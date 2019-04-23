Происшествия

Теракты на Шри-Ланке стали ответом на атаки в мечетях Новой ЗеландииИнтерфакс 05:06

"Предварительное расследование показало, что произошедшее на Шри-Ланке в воскресенье стало ответом на атаку на мусульман в Крайстчерче", - сказал министр, выступая перед парламентом страны.
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Власти Шри-Ланки назвали теракты местью за Новую Зеландию

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Теракты в Шри-Ланке оказались местью за расстрел мечетей

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Власти Шри-Ланки заявили о связи теракта в Крайстчерче со взрывами

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Теракты на Шри-Ланке стали ответом на атаки в мечетях Новой Зеландии

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Власти Шри-Ланки назвали взрывы в церквях местью за теракт в Новой Зеландии

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Теракт на Шри-Ланке могли совершить в ответ на атаку в Новой Зеландии

Говорит Москва05:00
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Темнокожий борец выразил желание стать президентом Украины

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Политика

В антикоррупционное бюро Украины пришли с обысками

Государственное бюро расследований (ГБР) проводит обыски в здании Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
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Актриса Мэйси Уильямс, исполнившая роль Арьи Старк в "Игре престолов", рассказала о съемке постельной сцены с ее участием.
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Посвященный собору Парижской Богоматери арт-объект создадут в Москве в рамках фестиваля Street Art

Участники столичного фестиваля уличных видов искусств Street Art создадут из баллонов краски арт-объект, посвященный собору Парижской Богоматери.
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Общество

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Журнал Forbes отобрал самые дорогие объекты недвижимости российских бизнесменов в Великобритании. Список опубликован на сайте Forbes.
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Садальский раскритиковал Максима Галкина

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Юные убийцы инвалида из Березовского получили 36 лет на четверых

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Общество

Центр Севастополя остался без электричества

В центре Севастополя нет электричества, в центре города не работают светофоры, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Технологии

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Вне зависимости от банка по карте полагается кэшбэк в размере 10% от суммы, потраченной на одном из сервисов «Яндекса» (его компания будет выбирать сама раз в три месяца), с трат в остальных 14 сервисах кэшбэк составит 5%. До конца июля сервисом с наибольшим кэшбэком будет «Яндекс.Такси».
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Авто

Новые правила уплаты транспортного налога вступили в силу

Речь идет о подписании Президентом России Федерального закона (607168-7 ФЗ), освобождающего владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога.
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Судьи Киевского суда подали иск против Порошенко

Судьи Окружного административного суда Киева, принимавшие решение о денационализации Приватбанка, подали иск против действующего президента Украины Петра Порошенко.
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Происшествия

У скрипачки из ансамбля ФСБ похитили скрипку за 1,3 миллиона рублей

В Москве у артистки Центрального пограничного ансамбля Федеральной службы безопасности (ФСБ) украли скрипку стоимостью в 1,31 миллиона рублей.
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Политика

Аспирантов обяжут защищать диссертации

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в правительство внесен законопроект, который предусматривает обязательную защиту кандидатской диссертации после окончания аспирантуры.
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Политика

Савченко вернулась в Верховную раду

Обновлено в 03:22
Экономика

Жителям Хакасии пригрозили ограничением подачи электроэнергии

Энергетики пригрозили ограничением подачи электричества на коммунальные предприятия Хакасии из-за накопившейся задолженности.
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Общество

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Обновлено в 04:36
Транспорт

Какие улицы перекроют в Москве из-за репетиции парада Победы

Перекрытия центральных московских улиц из-за репетиции парада Победы начнутся 24 апреля, сообщает столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД).
Обновлено в 04:53
Энергетика

Белоруссия приостановила экспорт нефти

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено в 03:30
Здоровье

Ивановское областное здравоохранение возглавил Артур Фокин

Артур Фокин назначен должность исполняющего обязанности члена правительства Ивановской области — директора регионального департамента здравоохранения с 23 апреля решением губернатора Станислава Воскресенского.
Обновлено в 04:48
Авто

В Петербурге выросли квартальные объёмы производства автомобилей

Как уточнили в агентстве, рекорд по объёму производства автомобилей в Петербурге зафиксировали в 2013 году, когда четыре городских автозавода собрали 392,9 тысячи машин.
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Авто

Renault намерена продавать в год более 60 000 компактвэнов Triber

Старт продаж Renault Triber в Индии запланирован на июль текущего года.
Обновлено вчера в 23:28
Авто

Родстер Alfa Romeo Мухаммеда Али выставили на аукцион

На онлайн-аукционе eBay появился родстер Alfa Romeo Spider Veloce Series II 1976 года, который раньше принадлежал великому боксёру Мухаммеду Али.
Обновлено в 05:23
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Китай раскритиковал санкции США против Ирана

Китайские власти потребовали от США отказаться от применения односторонних нефтяных санкций против Ирана.
Обновлено в 04:57
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РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником

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Пушков ответил на совет Кравчука по Крыму

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал совет бывшего главы Украины Леонида Кравчука лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому изменить политику в отношении Крыма.
Обновлено вчера в 18:31
Недвижимость

В России выросло число желающих продать собственную дачу

В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.
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Армия и оружие

Армия Израиля арестовала 16 палестинцев на Западном берегу Иордана

"В ходе ночных рейдов солдаты арестовали на Западном берегу реки Иордан и в Иорданской долине 16 палестинцев, разыскиваемых по подозрению в причастности к террористической деятельности, участии в массовом терроре и беспорядках, направленных против израильских гражданских лиц, а также по подозрению в причастности к минированию автомобиля", - указали в армейской пресс-службе.
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МакSим экстренно госпитализирована после ДТП

Представительница певицы МакSим рассказала о страшном ДТП, в которое попала ее подопечная.
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Зеленский запустил опрос о досрочном роспуске Рады

Партия Зеленского «Слуга народа» появилась на политическом поле Украины только перед президентскими выборами и в Раде не представлена.
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