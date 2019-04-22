Происшествия

Власти Шри-Ланки уточнили число погибших в результате терактовВедомости 12:57

Ранее сообщалось, что в результате серии терактов на Шри-Ланке погибли 359 человек. Объектами атаки 21 апреля стали пятизвездочные отели в Коломбо и его окрестностях, а также католические церкви в Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.
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Власти Шри-Ланки назвали завышенным на 100 человек число жертв теракта

РБК13:11

Reuters уточнил число погибших в терактах на Шри-Ланке

Московский Комсомолец13:06

Власти Шри-Ланки уточнили число погибших в результате терактов

Ведомости12:57

Власти Шри-Ланки на 100 человек ошиблись в подсчёте погибших при терактах

Life.ru13:01

Власти уточнили число погибших при взрывах на Шри-Ланке

Газета.Ru12:59

Reuters: число погибших в терактах на Шри-Ланке на 100 человек меньше, чем считалось ранее

ТАСС13:04

Власти уточнили количество погибших при взрывах на Шри-Ланке

Известия12:49
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Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 13:20, Ашберн
Энергетика

«Нафтогаз» предложит «Газпрому» новое соглашение по транзиту

Исполнительный директор украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко планирует предложить "Газпрому" новое транзитное соглашение.
Обновлено в 11:46
Театры

Реконструкция Камерной сцены Большого театра начнется не ранее 2021 года

Реконструкция Камерной сцены Государственного академического Большого театра (ГАБТ) начнется не ранее 2021 года, сообщил в четверг на пресс-конференции гендиректор ГАБТ Владимир Урин.
Обновлено в 10:57
Происшествия

В Петербурге при сносе заброшенной гостиницы погиб рабочий

Следственный комитет Санкт-Петербурга начал доследственную проверку в связи с гибелью рабочего, который был в составе бригады, сносящей заброшенную гостиницу "Северная корона".
Обновлено в 10:20
Политика

Россия признала проблему с качеством идущей в Белоруссию нефти

Россия признает «техническую проблему с качеством нефти», которая идет в Белоруссию, заявил представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:30
Политика

Посол Германии в США попыталась защитить Россию от санкций

Посол Германии в США Эмили Хабер попыталась защитить Москву от санкционных нападок Вашингтона.
Обновлено в 08:05
Авто

MSA представило 510-сильный внедорожник на базе Hummer H1

Специалисты ателье Mil-Spec Automotive (MSA) продолжают пополнять свою серию Launch Edition, в которую должно войти 12 машин.
Обновлено в 09:20
Общество

«Ельцин Центр» в Екатеринбурге эвакуировали из-за сообщения о минировании

Сотрудников и посетителей "Ельцин Центра" в Екатеринбурге эвакуировали из-за поступившего сообщения о минировании, сообщили ТАСС в пресс-службе центра.
Обновлено в 11:32
Происшествия

В Москве возле Рижского вокзала загорелось двухэтажное здание

Обновлено в 12:58
Технологии

Платежная система «Мир» запустит оплату покупок при помощи скана лица

Платежная система «Мир» рассматривает возможность запуска сервиса по оплате покупок с помощью системы распознавания лиц.
Обновлено в 11:28
Футбол

В Лиге чемпионов могут появиться дивизионы

Суть в том, чтобы с 2024 года ввести в Лиге чемпионов систему дивизионов с переходами на уровни выше и ниже по итогам сезонов.
Обновлено в 12:08
Экономика

Минторг США отказался отменить пошлины на сырье для заводов НЛМК

Министерство торговли США отклонило просьбу НЛМК Владимира Лисина исключить ввозимое из России сырье из-под действия пошлины на сталь в размере 25%, сообщило американское отраслевое агентство AMM.
Обновлено в 12:02
Экономика

День финансовых отчетностей. Индексы откроют сессию вразнобой

Отчетности двух компаний из индекса Dow Jones определят не только ход сегодняшней сессии, но и дадут ориентир на перспективы роста американской промышленности в 2019 году.
Обновлено вчера в 09:26
Экономика

