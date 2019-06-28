Энергетика
Власти РФ перестанут сдерживать цены на бензинNews.ru вчера в 03:22
По словам главы департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов, изменения в демпфирующем механизме позволят не допустить скачка цен на топливо на внутреннем рынке РФ. Розничные цены на бензин в России за январь–май 2019 года выросли на 7,9% в годовом выражении.
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Бензиновая разморозка. Как изменятся цены на топливо без контроля государства
Телеканал 360°вчера в 12:12
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Специалисты призывают учитывать фактор выживаемости спор плесневых грибов в столь тяжелых условиях при планировании полетов к другим планетам, ведь грибы, скорее всего, переживут даже самую опасную дозу облучения и выживут, оказавшись на другой планете.
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Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании
Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
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Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
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Россияне рассказали о своих доходах на пенсии
Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено вчера в 08:40
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США уличили в атаке на российскую авиабазу «Хмеймим»
Ранее российское военное командовании действительно сообщало о том, что авиабаза «Хмеймим» была атакована с посыла США, однако информация касательно последних нападений на авиабазу «Хмеймим» в этом плане не комментировалась.
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Сборная Марокко обыграла Кот-д’Ивуар в матче Кубка африканских наций
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Трамп и Си Цзиньпин начали переговоры
Американский президент Дональд Трамп встретился с главой КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:10
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Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение
Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между странами.
Обновлено вчера в 12:46
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Саакашвили сообщил, что его партия идет на выборы в Раду
Ранее ЦИК Украины сообщил, что отказал кандидатам от партии Саакашвили в регистрации на парламентских выборах из-за нарушений при их выдвижении и направил материалы в полицию.
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65-летняя исполнительница городских романсов и русского шансона Любовь Успенская на днях в шоу Насти Ивлеевой Agent Show дала откровенное интервью, где честно рассказала о своем отношении к алкоголю, а также призналась, что имела очень много любовников.
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Минюст США заинтересовался сборкой Boeing 787 Dreamliner
Американское ведомство занимается расследованием причин крушения двух самолетов Boeing 737 MAX и заинтересовалось случаями "недоброкачественной работы" во время сборки Dreamliner.
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