Экономика

Власти США могут ввести пошлины в отношении Франции за цифровой налогТАСС вчера в 17:22

"Соединенные Штаты крайне озабочены тем, что налог на цифровые услуги, который, как ожидается, будет одобрен завтра французским Сенатом, несправедливо направлен против американских компаний", - заявил он.
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Власти США могут ввести пошлины в отношении Франции за цифровой налог

ТАССвчера в 17:22

США начали расследование предложенного во Франции налога для IT-гигантов

Интерфаксвчера в 20:28

США задумались о введении пошлин против Франции

REGNUMвчера в 19:20

США могут обложить пошлинами товары из Франции

Эхо Москвывчера в 19:06

СМИ: США рассматривают введение пошлин против Франции

Life.ruвчера в 18:21

США начали расследование в связи с налоговыми планами Франции

РИА Новостивчера в 18:00

США пригрозили Франции ответом за налогообложение американских цифровых гигантов

Взгляд.рувчера в 20:08
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Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 11:57, Вашингтон
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Попросившим убежище в Канаде жителям Кузбасса запретили чаепитие

Жителям города Киселёвска Кемеровской области, записавшим в начале июня этого года видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо с просьбой предоставить убежище из-за опасной экологической ситуации в городе, власти запретили проводить чаепитие.
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Женщины в Саудовской Аравии сделали еще один шаг к свободе

Как отмечается, согласно новому закону, женщины и мужчины старше 18 лет смогут покидать страну без позволения опекуна.
Обновлено в 10:30
Экономика

В Госдуме предложили повысить налоговые вычеты на детей

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Наука

163 года назад, 10 июля 1856 года родился Никола Тесла

10 июля, 1856 года родился самый знаменитый и выдающихся из всех учёных того времени, человек, чьё имя живёт в веках и каждому, кто хоть краем уха слышал что-либо о принципах существования и образования электричества, это имя знакомо.
Обновлено вчера в 07:53
Происшествия

Главу полиции Омска задержали за драку в московском метро

Обновлено в 10:48
Происшествия

Один человек погиб в результате пожара рядом с ТЭЦ в Мытищах

Один человек стал жертвой пожара, возникшего на газопроводе рядом с ТЭЦ в Мытищах, еще 13 пострадали.
Обновлено в 08:10
Общество

В Иркутской области объявили день траура по жертвам наводнения

В Иркутской области 12 июля объявлено днем траура по жертвам наводнения.
Обновлено в 05:21
Политика

Советник Зеленского предложил переименовать Россию

Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию и русский язык.
Обновлено вчера в 21:28
Политика

Путин прокомментировал предложение Зеленского о переговорах

Владимир Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась ни от одного из форматов урегулирования в Донбассе.
Обновлено в 09:37
Шоу-бизнес

Максим Галкин и Алла Пугачева сходили с детьми в зоопарк Юрмалы

В Instagram Лизы Галкиной, пятилетней дочери Аллы Пугачевой и Максима Галкина, опубликовано новое видео.
Обновлено в 08:05
Происшествия

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Экспертиза не обнаружила следов наркотиков и алкоголя в крови жителя Югры Павла Шаповалова, обвиняемого в угоне самолета, следовавшего из Сургута в Москву.
Обновлено в 11:28
Шоу-бизнес

Меган Маркл раскритиковали за первое публичное появление с сыном

Британские СМИ и пользователи сети активно обсуждают появление герцогини Сассекской Меган Маркл на благотворительном матче по поло.
Обновлено вчера в 20:22
Политика

Роскомнадзор потребовал от MDK удалить непристойность с флагом России

Роскомнадзор обязал социальную сеть «ВКонтакте» удалить из сообщества MDK комментарий, который оскорбляет государственные символы России.
Обновлено в 10:00
Политика

В бундестаге отреагировали на призыв снести памятник под Прохоровкой

Призыв редактора исторического раздела влиятельной консервативной немецкой газеты Die Welt Свена Феликса Келлерхофф снести памятник на Прохоровском поле, установленный в честь погибших в танковом сражении в 1943 году, вызвал бурную реакцию в России.
Обновлено вчера в 12:52
Авто

Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь

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Звучит вполне правдоподобно, но блогер @IshanAgarwal24 утверждает, что на самом деле Mi A3 окажется мощнее Mi CC9, так как получит процессор Snapdragon 730, а не Snapdragon 710.
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Кононов объяснил, почему решил сам назначить капитана «Спартака»

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Общество

Полицейские смогут служить дольше на пять лет

Что касается среднего начальствующего состава, майоров полиции, майоров внутренней службы, майоров юстиции, подполковников полиции, подполковников внутренней службы, подполковников юстиции, то верхняя планка - 55 лет.
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Суд оставил под домашним арестом калининградского врача-неонатолога

Ранее следователи заподозрили врача в убийстве младенца. Центральный районный суд Калининграда решил поместить женщину под домашний арест.
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Новичок «Зенита» Дуглас Сантос ожидает пополнение в семье

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Происшествия

Полиция Гибралтара арестовала капитана задержанного иранского танкера

Полиция Гибралтара арестовала капитана и главного офицера танкера Grace 1, принадлежащего Ирану, который был задержан по подозрению в доставке нефти в Сирию.
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Театры

В Петербурге умер актер и режиссер Олег Дмитриев

Сегодня, 11 июля, в Петербурге стало известно, что театральный мир потерял талантливого режиссера и актера Олега Дмитриева.
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Здоровье

Темный шоколад помогает снизить риск болезней сердца, заявила диетолог

Темный горький шоколад при умеренном употреблении сокращает риск сердечно-сосудистых заболеваний, рассказала РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
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Глава МВД Крыма отправлен в отставку

В августе 2018 года Торубаров был назначен министром внутренних дел по Республике Крым.
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Происшествия

Десять сотрудников Домодедовской таможни обвинили во взятках

Десяти сотрудникам Домодедовской таможни предъявили обвинение во взяточничестве, сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Обновлено в 11:13
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