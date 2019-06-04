Экономика
Власти США могут ввести пошлины в отношении Франции за цифровой налогТАСС вчера в 17:22
"Соединенные Штаты крайне озабочены тем, что налог на цифровые услуги, который, как ожидается, будет одобрен завтра французским Сенатом, несправедливо направлен против американских компаний", - заявил он.
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США пригрозили Франции ответом за налогообложение американских цифровых гигантов
Взгляд.рувчера в 20:08
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 11:57, Вашингтон
Общество
Попросившим убежище в Канаде жителям Кузбасса запретили чаепитие
Жителям города Киселёвска Кемеровской области, записавшим в начале июня этого года видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо с просьбой предоставить убежище из-за опасной экологической ситуации в городе, власти запретили проводить чаепитие.
Обновлено в 00:45
Политика
Найдена первая жертва войны в Донбассе при Зеленском
Обновлено в 09:56
Политика
Зеленский предложил люстрировать Порошенко
Владимир Зеленский выступил с инициативой навсегда лишить возможности управления государством высшее руководство Украины, работавшее с 2014 года.
Обновлено в 08:25
Политика
МИД пригрозил ответить на отказ Лондона аккредитовать Sputnik и RT
МИД пригрозил британским СМИ в России ответными мерами из-за отказа Лондона аккредитовать RT и Sputnik на конференцию по свободе СМИ.
Обновлено в 09:29
Общество
Женщины в Саудовской Аравии сделали еще один шаг к свободе
Как отмечается, согласно новому закону, женщины и мужчины старше 18 лет смогут покидать страну без позволения опекуна.
Обновлено в 10:30
Экономика
В Госдуме предложили повысить налоговые вычеты на детей
Депутаты фракции КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму проект о повышении налогового вычета за рождение детей, передает корреспондент Накануне.RU.
Обновлено в 09:21
Политика
Рада отказалась отправить Климкина в отставку
Верховная рада снова отказалась отправить в отставку министра иностранных дел Украины Павла Климкина.
Обновлено в 10:37
Наука
163 года назад, 10 июля 1856 года родился Никола Тесла
10 июля, 1856 года родился самый знаменитый и выдающихся из всех учёных того времени, человек, чьё имя живёт в веках и каждому, кто хоть краем уха слышал что-либо о принципах существования и образования электричества, это имя знакомо.
Обновлено вчера в 07:53
Происшествия
Один человек погиб в результате пожара рядом с ТЭЦ в Мытищах
Один человек стал жертвой пожара, возникшего на газопроводе рядом с ТЭЦ в Мытищах, еще 13 пострадали.
Обновлено в 08:10
Общество
В Иркутской области объявили день траура по жертвам наводнения
В Иркутской области 12 июля объявлено днем траура по жертвам наводнения.
Обновлено в 05:21
Политика
Советник Зеленского предложил переименовать Россию
Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию и русский язык.
Обновлено вчера в 21:28
Политика
Путин прокомментировал предложение Зеленского о переговорах
Владимир Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась ни от одного из форматов урегулирования в Донбассе.
Обновлено в 09:37
Шоу-бизнес
Максим Галкин и Алла Пугачева сходили с детьми в зоопарк Юрмалы
В Instagram Лизы Галкиной, пятилетней дочери Аллы Пугачевой и Максима Галкина, опубликовано новое видео.
Обновлено в 08:05
Происшествия
В крови обвиняемого в угоне самолета жителя Югры не нашли наркотиков
Экспертиза не обнаружила следов наркотиков и алкоголя в крови жителя Югры Павла Шаповалова, обвиняемого в угоне самолета, следовавшего из Сургута в Москву.
Обновлено в 11:28
Шоу-бизнес
Меган Маркл раскритиковали за первое публичное появление с сыном
Британские СМИ и пользователи сети активно обсуждают появление герцогини Сассекской Меган Маркл на благотворительном матче по поло.
Обновлено вчера в 20:22
Политика
Роскомнадзор потребовал от MDK удалить непристойность с флагом России
Роскомнадзор обязал социальную сеть «ВКонтакте» удалить из сообщества MDK комментарий, который оскорбляет государственные символы России.
Обновлено в 10:00
Политика
В бундестаге отреагировали на призыв снести памятник под Прохоровкой
Призыв редактора исторического раздела влиятельной консервативной немецкой газеты Die Welt Свена Феликса Келлерхофф снести памятник на Прохоровском поле, установленный в честь погибших в танковом сражении в 1943 году, вызвал бурную реакцию в России.
Обновлено вчера в 12:52
Авто
Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь
Обновлено в 03:00
Гаджеты
Xiaomi Mi A3 может оказаться мощнее Mi CC9
Звучит вполне правдоподобно, но блогер @IshanAgarwal24 утверждает, что на самом деле Mi A3 окажется мощнее Mi CC9, так как получит процессор Snapdragon 730, а не Snapdragon 710.
Обновлено в 08:15
Общество
Полицейские смогут служить дольше на пять лет
Что касается среднего начальствующего состава, майоров полиции, майоров внутренней службы, майоров юстиции, подполковников полиции, подполковников внутренней службы, подполковников юстиции, то верхняя планка - 55 лет.
Обновлено в 08:52
Происшествия
Суд оставил под домашним арестом калининградского врача-неонатолога
Ранее следователи заподозрили врача в убийстве младенца. Центральный районный суд Калининграда решил поместить женщину под домашний арест.
Обновлено в 10:50
Футбол
Новичок «Зенита» Дуглас Сантос ожидает пополнение в семье
Обновлено в 09:24
Происшествия
Полиция Гибралтара арестовала капитана задержанного иранского танкера
Полиция Гибралтара арестовала капитана и главного офицера танкера Grace 1, принадлежащего Ирану, который был задержан по подозрению в доставке нефти в Сирию.
Обновлено в 11:04
Театры
В Петербурге умер актер и режиссер Олег Дмитриев
Сегодня, 11 июля, в Петербурге стало известно, что театральный мир потерял талантливого режиссера и актера Олега Дмитриева.
Обновлено в 11:28
Здоровье
Темный шоколад помогает снизить риск болезней сердца, заявила диетолог
Темный горький шоколад при умеренном употреблении сокращает риск сердечно-сосудистых заболеваний, рассказала РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
Обновлено в 01:36
Политика
Глава МВД Крыма отправлен в отставку
В августе 2018 года Торубаров был назначен министром внутренних дел по Республике Крым.
Обновлено в 10:56
Происшествия
Десять сотрудников Домодедовской таможни обвинили во взятках
Десяти сотрудникам Домодедовской таможни предъявили обвинение во взяточничестве, сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Обновлено в 11:13