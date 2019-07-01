Власти РФ перестанут сдерживать цены на бензинNews.ru 28 июня в 03:22

Соглашения, да, они четвертый квартал действовали, сейчас полгода уже действуют, 1 июля заканчиваются. Но вроде сейчас правительство сказало, когда мы в последний раз встречались, и у Силуанова, и у Козака, что с 1 июля уже они не будут.

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