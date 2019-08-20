Как сообщает газета The Washington Post, американские власти рассматривают возможность сокращения налога на заработную плату для граждан США. Уточняется, что мера будет носить временный характер.

Власти США могут снизить налог на зарплату

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