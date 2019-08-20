Экономика
Власти США могут снизить налог на зарплатуМосковский Комсомолец вчера в 19:20
Как сообщает газета The Washington Post, американские власти рассматривают возможность сокращения налога на заработную плату для граждан США. Уточняется, что мера будет носить временный характер.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 20:16, Ашберн
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 20:16, Ашберн
Происшествия
В ДТП в Вологодской области погиб один человек
Обновлено в 16:33
Футбол
Le Parisien: игроки «ПСЖ» недовольны Тухелем
У главного тренера «ПСЖ» Томаса Тухеля возникли проблемы с игроками своей команды, утверждает Le Parisien.
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Кино
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Армия и оружие
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Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо выступил против возможного нахождения в водах Венесуэлы военных кораблей России.
Обновлено в 16:50
Авто
Процесс сборки прототипа BMW iNext показали на видео
Тизерный видеоролик демонстрирует процесс производства прототипов нового электрического кроссовера iNext.
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Кино
Умерла актриса из «Бригады» и «Экипажа» Александра Назарова
Народная артистка Российской Федерации, советская, российская актриса театра, кино и ТВ Александра Назарова скончалась 20 августа на восьмидесятом году жизни.
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Политика
Оскорбившего Путина ведущего уволили с «Рустави 2»
С грузинского телеканала "Рустави 2" был уволен ведущий Георгий Габуния, который в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина.
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В США рассказали о разработке гиперзвуковой ракеты, запрещенной ДРСМД
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Технологии
Bloomberg: глава Huawei требует от сотрудников новые проекты
Глава Huawei Рен Женфей фактически ввел в своей компании военное положение - во внутреннем письме к своим сотрудникам он заявил о том, что настал момент истины, и призвал всех мобилизовать свои усилия для разработки новых проектов.
Обновлено в 09:19
Космос
Российские спутники займутся поиском озоновых дыр в атмосфере
Российские космические аппараты "Ионосфера-М", первые из которых планируется запустить в 2021 году, займутся не только мониторингом космической погоды - основной научной задачей, но и составлением карты озонового слоя Земли, рассказал РИА Новости главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Пулинец.
Обновлено в 18:12
Происшествия
Под Тулой задержали сбившего трех паралимпийцев водителя
Обновлено в 10:03
Музыка
Группа Little Big выпустит совместный трек с Clean Bandit
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Армия и оружие
В Британии заявили об участии России в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 03:07
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Путин прокомментировал ЧП на полигоне в Северодвинске
Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с коллегой Эмманюэлем Макроном дал понять, что повышения радиационного фона в результате взрыва при испытании жидкостной реактивной двигательной установки в Северодвинске зафиксировано не было.
Обновлено вчера в 12:14
Армия и оружие
На Камчатке боевые пловцы отбили «захваченное» судно
Обновлено вчера в 23:49
Экономика
Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами
Самые низкие заработные платы оказались в сфере производства одежды — 20,2 тысячи рублей, производства мебели — 26,1 тысячи рублей, производства текстильных изделий — 25,8 тысячи рублей.
Обновлено в 12:41
Армия и оружие
Минобороны анонсировало учения с участием 128 тыс. военных
Обновлено вчера в 17:54
Общество
Промсвязьбанк оспорил в суде брачный договор Алексея Ананьева
Промсвязьбанк оспорил в суде брачный договор бывшего совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева и его жены Дарьи.
Обновлено в 09:20
Политика
Китай поддержал российскую концепцию безопасности в Персидском заливе
Китай приветствует российскую концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе, заявил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь на заседании Совбеза.
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Политика
Путин рассказал об осторожном оптимизме после общения с Зеленским
По мнению Путина, есть «некоторые вещи», которые можно обсуждать и которые внушают «осторожный» оптимизм.
Обновлено вчера в 12:33
Футбол
Тренер «Олимпиакоса»: «Краснодар» может справиться с любым соперником
Российский футбольный клуб "Краснодар" доказал, что способен справиться с любым соперником.
Обновлено в 10:33
Общество
В Гидрометцентре заявили, что волны тепла в Москве не будет
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что период жаркой погоды в Москве будет продолжаться не более трёх дней, поэтому не может считаться волной тепла.
Обновлено в 06:53
Происшествия
В Краснодаре на улице произошла стрельба
Обновлено в 18:43
Политика
Украинцев разозлил огромный кортеж Зеленского
В Сети активно обсуждают видео, на котором запечатлен огромный кортеж президента Украины Владимира Зеленского.
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Шоу-бизнес
Актрисе из «Ворониных» стало плохо во время съемок
Актриса Екатерина Волкова, исполняющая одну из ключевых ролей в сериале «Воронины», получила тепловой удар в Сочи.
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Армия и оружие
СМИ: Минобороны Японии считает, что КНДР смогла создать ядерные боеголовки
Министерство обороны Японии впервые намерено включить в свой ежегодный доклад "Белая книга" пункт о том, что КНДР смогла добиться миниатюризации ядерного оружия, а также создать ядерные боеголовки.
Обновлено в 19:35
Армия и оружие
США и Румыния намерены укреплять позиции в Чёрном море
США и Румыния намерены укреплять «оборонительные позиции» на восточном фланге НАТО, в частности в Черном море.
Обновлено в 19:27