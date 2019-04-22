Власти Шри-Ланки уточнили число погибших в результате терактовВедомости 12:57

Ранее сообщалось, что в результате серии терактов на Шри-Ланке погибли 359 человек. Объектами атаки 21 апреля стали пятизвездочные отели в Коломбо и его окрестностях, а также католические церкви в Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.

Энергетика «Нафтогаз» предложит «Газпрому» новое соглашение по транзиту Исполнительный директор украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко планирует предложить "Газпрому" новое транзитное соглашение.

Театры Реконструкция Камерной сцены Большого театра начнется не ранее 2021 года Реконструкция Камерной сцены Государственного академического Большого театра (ГАБТ) начнется не ранее 2021 года, сообщил в четверг на пресс-конференции гендиректор ГАБТ Владимир Урин.

Происшествия В Петербурге при сносе заброшенной гостиницы погиб рабочий Следственный комитет Санкт-Петербурга начал доследственную проверку в связи с гибелью рабочего, который был в составе бригады, сносящей заброшенную гостиницу "Северная корона".

Политика Россия признала проблему с качеством идущей в Белоруссию нефти Россия признает «техническую проблему с качеством нефти», которая идет в Белоруссию, заявил представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус, передает корреспондент РБК.

Политика Посол Германии в США попыталась защитить Россию от санкций Посол Германии в США Эмили Хабер попыталась защитить Москву от санкционных нападок Вашингтона.

Авто MSA представило 510-сильный внедорожник на базе Hummer H1 Специалисты ателье Mil-Spec Automotive (MSA) продолжают пополнять свою серию Launch Edition, в которую должно войти 12 машин.

Общество «Ельцин Центр» в Екатеринбурге эвакуировали из-за сообщения о минировании Сотрудников и посетителей "Ельцин Центра" в Екатеринбурге эвакуировали из-за поступившего сообщения о минировании, сообщили ТАСС в пресс-службе центра.

Технологии Платежная система «Мир» запустит оплату покупок при помощи скана лица Платежная система «Мир» рассматривает возможность запуска сервиса по оплате покупок с помощью системы распознавания лиц.

Футбол В Лиге чемпионов могут появиться дивизионы Суть в том, чтобы с 2024 года ввести в Лиге чемпионов систему дивизионов с переходами на уровни выше и ниже по итогам сезонов.

Экономика Минторг США отказался отменить пошлины на сырье для заводов НЛМК Министерство торговли США отклонило просьбу НЛМК Владимира Лисина исключить ввозимое из России сырье из-под действия пошлины на сталь в размере 25%, сообщило американское отраслевое агентство AMM.

Экономика День финансовых отчетностей. Индексы откроют сессию вразнобой Отчетности двух компаний из индекса Dow Jones определят не только ход сегодняшней сессии, но и дадут ориентир на перспективы роста американской промышленности в 2019 году.

Экономика Прибыль X5 Retail в 1 квартале выросла на 65% Чистая прибыль X5 Retail Group в 1 квартале 2019 года выросла на 65,2% г/г - до 9,297 млрд рублей.

Общество На базе губахинского колледжа откроют центр компетенций WorldSkills Учебное заведение выиграло 2,6 млн рублей в рамках проекта по созданию многофункциональных центров прикладных квалификаций (МЦПК).

Кино Фильм «Мстители: Финал» побил рекорд по предпродаже билетов в России Заключительная часть «Мстителей» установила новый рекорд, на этот раз фильм показал самый высокий результат по предпродажам билетов.

Происшествия Собиравшийся вылетать в США Boeing загорелся в аэропорту Дели Пассажирский самолет Boeing 777 авиакомпании Air India загорелся в четверг, 25 апреля, в международном аэропорту Дели, сообщает India Today.

Политика Путин подписал указ о ежегодной выплате ветеранам ВОВ Президент РФ Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны.

Футбол Кокорин рассказал о поведении компании в «Кофемании» Футболист Александр Кокорин на допросе в суде ответил на вопросы о поведении компании в кафе «Кофемания» перед конфликтом с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным.

Общество Кемпинг: без чего нельзя обойтись Даже если прогноз походы обещает страшную жару и ясное небо, обязательно берите палатку, если собираетесь ночевать в лесу.

Экономика ЦБ России обнаружил кражу пенсионных денег на 57 млн рублей Центральный банк РФ выявил кражу 57 млн пенсионных денег из негосударственного пенсионного фонда "Аквилон".

Футбол «Реал» предложил Азару астрономическую зарплату "Реал" предложил Азару зарплату в 400 тысяч фунтов в неделю, что сделает Азара самым высокооплачиваемым игроком мира.

Происшествия Задержан нарушивший воздушное пространство Молдавии самолёт Самолёт греческой авиакомпании BlueBird Airways незаконно вошёл в воздушное пространство Молдавии и приземлился в аэропорту Кишинева без разрешения органов гражданской авиации.

Здоровье В Казани пройдет акция «Танцуй! Дыши! Не кури!» Участники акции смогут проверить своё дыхание, измерить функцию дыхания, узнать фактический возраст легких и получить консультации врачей по профилактике легочных болезней, преодолению курения, физическим методам восстановления своего здоровья.

Политика Китай прокомментировал встречу Путина и Ким Чен Ына Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Гэн Шуан, комментируя переговоры главы РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, выразил надежду на то, что эта встреча поможет в продвижении урегулирования проблемы на Корейском полуострове.

Шоу-бизнес Анджелина Джоли написала завещание Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.

Армия и оружие Российская атомная подлодка «Белгород» впечатлила западные СМИ Западные СМИ опубликовали серию резонансных материалов о российской подводной лодке «Белгород», недавно спущенной на воду.