Экономика

Власти США могут снизить налог на зарплатуМосковский Комсомолец вчера в 19:20

Как сообщает газета The Washington Post, американские власти рассматривают возможность сокращения налога на заработную плату для граждан США. Уточняется, что мера будет носить временный характер.
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