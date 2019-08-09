Религия
Власти РФ поздравили мусульман с праздником Курбан-байрамРосбалт 04:59
Президент России Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев поздравили российских мусульман с праздником Курбан-байрам, который отмечается 11 августа. В официальном письме главы государства праздник назван «одним из главных и особо почитаемых последователями ислама».
Читать в источнике
Оценить18
Подробнее о событии
Показать все источники
Мусульмане Нижневартовска торжественным богослужением отметят Курбан-байрам
Накануне.Ru09 августа в 04:25
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 08:27, Вашингтон
Экономика
Подмосковный дворник задолжала 2 миллиарда рублей
В подмосковном Воскресенске дворник на предприятии ЖКХ оказалась должна около двух миллиардов рублей.
Обновлено в 02:40
Политика
Медведев опубликовал видео с подаренным ему щенком алабая
Премьер-министр России Дмитрий Медведев опубликовал видео с щенком пятнистого алабая, которого ему подарил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Обновлено в 08:08
Политика
Совфед обвинил зарубежные силы в манипулировании митингующими в Москве
Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов считает, что зарубежные силы на протестной акции, которая 10 августа прошла в Москве на проспекте Академика Сахарова, использовали видеохостинг YouTube для манипулирования гражданами России, провоцируя их на нарушение закона.
Обновлено в 08:00
Политика
Роскомнадзор потребовал прекратить рекламу незаконных акций в YouTube
Роскомнадзор направил в Google требование принять меры по недопущению рекламирования несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
Обновлено в 08:08
Футбол
Фрэнк Лэмпард: «Мне бессмысленно ждать игроков вроде Дрогба, Терри и Чеха»
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард поделился своими ожиданиями от нового сезона.
Обновлено в 07:23
Политика
Путин приехал на байк-шоу в Крыму на мотоцикле «Урал»
Президент поздравил "Ночных волков" с 10-летием байк-шоу на полуострове Президент РФ Владимир Путин приехал на международное байк-шоу "Тень Вавилона", которое проходит в Севастополе, за рулем мотоцикла "Урал".
Обновлено вчера в 13:11
Общество
В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий
Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Обновлено в 07:29
Здоровье
Врачи рассказали, кому можно есть арбуз
Обновлено вчера в 21:05
Религия
Великий праздник Курбан-байрам отмечают мусульмане
Праздник продлится три дня, в течение этого времени мусульманам запрещено устраивать распри и ссориться.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Суд не стал арестовывать Васильева по делу о беспорядках в Москве
Басманный суд Москвы решил вернуть следствию ходатайство об аресте фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля — режиссёра телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева.
Обновлено в 06:29
Политика
На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
Обновлено вчера в 13:41
Происшествия
Осколки двигателя Boeing упали на пригород Рима
Обновлено в 02:30
Общество
Более 10 тысяч человек собралось на акции за честные выборы на проспекте Сахарова
В субботу на проспекте Сахарова пройдет пятая по счету акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму за честные выборы.
Обновлено вчера в 06:41
Общество
«Миссис Россия — 2019» стала жительница Геленджика
Екатерина Нишанова из Геленджика стала победительницей конкурса «Миссис Россия — 2019», который проходил в Московском культурном центре под руководством Людмилы Рюминой.
Обновлено вчера в 18:44
Общество
В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна «Лекима»
Штормовое предупреждение объявили в Приморском крае из-за сильных осадков, которые принес в регион тайфун "Лекима".
Обновлено вчера в 23:34
Происшествия
При столкновениях на Храмовой горе пострадали более 60 человек
В Иерусалиме на Храмовой горе в результате столкновений представителей арабо-мусульманской общины с полицией Израиля пострадали более 60 человек.
Обновлено в 07:04
Шоу-бизнес
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт расстались
Американская певица и актриса Майли Сайрус и австралийский актер Лиам Хемсворт расстались менее чем через год после свадьбы.
Обновлено в 03:35
Гаджеты
Рассекречена внешность нового флагмана LG
Обновлено в 06:26
Происшествия
Полиция расследует стрельбу в мечети в Норвегии как теракт
Полиция Норвегии расследует стрельбу в мечети в Берум — в пригороде Осло — как возможный террористический акт.
Обновлено в 07:45
Гаджеты
В смартфонах нашли уязвимость, которая превращает их в звуковое оружие
Исследователь в области кибербезопасности заявил, что значительная часть устройств плохо защищена от взлома, который может превратить их в «звуковое оружие».
Обновлено в 06:00
Кино
Джейми Дорнан в сериале «Доктор Смерть» сыграет врача-социопата
Обновлено вчера в 12:40
Армия и оружие
Гиперзвуковой «Кинжал» впервые показали широкой публике
Под Рязанью над полигоном Дубровичи пролетели истребители МиГ-31К с гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», россияне впервые смогли увидеть новейшую отечественную разработку.
Обновлено вчера в 12:42
Политика
В Госдуме оценили слова немецкого политолога о вступлении Киева в ЕС
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек в разговоре с RT прокомментировал заявление немецкого политолога Александра Рара о том, что Украина на данный момент не может стать членом Европейского союза и НАТО.
Обновлено в 05:11
Шоу-бизнес
Наргиз после скандала с Фадеевым собралась в монастырь
Певица Наргиз собралась уйти в монастырь. Об этом она в шутку заявила на своей странице в Instagram.
Обновлено вчера в 19:46
Политика
Во Франции потребовали долги царской России
Французский депутат Франсис Веркамер предложил правительству окончательно решить вопрос с российскими выплатами по облигациям царских лет.
Обновлено 09 августа в 04:43
Общество
Названы 11 преимуществ жизни с кошками
Обновлено вчера в 19:30
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено в 06:27
Единоборства
Чемпионка UFC Шевченко во второй раз защитила титул
Чемпионка UFC Валентина Шевченко провела вторую успешную защиту титула, победив американку Лиз Кармуш.
Обновлено в 05:09