Экономика
Власти США обвинили Илона Маска в нарушении досудебного соглашенияREGNUM вчера в 21:41
Согласно ходатайству, руководство Tesla не согласовывало это сообщение и не одобряло его публикацию. Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года бизнесмен Илон Маск и комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заключили досудебное соглашение.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 02:45, Ашберн
Происшествия
Бортпроводник «Победы» на трапе выронил младенца из люльки
Авиакомпания «Победа» подтвердила, что бортпроводник рейса Махачкала — Сургут выронил младенца из люльки, когда нес по трапу.
Обновлено в 01:17
Происшествия
ФСБ предотвратила атаку ИГ на штаб-квартиру ГРУ
В обоих случаях сотрудники ФСБ успели вычислить и задержать террористов.
Обновлено в 02:01
Происшествия
На судне «Партизан» в Японском море произошел взрыв
Обновлено в 01:30
Происшествия
Божена Рынска рассказала, что хочет похоронить Малашенко рядом с отцом
Вдова медиаменеджера Игоря Малашенко, скончавшегося в возрасте 64 лет в Испании, журналистка Божена Рынска рассказала, что хочет похоронить мужа рядом с отцом.
Обновлено в 01:24
Политика
Порошенко оскорбил требующего зарплату шахтера
Очередной скандал с участием президента Петра Порошенко произошел на Украине - в ходе выступления перед шахтерами и другими гражданами в городе Червоноград Львовской области, Порошенко едко ответил одному из недовольных, передает "Страна.ua".
Обновлено в 02:30
Авто
Opel объявил о возвращении в Россию
Обновлено в 01:54
Спорт
Биатлонистке Васильевой грозит дисквалификация до конца сезона
Напомним, что российская спортсменка попала в заявку сборной России на Универсиаду. Теперь ей грозит дисквалификация до конца сезона.
Обновлено вчера в 16:35
Происшествия
Сбой произошел на фиолетовой ветке московского метро
Обновлено в 01:14
Музыка
Организаторы Евровидения прокомментировали отказ Maruv от конкурса
Организаторы Евровидения прокомментировали ситуацию с отказом певицы Maruv (Анна Корсун) представлять Украину на конкурсе.
Обновлено в 00:39
Политика
Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам для встречи с Трампом
Северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам в преддверии второго саммита с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 20:37
Политика
В России предложили вернуть в силовые структуры обращение «господин»
Петров отмечает, что в настоящее время в МВД, армии и других силовых структурах действует обращение «товарищ», тогда как до революции в русской армии и жандармерии было принято иное обращение — «господин».
Обновлено в 00:04
Происшествия
В Москве мужчину госпитализировали с инсультом после конфликта в метро
Неизвестный избил мужчину в вагоне поезда московского метро на станции "Крылатское", потерпевший госпитализирован с инсультом, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 01:23
Происшествия
В Австралии священника признали виновным в надругательстве над детьми
Суд в Австралии признал виновным в сексуальном надругательстве над несовершеннолетними старшего католического священника страны кардинала Джорджа Пелла.
Обновлено вчера в 22:27
Музыка
Хор в Петербурге спел песню об атомной бомбардировке США
Обновлено в 02:27
Футбол
«Челси» оштрафовал Кепу на недельную зарплату за отказ уйти на замену
Лондонский "Челси" оштрафовал вратаря Кепу Аррисабалагу на недельную зарплату за отказ уйти на замену в финальном матче Кубка лиги с "Манчестер Сити", сообщается на сайте английского футбольного клуба.
Обновлено в 00:52
Происшествия
Суд рассмотрит апелляцию Кокорина и Мамаева
Обновлено вчера в 19:29
Политика
Британский посол в РФ подтвердил, что Сергей и Юлия Скрипаль живы
По словам Бристоу, Великобритания не заинтересована в совместном расследовании с российской стороной.
Обновлено в 02:18
Армия и оружие
ВВС Индии нанесли удар по территории Пакистана
Обновлено в 00:48
Экономика
РБК узнал размер комиссии для ритейла в системе быстрых платежей
Центробанк предлагает установить единый размер комиссии, которую торгово-сервисные предприятия будут платить в системе быстрых платежей (СБП) за прием оплаты от населения с помощью QR-кода.
Обновлено в 01:44
Происшествия
СК возбудил дело после смерти младенца в доме ребенка в Хабаровске
Следователи в Хабаровске возбудили уголовное дело после смерти пятимесячной девочки в доме ребенка, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 01:56
Финансы
Рубль подешевел к доллару и евро
Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник вырос на 15 копеек – до 65,64 рубля, курс евро поднялся на 7 копеек, составив 74,48 рубля.
Обновлено в 02:23
Экономика
Уровень долговой нагрузки россиян ограничат в 2019 году
Законопроект об ограничении уровня долговой нагрузки населения будет внесен в Госдуму во II квартале и принят до конца 2019 года, рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
Обновлено вчера в 16:52
Экономика
Авиабилеты в России подорожали на треть
Значительнее всего среди внутренних направлений Biletix поднялись в цене рейсы из Москвы в Симферополь (рост на 78%), Ростов-на-Дону (на 71%) и Самару (на 60%).
Обновлено в 00:08
Политика
Глава МИД Ирана объявил об отставке
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что уходит со своей должности.
Обновлено вчера в 15:10
Политика
Facebook разблокировал страницы проекта RT
Facebook разблокировал страницы проекта In The Now, связанного с российским телеканалом RT; как пояснил CNN представитель Facebook, это решение было принято после того, как компания Maffick Media (владелец этих страниц) согласилась указать в их описании, что они связаны с RT и Ruptly.
Обновлено в 01:47
Политика
Тимошенко заявила, что Украина продолжает закупать российский газ
Обновлено вчера в 16:58
Армия и оружие
ВКС России получат первый серийный Су-57 в 2019 году
Первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 поступит в Воздушно-космические силы России в 2019 году, а второй — в 2020-м.
Обновлено вчера в 22:12
Общество
Правительство проверит качество сыров и вареной колбасы
Проверки мяса птицы, сыров и колбасы – продолжение проверок, проведенных на молочном рынке, говорят два чиновника.
Обновлено вчера в 16:44