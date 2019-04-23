Происшествия
Власти Шри-Ланки считают атаки ответом на теракт в Новой ЗеландииРИА Новости 05:37
Власти Шри-Ланки считают, что недавние атаки стали ответом исламистов на теракт в Новой Зеландии, сообщил телеканал News 1st со ссылкой на министра обороны и средств массовой информации Рувана Вийевардене (Ruwan Wijewardene).
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Менеджер певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), Маргарита Соколова рассказала радиостанции "Говорит Москва", как артистка попала в ДТП.
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ФБР рассекретило показания о бегстве Гитлера в Аргентину
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Происшествия
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Путин наградил орденом Дружбы главу Международной организации труда
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Дружбы гендиректора Международной организации труда Гая Райдера, сообщает пресс-служба Кремля.
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Четырехкратный чемпион России Максим Ковтун заявил о завершении карьеры, передает РИА "Новости". Летом фигуристу исполнится 24 года.
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Северодвинский городской суд рассмотрит дело, в котором инструктор физкультурно-оздоровительного центра города обвиняется в склонении спортсменов к использованию допинга.
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Витас раскритиковал видеоклип Гарика Харламова за пошлость
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Общество
КС Латвии одобрил перевод русских школ на латышский язык
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В России выросло число желающих продать собственную дачу
В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.
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Суд потребовал импичмента и уголовного дела против Порошенко
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Политика
Сыроид выключила микрофон депутату, который заговорил по-русски
Заместитель спикера Верховной рады Украины (ВРУ) Оксана Сыроид выключила микрофон депутату от фракции «Оппозиционный блок» Василию Нимченко, который по-русски комментировал поправку к законопроекту о функционировании украинского языка как государственного.
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Компания Haval сертифицировала новый кроссовер F7 для российского рынка, получив на него одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
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Патриарх Кирилл поздравил Зеленского с лидерством на выборах Украины
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Общество
Минпросвещения предложило разделить учителей на старших и ведущих
Минпросвещения подготовило и опубликовало проект постановления о введении в школах двух новых должностей — старший учитель и ведущий учитель .
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Атомная подводная лодка специального назначения проекта 09852 «Белгород» спущена на воду в «Севмаше» (Северодвинск), сообщает ТАСС.
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МИД Литвы призвал запретить въезд в страну Лепсу
Представитель Министерства иностранных дел Литвы по печати Раса Якилайтене рассказала, что внешнеполитическое ведомство направило запрос в Министерство внутренних дел с просьбой запретить въезд в страну российскому певцу Григорию Лепсу.
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Адвокат Кокорина: дело расследовалось вопреки требованиям закона
Все уголовное дело с юридической точки зрения расследовалось вопреки требованиям закона.
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«Вашингтон» уступил «Каролине», несмотря на шайбу Овечкина
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