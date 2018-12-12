В российское законодательство впервые планируется ввести понятие платежного агрегатора — специализированной компании, которая обеспечивает проведение в интернете разнообразных платежей для онлайн-магазинов.

с чего всё началось

Законопроект о регулировании работы в России иностранных электронных кошельков и платежных систем, внесенный в Госдуму 7 декабря, введет дополнительный контроль за платежными агрегатами.

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