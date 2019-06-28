Энергетика

Правительство разморозит цены на топливо9111.ru 05:00

Богданов отметил, что соглашение о заморозке цен на топливо между правительством и нефтяными компаниями действует до 1 июля 2019 года. Он добавил, что на предыдущей встрече Силуанов и Козак пообещали не продлевать действие соответствующего документа.
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Бензиновая разморозка. Как изменятся цены на топливо без контроля государства

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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 22:41, Вашингтон
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