Политика
Власти США и Украины пытались заполучить черные ящики MH17РИА Новости 11:11
Борьба за черные ящики Полковник Мохамад Сакри сообщил авторам фильма, что ему пришлось провести секретную операцию, чтобы получить черные ящики самолета, которыми пытались завладеть США и Украина.
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Политика
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
Российский журналист Владимир Соловьев рассказал об обиде украинского лидера Владимира Зеленского на президента России Владимира Путина.
Обновлено в 20:20
Экономика
ВТБ запустит маркетплейс по продаже изъятых квартир и автомобилей
Банк ВТБ в 2020 году запустит маркетплейс по реализации розничных непрофильных активов, где будет продавать изъятые у должников квартиры и автомобили, а также предоставлять весь комплекс услуг, связанных с покупкой, оформлением и эксплуатацией приобретенного имущества.
Обновлено в 14:48
Энергетика
Саудовская Аравия нарастила экспорт нефти в Китай
Сообщается, что экспорт саудовской нефти в Китай в марте 2019 года составил 1,7 млн баррелей в сутки, что является рекордным показателем с 2004 года.
Обновлено в 21:38
Общество
Тысячи россиян потребовали ввести режим ЧС в Сибири из-за пожаров
Более 40 тыс. россиян оставили подписи под петицией с требованием ввести режим ЧС на территории Сибири из-за лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области.
Обновлено вчера в 23:21
Кино
Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр
В возрасте 75 лет скончался знаменитый нидерландский актер, которого прославил Голливуд, — Рутгер Хауэр.
Обновлено в 13:30
Армия и оружие
Корабль ВМС США прошел через Тайваньский пролив
Как отмечает агентство, американский крейсер прошел через стратегически важный Тайваньский пролив на фоне роста напряженности в отношениях между США и КНР, поэтому данный шаг может спровоцировать гнев со стороны Пекина.
Обновлено в 19:56
Общество
Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.
Обновлено в 12:47
Экономика
Ритейлеры грозят ЦБ бойкотом Системы быстрых платежей
Крупный ритейл может отказаться от участия в проекте Центробанка – Системе быстрых платежей (СБП), которая, в частности, позволит расплачиваться в магазинах с помощью QR-кодов.
Обновлено в 17:41
Происшествия
Суд арестовал Навального на 30 суток за призывы к митингу
Алексей Навальный получил 30 суток ареста за призыв к участию в несанкционированной акции 27 июля.
Обновлено в 16:12
Игры
В PlayStation Store началась летняя распродажа
В PlayStation Store запустили летнюю распродажу, которая продлится до 22 августа. Более 500 игр продаются по скидкам, которые достигают 75%.
Обновлено в 09:26
Теннис
Потапова вышла во второй круг турнира в Юрмале
Обновлено в 08:51
Политика
Сенатор США заявил о необходимости продлить СНВ-3
СНВ-3, подписанный Россией и США в 2010 году и заканчивающий своё действие в 2021 году, остаётся единственным договором, который ограничивает вооружения двух стран.
Обновлено в 20:21
Происшествия
Кассирша обмена валют присвоила 41 млн рублей клиента
Источник проинформировал о том, что правоохранительные органы разыскивают сотрудницу столичного пункта обмена валюты, укравшую у клиента 41 млн руб. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:25
Армия и оружие
Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России
Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено вчера в 00:12
Происшествия
В Перми проверяют сообщения о пнувшей бездомного чиновнице
Полиция Перми начала проверку после того, как предполагаемая сотрудница управления Росреестра по Пермскому краю несколько раз ударила ногой бездомного, лежащего на крыльце учреждения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Обновлено в 14:44
Экономика
В Минтруде призвали сделать программу маткапитала бессрочной
Сделать программу материнского капитала бессрочной призывают в Минтруда России.
Обновлено в 20:56
Происшествия
В Турции ранили белорусского дипломата
Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
Обновлено в 15:02
Энергетика
В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов
Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия
У Дмитрия Гудкова прошли обыски
Правоохранительные органы проводят обыск дома у бывшего кандидата в депутаты Мосгордумы Дмитрия Гудкова.
Обновлено в 16:13
Общество
В Рособрнадзоре дали советы абитуриентам, как поступить в «правильный» вуз
В вузах начался самый пик приемной кампании: на что обращать внимание при поступлении, куда обращаться в случае нарушение прав абитуриентов и что делать в случае нехватки баллов для поступления, рассказала в интервью РИА Новости заместитель руководителя Рособрнадзора Наталия Наумова.
Обновлено в 21:00
Футбол
«Торино» заинтересовался Ригони
Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони может перейти в «Торино», сообщает Tuttosport.
Обновлено в 12:05
Технологии
Во Франции нашли двухметровую бедренную кость динозавра
Гигантская бедренная кость динозавра-зауропода обнаружена при раскопках в департаменте Шаранта в западной части Франции.
Обновлено в 12:55
Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко с поста мэра Киева
Офис украинского лидера Владимира Зеленского выразил правительству страны свое намерение сместить мэра Киева Виталия Кличко, сообщил в своем фейсбуке шеф-редактор украинского издания "Обозреватель" Орест Сохар.
Обновлено в 09:06
Политика
Советник Зеленского высказался о размене Крыма на Донбасс
В команде президента Украины Владимира Зеленского отвергли возможность размена Крыма на Донбасс.
Обновлено в 04:40
Единоборства
Умер российский боксер Максим Дадашев
В США в результате полученных в ходе поединка травм в возрасте 28 лет умер российский боксер Максим Дадашев, сообщили представители команды спортсмена.
Обновлено вчера в 11:14
Кино
Опубликован трейлер российского сериала «Чернобыль»
Обновлено в 16:30