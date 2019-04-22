Энергетика
Власти РФ подобрали Крыму оптового поставщика нефтепродуктовiReactor 05:05
Подведомственное Минэнерго ФГУП «Промсырьеимпорт», которое находится под санкциями США, может стать оптовым поставщиком нефтепродуктов в Крым. Соответствующую информацию сообщила газета «Коммерсантъ», ссылаясь на ряд источников в отрасли.
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Подведомственная Минэнерго компания может стать оптовым поставщиком топлива в Крым
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