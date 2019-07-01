Энергетика
Власти РФ перестанут сдерживать цены на бензинNews.ru 28 июня в 03:22
Российские власти по итогам совещаний у первого вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова и вице-премьера Дмитрия Козака приняли решение не продлевать текущее соглашение о заморозке цен на топливо. Об этом сообщил глава «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов.
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Соглашения, да, они четвертый квартал действовали, сейчас полгода уже действуют, 1 июля заканчиваются. Но вроде сейчас правительство сказало, когда мы в последний раз встречались, и у Силуанова, и у Козака, что с 1 июля уже они не будут.
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Бензиновая разморозка. Как изменятся цены на топливо без контроля государства
Телеканал 360°28 июня в 12:12
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