Прибыль X5 Retail в 1 квартале выросла на 65%

Чистая прибыль X5 Retail Group в 1 квартале 2019 года выросла на 65,2% г/г - до 9,297 млрд рублей.
Обновлено в 03:08
Происшествия

Два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве

Обновлено в 11:03
Общество

На базе губахинского колледжа откроют центр компетенций WorldSkills

Учебное заведение выиграло 2,6 млн рублей в рамках проекта по созданию многофункциональных центров прикладных квалификаций (МЦПК).
Обновлено вчера в 22:01
Кино

Фильм «Мстители: Финал» побил рекорд по предпродаже билетов в России

Заключительная часть «Мстителей» установила новый рекорд, на этот раз фильм показал самый высокий результат по предпродажам билетов.
Обновлено в 06:59
Происшествия

Собиравшийся вылетать в США Boeing загорелся в аэропорту Дели

Пассажирский самолет Boeing 777 авиакомпании Air India загорелся в четверг, 25 апреля, в международном аэропорту Дели, сообщает India Today.
Обновлено в 11:24
Политика

Путин подписал указ о ежегодной выплате ветеранам ВОВ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны.
Обновлено в 03:31
Футбол

Кокорин рассказал о поведении компании в «Кофемании»

Футболист Александр Кокорин на допросе в суде ответил на вопросы о поведении компании в кафе «Кофемания» перед конфликтом с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным.
Обновлено в 11:40
Общество

Кемпинг: без чего нельзя обойтись

Даже если прогноз походы обещает страшную жару и ясное небо, обязательно берите палатку, если собираетесь ночевать в лесу.
Обновлено в 09:02
Экономика

ЦБ России обнаружил кражу пенсионных денег на 57 млн рублей

Центральный банк РФ выявил кражу 57 млн пенсионных денег из негосударственного пенсионного фонда "Аквилон".
Обновлено в 12:42
Футбол

«Реал» предложил Азару астрономическую зарплату

"Реал" предложил Азару зарплату в 400 тысяч фунтов в неделю, что сделает Азара самым высокооплачиваемым игроком мира.
Обновлено в 03:58
Гаджеты

10 способов тратить меньше, но жить роскошно

Тратить меньше помогут пластиковые карты.
Обновлено в 08:20
Происшествия

Задержан нарушивший воздушное пространство Молдавии самолёт

Самолёт греческой авиакомпании BlueBird Airways незаконно вошёл в воздушное пространство Молдавии и приземлился в аэропорту Кишинева без разрешения органов гражданской авиации.
Обновлено в 12:14
Здоровье

В Казани пройдет акция «Танцуй! Дыши! Не кури!»

Участники акции смогут проверить своё дыхание, измерить функцию дыхания, узнать фактический возраст легких и получить консультации врачей по профилактике легочных болезней, преодолению курения, физическим методам восстановления своего здоровья.
Обновлено в 11:40
Политика

Китай прокомментировал встречу Путина и Ким Чен Ына

Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Гэн Шуан, комментируя переговоры главы РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, выразил надежду на то, что эта встреча поможет в продвижении урегулирования проблемы на Корейском полуострове.
Обновлено в 03:58
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли написала завещание

Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 16:49
Армия и оружие

Российская атомная подлодка «Белгород» впечатлила западные СМИ

Западные СМИ опубликовали серию резонансных материалов о российской подводной лодке «Белгород», недавно спущенной на воду.
Обновлено в 06:50
Экономика

ФАС одобрила сделку по покупке «Ленты»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку TPG, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и «Севергрупп» по покупке почти 42% «Ленты».
Обновлено в 08:55
Хоккей

Кожевников: «По такому составу не возникает сомнений, что сборная России должна быть в финале ЧМ»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников поделился ожиданиями от выступления сборной России на чемпионате мира — 2019 в Словакии.
Обновлено в 06:15
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