Политика

Власти США и Украины пытались заполучить черные ящики MH17РИА Новости 11:11

Борьба за черные ящики Полковник Мохамад Сакри сообщил авторам фильма, что ему пришлось провести секретную операцию, чтобы получить черные ящики самолета, которыми пытались завладеть США и Украина.
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с чего всё началось
Его интервью появилось в новом документальном фильме
 голландского журналиста Макса ван дер Верффа, занимающегося расследованием обстоятельств трагедии.
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