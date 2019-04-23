Власти Шри-Ланки считают атаки ответом на теракт в Новой ЗеландииРИА Новости 05:37

Власти Шри-Ланки считают, что недавние атаки стали ответом исламистов на теракт в Новой Зеландии, сообщил телеканал News 1st со ссылкой на министра обороны и средств массовой информации Рувана Вийевардене (Ruwan Wijewardene).

Власти Шри-Ланки считают атаки ответом на теракт в Новой Зеландии

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