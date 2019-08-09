Религия

Власти РФ поздравили мусульман с праздником Курбан-байрамРосбалт 04:59

Президент России Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев поздравили российских мусульман с праздником Курбан-байрам, который отмечается 11 августа. В официальном письме главы государства праздник назван «одним из главных и особо почитаемых последователями ислама».
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Томские власти поздравили мусульман с праздником Курбан-байрам

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