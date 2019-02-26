Экономика

Власти США обвинили Илона Маска в нарушении досудебного соглашенияREGNUM вчера в 21:41

Согласно ходатайству, руководство Tesla не согласовывало это сообщение и не одобряло его публикацию. Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года бизнесмен Илон Маск и комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заключили досудебное соглашение.
Читать в источнике

Подробнее о событии

SEC обвинила Маска в нарушении условий мирового соглашения

Ведомости00:24

Власти США обвинили Маска в нарушении соглашения

Взгляд.рувчера в 20:49

Маск заявил, что не нарушал досудебную договоренность с комиссией по ценным бумагам США

ТАССвчера в 23:05

«Конфуз»: Илон Маск отреагировал на обвинения в свой адрес

Газета.Ruвчера в 22:43

Илона Маска обвинили в нарушении соглашения с Комиссией США по ценным бумагам

Росбалтвчера в 21:40

Маск заявил, что не нарушал соглашения с регулятором

РИА Новостивчера в 21:53

Маск ответил на новые претензии Комиссии по ценным бумагам США

РБК00:36
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 02:45, Ашберн
Происшествия

Бортпроводник «Победы» на трапе выронил младенца из люльки

Авиакомпания «Победа» подтвердила, что бортпроводник рейса Махачкала — Сургут выронил младенца из люльки, когда нес по трапу.
Обновлено в 01:17
Происшествия

ФСБ предотвратила атаку ИГ на штаб-квартиру ГРУ

В обоих случаях сотрудники ФСБ успели вычислить и задержать террористов.
Обновлено в 02:01
Происшествия

На судне «Партизан» в Японском море произошел взрыв

Обновлено в 01:30
Происшествия

Божена Рынска рассказала, что хочет похоронить Малашенко рядом с отцом

Вдова медиаменеджера Игоря Малашенко, скончавшегося в возрасте 64 лет в Испании, журналистка Божена Рынска рассказала, что хочет похоронить мужа рядом с отцом.
Обновлено в 01:24
Политика

Порошенко оскорбил требующего зарплату шахтера

Очередной скандал с участием президента Петра Порошенко произошел на Украине - в ходе выступления перед шахтерами и другими гражданами в городе Червоноград Львовской области, Порошенко едко ответил одному из недовольных, передает "Страна.ua".
Обновлено в 02:30
Авто

Opel объявил о возвращении в Россию

Обновлено в 01:54
Спорт

Биатлонистке Васильевой грозит дисквалификация до конца сезона

Напомним, что российская спортсменка попала в заявку сборной России на Универсиаду. Теперь ей грозит дисквалификация до конца сезона.
Обновлено вчера в 16:35
Происшествия

Сбой произошел на фиолетовой ветке московского метро

Обновлено в 01:14
Музыка

Организаторы Евровидения прокомментировали отказ Maruv от конкурса

Организаторы Евровидения прокомментировали ситуацию с отказом певицы Maruv (Анна Корсун) представлять Украину на конкурсе.
Обновлено в 00:39
Политика

Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам для встречи с Трампом

Северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам в преддверии второго саммита с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 20:37
Политика

В России предложили вернуть в силовые структуры обращение «господин»

Петров отмечает, что в настоящее время в МВД, армии и других силовых структурах действует обращение «товарищ», тогда как до революции в русской армии и жандармерии было принято иное обращение — «господин».
Обновлено в 00:04
Происшествия

В Москве мужчину госпитализировали с инсультом после конфликта в метро

Неизвестный избил мужчину в вагоне поезда московского метро на станции "Крылатское", потерпевший госпитализирован с инсультом, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 01:23
Происшествия

В Австралии священника признали виновным в надругательстве над детьми

Суд в Австралии признал виновным в сексуальном надругательстве над несовершеннолетними старшего католического священника страны кардинала Джорджа Пелла.
Обновлено вчера в 22:27
Музыка

Хор в Петербурге спел песню об атомной бомбардировке США

Обновлено в 02:27
Футбол

«Челси» оштрафовал Кепу на недельную зарплату за отказ уйти на замену

Лондонский "Челси" оштрафовал вратаря Кепу Аррисабалагу на недельную зарплату за отказ уйти на замену в финальном матче Кубка лиги с "Манчестер Сити", сообщается на сайте английского футбольного клуба.
Обновлено в 00:52
Происшествия

Суд рассмотрит апелляцию Кокорина и Мамаева

Обновлено вчера в 19:29
Политика

Британский посол в РФ подтвердил, что Сергей и Юлия Скрипаль живы

По словам Бристоу, Великобритания не заинтересована в совместном расследовании с российской стороной.
Обновлено в 02:18
Армия и оружие

ВВС Индии нанесли удар по территории Пакистана

Обновлено в 00:48
Экономика

РБК узнал размер комиссии для ритейла в системе быстрых платежей

Центробанк предлагает установить единый размер комиссии, которую торгово-сервисные предприятия будут платить в системе быстрых платежей (СБП) за прием оплаты от населения с помощью QR-кода.
Обновлено в 01:44
Происшествия

СК возбудил дело после смерти младенца в доме ребенка в Хабаровске

Следователи в Хабаровске возбудили уголовное дело после смерти пятимесячной девочки в доме ребенка, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 01:56
Финансы

Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник вырос на 15 копеек – до 65,64 рубля, курс евро поднялся на 7 копеек, составив 74,48 рубля.
Обновлено в 02:23
Экономика

Уровень долговой нагрузки россиян ограничат в 2019 году

Законопроект об ограничении уровня долговой нагрузки населения будет внесен в Госдуму во II квартале и принят до конца 2019 года, рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
Обновлено вчера в 16:52
Экономика

Авиабилеты в России подорожали на треть

Значительнее всего среди внутренних направлений Biletix поднялись в цене рейсы из Москвы в Симферополь (рост на 78%), Ростов-на-Дону (на 71%) и Самару (на 60%).
Обновлено в 00:08
Политика

Глава МИД Ирана объявил об отставке

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что уходит со своей должности.
Обновлено вчера в 15:10
Политика

Facebook разблокировал страницы проекта RT

Facebook разблокировал страницы проекта In The Now, связанного с российским телеканалом RT; как пояснил CNN представитель Facebook, это решение было принято после того, как компания Maffick Media (владелец этих страниц) согласилась указать в их описании, что они связаны с RT и Ruptly.
Обновлено в 01:47
Армия и оружие

Американские военные пожаловались на соседство со змеями

Обновлено в 00:42
Политика

Тимошенко заявила, что Украина продолжает закупать российский газ

Обновлено вчера в 16:58
Спорт

В финал голосования за лучший стадион мира пробилась «Мордовия Арена»

Обновлено в 01:57
Армия и оружие

ВКС России получат первый серийный Су-57 в 2019 году

Первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 поступит в Воздушно-космические силы России в 2019 году, а второй — в 2020-м.
Обновлено вчера в 22:12
Общество

Правительство проверит качество сыров и вареной колбасы

Проверки мяса птицы, сыров и колбасы – продолжение проверок, проведенных на молочном рынке, говорят два чиновника.
Обновлено вчера в 16:44
ещё по теме
Илон Маск
Американский инженер
Американский инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор; долларовый миллиардер.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное