OFAC).
BFM.ruвчера в 13:10
с чего всё началось
В письме, опубликованном на сайте
 Минфина США раскрыты параметры договоренностей, выполнение которых делает возможным снятие санкций с компаний Дерипаски.
Интерфаксвчера в 15:31

Подробнее о событии

В сенате США потребовали изучить законность вывода «Русала» из-под санкций

URA.Ruвчера в 22:57

Минфин США исключит РУСАЛ из санкционного списка

RT на русскомвчера в 15:44

Дерипаска сдал алюминий: какой ценой UC Rusal выведут из-под санкций США

РБКвчера в 16:52

Управление ключевыми активами Олега Дерипаски переходит в США и Великобританию

Коммерсантъвчера в 15:26

МИД Ирландии приветствовал снятие санкций с «Русала»

ТАССвчера в 16:08

США исключат «Русал» из санкционного списка

ФАНвчера в 13:43

Минфин США исключит «Русал» из санкционного списка

РИА Новостивчера в 12:55
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 00:54, Ашберн
Армия и оружие

США начали выводить войска из Сирии

Обновлено вчера в 10:49
Политика

Bloomberg: Турция предлагала США изучить российские С-400

Обновлено вчера в 23:35
Политика

Кожемяко официально вступил в должность губернатора Приморья

Олег Кожемяко, победивший на повторных выборах губернатора Приморья, в четверг официально вступил в должность, передает с церемонии инаугурации корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 00:14
Политика

США расширили санкционные списки в отношении России

США расширили санкционные списки в отношении России.
Обновлено вчера в 18:46
Политика

Германия требует от РФ возврата культурных ценностей времён СССР

Берлин не теряет надежды вернуть в ФРГ культурные ценности, которые после Второй мировой войны были перемещены в Россию.
Обновлено вчера в 23:22
Политика

Сенат США одобрил временный бюджет

Сенат США проголосовал большинством за принятие временного бюджета до 8 февраля 2019 года.
Обновлено вчера в 23:06
Политика

Песков объяснил отсутствие мобильного телефона у Путина

Российский президент Владимир Путин не пользуется мобильным телефоном, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия 24».
Обновлено вчера в 19:16
Политика

Украинские корабли снова готовятся к проходу через Керченский пролив

Секретарь Совета безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что власти страны намерены вскоре снова осуществить проход военных кораблей через Керченский пролив, передает "Би-би-си Украина".
Обновлено вчера в 17:22
Политика

Российские дипломаты посетили Бутину в тюрьме в США

Российские дипломаты посетили россиянку Марию Бутину в американской тюрьме. Об этом сообщили в посольстве России в США.
Обновлено вчера в 21:45
Политика

Путин проведет 14-ю большую пресс-конференцию

Президент России Владимир Путин в четверг соберет традиционную большую пресс-конференцию.
Обновлено вчера в 16:05
Политика

МЧС приступило к доставке 84-й партии гуманитарной помощи для Донбасса

МЧС России приступило к доставке 84-й партии гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской областей, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Обновлено вчера в 21:05
Политика

Япония сняла гриф «секретно» с материалов переговоров с США по Курилам

Дед премьер-министра Японии Синдзо Абэ – Нобусукэ Киси, занимавший пост премьера в 1960 году, готовил к обсуждению с президентом США Дуайтом Эйзенхауэром вопрос о возможности получения от СССР только двух, а не четырех островов южных Курил.
Обновлено вчера в 22:56
Политика

Песков заявил об информационной войне на несколько фронтов

По мнению пресс-секретаря Кремля, в мире ведется информационная война.
Обновлено вчера в 16:59
Политика

Генпрокурор обвинила президента Бразилии в коррупции и отмывании денег

Генпрокурор Бразилии Ракель Додж предъявила обвинения в коррупционных преступлениях и отмывании денег президенту страны Мишелу Темеру, пишет Reuters со ссылкой на заявление генпрокуратуры.
Обновлено вчера в 20:40
Политика

Порошенко отправил в отставку советника по гуманитарным вопросам

Президент Украины Петр Порошенко уволил с должности своего советника по гуманитарным вопросам Ольгу Богомолец.
Обновлено в 00:24
ещё по теме
Олег Владимирович Дерипаска
Российский предприниматель
Российский и кипрский предприниматель, миллиардер, председатель наблюдательного совета и единственный бенефициарный владелец компании «Базовый элемент». Президент Объединённой компании «Русал», президент En+ Group.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное