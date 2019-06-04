Экономика
Власти США могут ввести пошлины в отношении Франции за цифровой налогТАСС вчера в 17:22
"Соединенные Штаты крайне озабочены тем, что налог на цифровые услуги, который, как ожидается, будет одобрен завтра французским Сенатом, несправедливо направлен против американских компаний", - заявил он.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 12:22, Вашингтон
Общество
В Дубае ввели бесплатную 30-дневную лицензию на алкоголь для туристов
Власти Дубая одобрили введение бесплатной 30-дневной лицензии на алкоголь для туристов, сообщает Khaleej Times.
Обновлено в 11:48
Происшествия
Двое граждан РФ погибли из-за шторма в Греции
Пятеро иностранных туристов погибли в результате мощного шторма на греческом полуострове Халкидики, среди них было двое граждан России, сообщает Agence France-Presse.
Обновлено вчера в 20:57
Происшествия
Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое
Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено в 12:01
Экономика
В Грузии оценили потери в случае введения Россией санкций
Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава рассказала, что если Москва ввела бы полное эмбарго в отношении Тбилиси, то Грузия могла бы потерять 4 млрд лари (около $1,5 млрд).
Обновлено в 11:20
Происшествия
В Швеции суд впервые наказал мужчину по закону о согласии на секс
Верховный суд Швеции впервые вынес обвинение по закону о согласии на вступление в сексуальные отношения, который был принят в стране в 2018 году.
Обновлено в 11:03
Политика
Путин уволил губернатора Севастополя
Президент России Владимир Путин освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Обновлено в 11:50
Политика
Путин впервые поговорил по телефону с Зеленским
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 12:01
Политика
Суд ЕС снял санкции с Януковича
Суд ЕС отменил санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его команды, которые были продлены в 2018 году.
Обновлено в 09:52
Происшествия
Суды арестовали активы Абызова на 20 млрд рублей
В июне Преображенский суд Москвы арестовал более 1667 акций АО «Промышленные технологии», принадлежащих Михаилу Абызову.
Обновлено в 11:17
Политика
Найдена первая жертва ВСУ в Донбассе при Зеленском
Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков сообщил о первой погибшей мирной жительнице Донбасса с момента инаугурации президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 08:56
Политика
Зеленский заявил, что не допустит федерализации Украины
Президент Украины Владимир Зеленский высказался против каких-либо планов по федерализации страны.
Обновлено в 11:15
Происшествия
Радиация с затонувшей подлодки «Комсомолец» может достигнуть Мурманска
«Комсомолец» затонул 7 апреля 1989 года к югу от острова Медвежий в Норвежском море на глубине 1680 метров.
Обновлено вчера в 01:58
Единоборства
Боксер Лебедев завершил карьеру
Обновлено в 08:53
Политика
Список потенциально опасных собак могут расширить
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал о планах ряда профильных министерств РФ увеличить до 35 пунктов список потенциально опасных пород собак.
Обновлено в 10:47
Политика
Зеленский предложил люстрировать Порошенко
Зеленский предложил законопроект, расширяющий действие закона «Об очищении власти» (люстрации) на президента, депутатов, министров и других чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019-го.
Обновлено в 08:08
Политика
Рада одобрила химическую кастрацию для педофилов
Верховная рада Украины одобрила закон, в котором идет речь о введении принудительной химической кастрации педофилов, передает ТАСС.
Обновлено в 10:20
Происшествия
В Волгограде нашли мертвой судью
Обновлено в 10:52
Происшествия
В Перми загорелся центральный рынок
Сегодня вечером в Перми произошел пожар на центральном рынке.
Обновлено в 09:33
Армия и оружие
В российском военном вузе четыре года учился гражданин Финляндии
Оказалось, что курсант четвертого курса имеет паспорт гражданина Финляндии, кроме российского паспорта, естественно.
Обновлено в 04:45
Театры
В Петербурге умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев
В Петербурге в возрасте 49 лет умер актер и режиссер Малого драматического театра Олег Дмитриев.
Обновлено в 11:40
Происшествия
Десять сотрудников Домодедовской таможни обвинили во взятках
Десяти сотрудникам Домодедовской таможни предъявили обвинение во взяточничестве, сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Обновлено в 11:13
Происшествия
Мужа Луизы Хайруллиной поместили под домашний арест
Обновлено в 08:47
Политика
Главу МВД Крыма отправили в отставку
По данным "Интерфакс", приказ об увольнении подписали в июне. Обязанности главы МВД по Крыму исполняет генерал-майор Павел Каранда.
Обновлено в 11:29
Политика
Телемост с Украиной пройдет по Skype
Телеканал «Россия 1» проведет российско-украинский телемост «Надо поговорить» 12 июля, но украинские гости будут в нем участвовать по Skype, передает «Интерфакс».
Обновлено в 11:35
Политика
В Гибралтаре задержали капитана и старшего помощника иранского танкера
Полиция Гибралтара подтвердила телерадиовещательной компании, что капитана и старшего помощника танкера задержали в связи с нарушением постановлений ЕС, касающихся ограничительных мер ввиду ситуации в Сирии.
Обновлено в 12:02
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии рук девочки из Ингушетии
Обновлено вчера в 05:44