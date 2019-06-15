Власти США обеспокоены визитом замгенсека ООН в СиньцзянРЕН ТВ вчера в 23:39

Визит заместителя генерального секретаря ООН Владимира Воронкова в китайский Синьцзян насторожил американские власти. Об этом заявил заместитель госсекретаря США Джон Салливан.

Футбол Далич не исключил возможности поработать в российских клубах Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич оценил возможность работы в России.

Происшествия Нашелся пропавший кот Бари Алибасова PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся.

Политика Экс-глава МИД Австрии открыла тайну приглашения Путина на свою свадьбу Ранее сообщалось, что Кнайсль захотела повторить танец с Путиным. В августе 2018 года Путин посетил свадьбу Кнайсль.

Происшествия Неизвестные обстреляли из пейнтбольных ружей людей в Екатеринбурге Из окон автомобиля неизвестные обстреляли стоящих возле бара людей из пейнтбольных ружей шариками с краской.

Космос Спутник НАСА нашел на Марсе эмблему Звездного флота из Star Trek Сфотографированная спутником НАСА поверхность Марса напоминает эмблему Звездного флота из сериала «Звездный путь» (Star Trek), сообщают СМИ.

Политика Мэр Риги раскритиковал идею о сносе памятника воинам-освободителям В начале марта на рассмотрение парламента была передана очередная общественная инициатива по демонтажу памятника Советским воинам-освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков.

Шоу-бизнес Анжела Левайн рассекретила тайный роман принца Гарри Завесу над одним из наиболее интересных фактов в отношениях между принцем и актрисой приподняла Анжела Левайн, в свое время написавшая книгу о британской королевской семье, которая тут же стала мировым бестселлером.

Армия и оружие Росстат впервые обнародовал число погибших от военных действий В отчетности Росстата по смертности за 2018 год появилась категория умерших от «повреждений в результате военных действий».

Кино Умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет, сообщил в Twitter мэр Флоренции Дарио Нарделла.

Общество Фигуристка Медведева показала, как ест цветы Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала видео в социальных сетях, на котором ест цветы.

Происшествия СБУ заявила о выявленной контрабанде топлива в Луганскую область из РФ Сотрудники службы обнаружили незаконный подземный трубопровод во дворе одного из частных домов Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) обнаружили незаконный подземный трубопровод в Луганской области, по которому поступало дизельное топливо.

Авто Jeep Renegade PHEV скоро представят публике К электрифицированному Renegade в Турине присоединится гибридный Compass PHEV, который использует идентичную силовую установку и имеет очень похожие характеристики.

Происшествия Младший сын Соколова мог убить мать из ревности Старший сын бывшего хоккеиста СКА Максима Соколова Максим был тяжело болен, сообщает "Комсомольская правда".

Политика Водная блокада Крыма ударила по Украине Водная блокада Крыма грозит Украине катастрофой, заявил экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко.

Музыка Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии Певица в прошлом году получила звание "Заслуженная артистка Российской Федерации", а еще с 2010 года она - народная артистка Татарстана.

Происшествия Горняк погиб во время аварии в шахте на Украине Один человек погиб в во время аварии в шахте «Центральная», которая расположена в Донецкой области на Украине.

Происшествия Жители села под Пензой вышли на сход после массовой драки с цыганами Жители села Чемодановка в Пензенской области вышли на сход и перекрыли федеральную трассу М-5 «Урал».

Политика Владимир Путин прибыл в столицу Таджикистана на саммит СВМДА Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в столицу Таджикистана — город Душанбе, где он примет участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Религия Православные в Хакасии отметят Троицу В 2019 году Троица приходится на 16 июня. Официальное церковное название праздника – День Святой Троицы.