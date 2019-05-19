Политика
Власти Рязани ответили на жалобу Путину о «пропавшей» детской площадкеРБК 16:08
В пресс-службе мэрии Рязани опровергли отсутствие игровой площадки в парке, на которое Владимиру Путину пожаловалась местная журналистка, передает ТАСС. Власти города объяснили, что часть комплекса была перенесена в другие места.
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Председатель Следственного комитета России поручил следственному управлению СК РФ по Рязанской области незамедлительно организовать проверку, выяснить, как расходовались бюджетные средства, а также дать правовую оценку действиям должностных лиц, принимавшим решения, касающиеся строительства объекта.
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Рязанские следователи начали проверку строительства «площадки-призрака» после поручения главы СК
Рязанский городской сайт12:23
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Выступая в комитете Госдумы по финансовому рынку, первый замглавы ЦБ Дмитрий Тулин предупредил, что рост потребительского кредитования в будущем может оказаться ловушкой и для населения, и для банков.
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