Происшествия

Власти Шри-Ланки считают атаки ответом на теракт в Новой ЗеландииРИА Новости 05:37

Власти Шри-Ланки считают, что недавние атаки стали ответом исламистов на теракт в Новой Зеландии, сообщил телеканал News 1st со ссылкой на министра обороны и средств массовой информации Рувана Вийевардене (Ruwan Wijewardene).
Читать в источнике

Подробнее о событии

Веллингтон не видит связи между взрывами на Шри-Ланке и атакой на мечети в Новой Зеландии

ТАСС09:50

Взрывы на Шри-Ланке могли быть ответом на атаку в Новой Зеландии

Коммерсантъ06:09

Теракт на Шри-Ланке могли совершить в ответ на атаку в Новой Зеландии

Говорит Москва05:00

Власти Шри-Ланки считают атаки ответом на теракт в Новой Зеландии

РИА Новости05:37

Теракты в Шри-Ланке оказались местью за расстрел мечетей

Lenta.ru05:16

Власти Шри-Ланки заявили о связи теракта в Крайстчерче со взрывами

RT на русском04:41

Власти Шри-Ланки назвали теракты местью за Новую Зеландию

РБК06:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 13:24, Ашберн
Кино

Бри Ларсон, Скарлетт Йоханссон, Майли Сайрус и другие звёзды Marvel на премьере «Финала» в Лос-Анджелесе

Обновлено в 03:00
Происшествия

В Версале загорелась бывшая резиденция французских королей

Обновлено в 13:12
Транспорт

ГИБДД предлагает снизить допустимую скорость для водителей с детьми

Сотрудники ГИБДД предлагают снизить допустимую скорость для всех водителей, перевозящих детей, на 20 км в час.
Обновлено в 08:01
Шоу-бизнес

Менеджер МакSим рассказала, как певица попала в ДТП

Менеджер певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), Маргарита Соколова рассказала радиостанции "Говорит Москва", как артистка попала в ДТП.
Обновлено в 12:45
Политика

ФБР рассекретило показания о бегстве Гитлера в Аргентину

Обновлено в 02:17
Музыка

Сергей Лазарев пообещал удивить зрителя на «Евровидении»

Обновлено в 10:05
Происшествия

В липецкой квартире нашли двух брошенных матерью детей

Обновлено в 08:34
Происшествия

По делу Арашуковых задержаны трое высокопоставленных силовиков КЧР

Продолжается расследование уголовного дела по обвинению члена Совета Федерации Рауфа Арашукова в организации убийств в 2010 году в Черкесске Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, а также по фактам хищений природного газа, поставляемого на территорию Дагестана, Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики.
Обновлено в 07:58
Здоровье

Ученые назвали способ снизить риск преждевременной смерти

Обновлено в 05:59
Политика

Киев заметил у Москвы смену тона разговора по делу задержанных моряков

На прошлой неделе украинские власти обратились в Международный трибунал, потребовав немедленного освобождения Москвой моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 12:42
Армия и оружие

Путин принял участие в церемонии закладки двух фрегатов в Петербурге

Президент России Владимир Путин во вторник на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге принял участие церемонии закладки военных кораблей.
Обновлено в 07:50
Авто

«АвтоВАЗ» начал продавать машины в Монголии

«Lada начинает продажу автомобилей на рынке Монголии: "АвтоВАЗ" подписал контракт с местным партнером ООО "Руссо Моторс"», — говорится в сообщении.
Обновлено в 09:25
Политика

Путин наградил орденом Дружбы главу Международной организации труда

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Дружбы гендиректора Международной организации труда Гая Райдера, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 13:05
Спорт

Фигурист Максим Ковтун объявил о завершении карьеры

Четырехкратный чемпион России Максим Ковтун заявил о завершении карьеры, передает РИА "Новости". Летом фигуристу исполнится 24 года.
Обновлено в 07:08
Происшествия

В России впервые завели уголовное дело за склонение к допингу

Северодвинский городской суд рассмотрит дело, в котором инструктор физкультурно-оздоровительного центра города обвиняется в склонении спортсменов к использованию допинга.
Обновлено в 11:52
Шоу-бизнес

Витас раскритиковал видеоклип Гарика Харламова за пошлость

Обновлено в 05:29
Общество

КС Латвии одобрил перевод русских школ на латышский язык

Конституционный суд (КС) Латвии признал соответствующим главному закону страны решение о переводе школ национальных меньшинств, в том числе русских, на латышский язык обучения.
Обновлено в 05:24
Недвижимость

В России выросло число желающих продать собственную дачу

В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.
Обновлено в 05:15
Политика

Суд потребовал импичмента и уголовного дела против Порошенко

Коллегия Окружного административного суда Киева попросила начать процедуру импичмента Петра Порошенко и возбудить против него уголовное дело.
Обновлено в 08:06
Спорт

Двух российских легкоатлетов дисквалифицировали за допинг

Двух российских спортсменов в лице Елены Машинистовой и Руслана Халикова обвинили в приёме допинга и подвергли дисквалификациям - в крови легкоатлетов обнаружили запрещённый препарат под названием гидрохлортиазид.
Обновлено в 08:13
Политика

Сыроид выключила микрофон депутату, который заговорил по-русски

Заместитель спикера Верховной рады Украины (ВРУ) Оксана Сыроид выключила микрофон депутату от фракции «Оппозиционный блок» Василию Нимченко, который по-русски комментировал поправку к законопроекту о функционировании украинского языка как государственного.
Обновлено в 08:20
Авто

Haval сертифицировал кроссовер F7 для России

Компания Haval сертифицировала новый кроссовер F7 для российского рынка, получив на него одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
Обновлено в 10:03
Политика

Патриарх Кирилл поздравил Зеленского с лидерством на выборах Украины

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл надеется на завершение притеснений и гонений верующих Украинской православной церкви при президентстве шоумена Владимира Зеленского, который лидирует в гонке за пост главы Украины.
Обновлено в 06:09
Авто

Opel прекратил производство трех моделей

Первыми французы решили закрыть производство маленьких моделей: Adam, Karl и Mokka X. Производство Adam и Karl было завершено еще в марте, а сейчас с конвейера снят и кроссовер Mokka X. И если Adam безвозвратно ушел в историю, то Karl будет собирать по лицензии General Motors компания VinFast.
Обновлено в 04:56
Политика

ЦИК объявил о победе Зеленского на выборах президента Украины

Обновлено в 11:36
Общество

Минпросвещения предложило разделить учителей на старших и ведущих

Минпросвещения подготовило и опубликовало проект постановления о введении в школах двух новых должностей — старший учитель и ведущий учитель .
Обновлено в 11:51
Армия и оружие

Носитель «Посейдона» спущен на воду

Атомная подводная лодка специального назначения проекта 09852 «Белгород» спущена на воду в «Севмаше» (Северодвинск), сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:54
Политика

МИД Литвы призвал запретить въезд в страну Лепсу

Представитель Министерства иностранных дел Литвы по печати Раса Якилайтене рассказала, что внешнеполитическое ведомство направило запрос в Министерство внутренних дел с просьбой запретить въезд в страну российскому певцу Григорию Лепсу.
Обновлено в 11:16
Футбол

Адвокат Кокорина: дело расследовалось вопреки требованиям закона

Все уголовное дело с юридической точки зрения расследовалось вопреки требованиям закона.
Обновлено в 12:51
Хоккей

«Вашингтон» уступил «Каролине», несмотря на шайбу Овечкина

Обновлено вчера в 22:00
ещё по теме
Главное