Политика
Власти США и Украины пытались заполучить черные ящики MH17РИА Новости 11:11
Борьба за черные ящики Полковник Мохамад Сакри сообщил авторам фильма, что ему пришлось провести секретную операцию, чтобы получить черные ящики самолета, которыми пытались завладеть США и Украина.
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Футбол
Полузащитник «Вест Хэма» Обианг стал игроком «Сассуоло»
Обновлено в 16:23
Единоборства
Боксер Максим Дадашев скончался от травм после боя
Боксер Максим Дадашев скончался в возрасте 28 лет от травм, которые получил во время боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.
Обновлено вчера в 11:38
Армия и оружие
Северная Корея произвела запуск ракеты
Как следует из заявления Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил Республики Корея (ОКНШ ВС РК), 25 июля рано утром по местному времени Северная Корея произвела запуск ракеты из окрестностей города Вонсан.
Обновлено в 17:42
Происшествия
Алексея Навального арестовали на 30 суток
Основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального арестовали на 30 суток, сообщает в Twitter пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.
Обновлено в 15:39
Кино
Умер голландский актер Рутгер Хауэр
Звезда фильма "Бегущий по лезвию" (Blade Runner) Рутгер Хауэр скончался у себя дома в Нидерландах после непродолжительной болезни, сообщает Variety.
Обновлено в 13:12
Политика
Захарова сообщила о приписанной журналистом BBC Путину цитате Помпео
Корреспондент британского телеканала BBC Уилл Грант на пресс-конференции в Гаване задал главе российского МИДа Сергею Лаврову вопрос, в котором привел цитату, как он думал, президента России Владимира Путина, оказавшуюся словами госсекретяря США Майка Помпео.
Обновлено в 17:28
Происшествия
В Турции ранили белорусского дипломата
Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
Обновлено в 15:02
Политика
Украина задумала расширить санкции против России
Торговые ограничения Экономические отношения России и Украины ухудшились в 2015 году, когда Киев принял постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров.
Обновлено в 12:15
Шоу-бизнес
Подтвержден развод экс-короля Малайзии и Оксаны Воеводиной
Обновлено в 08:36
Общество
Предельный возраст для службы в полиции увеличивается на пять лет
Госдума приняла в третьем чтении закон, увеличивающий предельный возраст пребывания на службе в полиции, передает корреспондент «Росбалта».
Обновлено в 08:12
Футбол
Около 300 болельщиков «Нефтчи» приедут на матч ЛЕ с «Арсеналом» в Туле
По итогам сезона-2018/19 Российской премьер-лиги "Арсенал" стал шестым в турнирной таблице и завоевал право на выступление во втором отборочном раунде Лиги Европы.
Обновлено в 10:37
Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко
Президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство уволить мэра Киева Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Обновлено в 06:25
Политика
Тиль Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу
Немецкий актер Тиль Швайгер высмеял министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сравнив ее с главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу.
Обновлено в 17:56
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено в 09:17
Шоу-бизнес
Виктория Боня похвасталась роскошным букетом от любимого мужчины
Виктория Боня похвасталась роскошным букетом от любимого мужчины Кстати, в эксклюзивном интервью "Вокруг ТВ" Виктория рассказала об успехах девочки.
Обновлено в 04:56
Политика
Путин посетит Дом русского зарубежья имени Солженицына
Обновлено вчера в 08:54
Общество
Baza: «Роснефть» потратила 1,3 млн евро на дизайнерскую одежду
Нефтяная компания «Роснефть» за несколько лет потратила 1,3 миллиона евро на одежду от итальянского дизайнера Роберто Джиромбелли для своих сотрудников.
Обновлено в 04:39
Авто
Audi представила новый кроссовер Q3 Sportback
Компания Audi рассекретила новый компактный кроссовер под названием Q3 Sportback.
Обновлено в 03:54
Общество
Названы самые популярные иностранные сериалы для россиян
«Левада-центр» выяснил, какие зарубежные сериалы пользуются спросом у россиян, передаёт «Интерфакс».
Обновлено в 02:11
Шоу-бизнес
Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонников
Алла Пугачева и Лайма Вайкуле бурно отметили окончание фестиваля "Рандеву" в Юрмале. Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников.
Обновлено вчера в 11:27
Футбол
«Спартак» может подписать Перейро в ближайшие дни
Обновлено в 18:35
Политика
Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено в 09:28
Гаджеты
Смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro предзаказали 200 тысяч человек
Сразу после анонса смартфонов Honor 9X и Honor 9X Pro компания Honor начала принимать предварительные заказы на эти очень перспективные новинки.
Обновлено в 10:36
Политика
Россия и Украина договорились о возвращении моряков
Договоренность о возвращении украинских моряков достигнута, сообщает телеканал "360" со ссылкой на омбудсмена Украины Людмилу Денисову.
Обновлено в 08:51
Здоровье
Диетолог назвала продукты, которыми нельзя завтракать
Обновлено в 05:33
Происшествия
В Москве два человека пострадали в ДТП с трамваем и автобусом
Трамвай, автобус и легковая машина столкнулись на востоке Москвы, пострадали два человека, движение на месте ДТП затруднено, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 10:46
Футбол
Бывший судья Ходырев занял пост замначальника команды в «Спартаке»
Бывший российский арбитр Михаил Ходырев приступил к работе в московском футбольном клубе «Спартак» в должности заместителя начальника команды.
Обновлено в 09:14
Происшествия
ДТП привело к перекрытию трех полос на ТТК в Москве в районе Ленинской Слободы
Авария привела к блокировке трех полос движения на третьем транспортном кольце (ТТК) в Москве.
Обновлено в 17:05
Футбол
«Барселона» планирует продать игроков на 150 млн евро
«Барселона» намерена выручить 150 млн евро от продаж нескольких футболистов этим летом.
Обновлено в 16:13
Политика
Джонсон назначил Саджида Джавида министром финансов
Офис премьер-министра Великобритании сообщил, что Борис Джонсон назначил Саджида Джавида министров финансов страны.
Обновлено в 13:42