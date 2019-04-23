Власти Шри-Ланки считают атаки ответом на теракт в Новой ЗеландииРИА Новости 05:37

Власти Шри-Ланки считают, что недавние атаки стали ответом исламистов на теракт в Новой Зеландии, сообщил телеканал News 1st со ссылкой на министра обороны и средств массовой информации Рувана Вийевардене (Ruwan Wijewardene).

Власти Шри-Ланки считают атаки ответом на теракт в Новой Зеландии

Транспорт ГИБДД предлагает снизить допустимую скорость для водителей с детьми Сотрудники ГИБДД предлагают снизить допустимую скорость для всех водителей, перевозящих детей, на 20 км в час.

Шоу-бизнес Менеджер МакSим рассказала, как певица попала в ДТП Менеджер певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), Маргарита Соколова рассказала радиостанции "Говорит Москва", как артистка попала в ДТП.

Происшествия По делу Арашуковых задержаны трое высокопоставленных силовиков КЧР Продолжается расследование уголовного дела по обвинению члена Совета Федерации Рауфа Арашукова в организации убийств в 2010 году в Черкесске Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, а также по фактам хищений природного газа, поставляемого на территорию Дагестана, Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики.

Политика Киев заметил у Москвы смену тона разговора по делу задержанных моряков На прошлой неделе украинские власти обратились в Международный трибунал, потребовав немедленного освобождения Москвой моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.

Армия и оружие Путин принял участие в церемонии закладки двух фрегатов в Петербурге Президент России Владимир Путин во вторник на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге принял участие церемонии закладки военных кораблей.

Авто «АвтоВАЗ» начал продавать машины в Монголии «Lada начинает продажу автомобилей на рынке Монголии: "АвтоВАЗ" подписал контракт с местным партнером ООО "Руссо Моторс"», — говорится в сообщении.

Политика Путин наградил орденом Дружбы главу Международной организации труда Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Дружбы гендиректора Международной организации труда Гая Райдера, сообщает пресс-служба Кремля.

Спорт Фигурист Максим Ковтун объявил о завершении карьеры Четырехкратный чемпион России Максим Ковтун заявил о завершении карьеры, передает РИА "Новости". Летом фигуристу исполнится 24 года.

Происшествия В России впервые завели уголовное дело за склонение к допингу Северодвинский городской суд рассмотрит дело, в котором инструктор физкультурно-оздоровительного центра города обвиняется в склонении спортсменов к использованию допинга.

Общество КС Латвии одобрил перевод русских школ на латышский язык Конституционный суд (КС) Латвии признал соответствующим главному закону страны решение о переводе школ национальных меньшинств, в том числе русских, на латышский язык обучения.

Недвижимость В России выросло число желающих продать собственную дачу В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.

Политика Суд потребовал импичмента и уголовного дела против Порошенко Коллегия Окружного административного суда Киева попросила начать процедуру импичмента Петра Порошенко и возбудить против него уголовное дело.

Спорт Двух российских легкоатлетов дисквалифицировали за допинг Двух российских спортсменов в лице Елены Машинистовой и Руслана Халикова обвинили в приёме допинга и подвергли дисквалификациям - в крови легкоатлетов обнаружили запрещённый препарат под названием гидрохлортиазид.

Политика Сыроид выключила микрофон депутату, который заговорил по-русски Заместитель спикера Верховной рады Украины (ВРУ) Оксана Сыроид выключила микрофон депутату от фракции «Оппозиционный блок» Василию Нимченко, который по-русски комментировал поправку к законопроекту о функционировании украинского языка как государственного.

Авто Haval сертифицировал кроссовер F7 для России Компания Haval сертифицировала новый кроссовер F7 для российского рынка, получив на него одобрение типа транспортного средства (ОТТС).

Политика Патриарх Кирилл поздравил Зеленского с лидерством на выборах Украины Патриарх Московский и всея Руси Кирилл надеется на завершение притеснений и гонений верующих Украинской православной церкви при президентстве шоумена Владимира Зеленского, который лидирует в гонке за пост главы Украины.

Авто Opel прекратил производство трех моделей Первыми французы решили закрыть производство маленьких моделей: Adam, Karl и Mokka X. Производство Adam и Karl было завершено еще в марте, а сейчас с конвейера снят и кроссовер Mokka X. И если Adam безвозвратно ушел в историю, то Karl будет собирать по лицензии General Motors компания VinFast.

Общество Минпросвещения предложило разделить учителей на старших и ведущих Минпросвещения подготовило и опубликовало проект постановления о введении в школах двух новых должностей — старший учитель и ведущий учитель .

Армия и оружие Носитель «Посейдона» спущен на воду Атомная подводная лодка специального назначения проекта 09852 «Белгород» спущена на воду в «Севмаше» (Северодвинск), сообщает ТАСС.

Политика МИД Литвы призвал запретить въезд в страну Лепсу Представитель Министерства иностранных дел Литвы по печати Раса Якилайтене рассказала, что внешнеполитическое ведомство направило запрос в Министерство внутренних дел с просьбой запретить въезд в страну российскому певцу Григорию Лепсу.