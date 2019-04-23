Происшествия
Власти Шри-Ланки назвали теракты местью за нападение в Новой ЗеландииФАН 06:04
В новозеландском городе Крайстчерч в двух мечетях Аль-Нур и Линвуд в середине марта четыре человека открыли стрельбу. В результате нападения погибли 50 человек, еще 48 получили ранения, напоминает 360. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала случившееся терактом.
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