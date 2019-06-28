Энергетика
Власти РФ перестанут сдерживать цены на бензинNews.ru 03:22
По словам главы департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов, изменения в демпфирующем механизме позволят не допустить скачка цен на топливо на внутреннем рынке РФ. Розничные цены на бензин в России за январь–май 2019 года выросли на 7,9% в годовом выражении.
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Общество
Правительство России может поднять зарплаты учителям
Как сообщает газета «Коммерсантъ», со ссылкой на главу Минобразования Ольгу Васильеву, сотрудники общеобразовательных учреждений должны иметь ставку, которая составляет 70% от среднего размера оплаты труда по региону.
Обновлено в 04:45
Происшествия
МВД проверит сообщения о подделке подписей по выборам в Мосгордуму
Правоохранительные органы проверят информацию о том, что в столице открылся офис, занимающийся подделкой подписей россиян с целью регистрации кандидатов на выборах в Московскую городскую думу.
Обновлено в 14:50
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Стала известна роль третьего «отравителя» в деле Скрипалей
Сергеев прибыл в Лондон утром 2 марта и улетел ближе к вечеру 4 марта. В этот же день Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом.
Обновлено в 17:41
Политика
Путин и Трамп обсудили украинских моряков
Президент США Дональд Трамп с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждали тему освобождения украинских моряков, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
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Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой
Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 09:39
Авто
Начался серийный выпуск самого скоростного гиперкара
Прошло уже восемь лет с момента анонса, и теперь стартовало серийное производство гиперкара SSC Tuatara — в теории самого быстрого серийного гиперкара в мире.
Обновлено в 11:12
Происшествия
В Узбекистане аттракцион развалился во время движения
Аттракцион "Летающая тарелка" в парке Джизака (областной центр Узбекистана) развалился во время работы, погибла девушка, сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона.
Обновлено в 14:04
Происшествия
Почти 500 человек эвакуировали из зоны подтопления в Тулуне
Спасатели эвакуировали из зоны подтопления в городе Тулуне Иркутской области 490 человек, в том числе 117 детей.
Обновлено в 19:59
Технологии
Ученые назвали животных, которых больше всего боятся люди
В конце концов, инстинктивный страх мог быть спасением человека от смерти.
Обновлено в 10:54
Политика
Миллер: «Газпром» не получал предложений от Украины по транзиту газа
По словам главы «Газпрома», Киев не сможет заключить новый договор с Европейским союзом о транзите газа, так как действующее соглашение все еще в силе.
Обновлено в 11:02
Общество
Семья зама Мантурова заработала сотни миллионов на командировках Минпромторга
Стало известно, кто заработал крупную сумму денег на командировках Минпромторга, на которые ведомство потратило почти 20 миллионов рублей.
Обновлено в 03:44
Политика
Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии
Британский певец Элтон Джон обратился в своем Instagram к президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 18:13
Футбол
Аргентина вышла в полуфинал Кубка Америки, где сыграет с Бразилией
В рамках четвертьфинала Кубка Америки сборная Аргентины на поле стадиона "Маракана" в бразильском городе Рио-де-Жанейро обыграла национальную команду Венесуэлы со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились Лаутаро Мартинес и Джовани Ло Чельсо, забившие на 10-й и 74-й минутах соответственно.
Обновлено в 17:00
Армия и оружие
Турция нанесла удар по сирийской армии в Идлибе
Ранее турецкая сторона заявила, что в результате миномётного и артиллерийского обстрела наблюдательного пункта 10 в районе Завия погиб один военнослужащий ВС Турции, ещё трое были ранены.
Обновлено в 09:49
Авто
Новая Hyundai Creta появится в продаже в августе
Кроссовер Hyundai Creta (ix25) нового поколения, который месяц назад заметили на финальных тестах, поступит в продажу в августе.
Обновлено в 10:43
Интернет
Создатели «раздевающего» девушек приложения решили закрыть проект
Создатели приложения DeepNude, способного «раздевать» девушек на фотографиях, решили закрыть его из-за невероятной популярности.
Обновлено в 00:46
Происшествия
Суд отправил топ-менеджера «Рольфа» под домашний арест
Басманный суд Москвы санкционировал домашний арест директора департамента развития бизнеса "Рольфа" Анатолия Кайро по делу о выводе средств за рубеж, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:32
Происшествия
В Италии взорвали остатки обрушившегося моста близ Генуи
В Италии снесли остатки моста, обрушение которого в прошлом году стало причиной гибели нескольких десятков человек.
Обновлено в 11:11
Армия и оружие
В Минобороны РФ рассказали о причинах снижения затрат на оборону
Снижение расходов на оборону не связано с военно-политической и экономической ситуацией, сообщила в интервью «Звезде» заместитель министра обороны Российской Федерации Татьяна Шевцова.
Обновлено в 09:53
Общество
Водолеи получат много денег, а Стрельцов ждёт новая любовь
Если к концу дня к вам вернутся силы, сходите на прогулку с другом или любимым человеком.
Обновлено в 08:27
Культура
«Мону Лизу» перенесут в другой зал Лувра
Причиной стали ремонтные работы, которые начнутся в середине июля Работу Леонардо да Винчи "Мона Лиза" перенесут в другой зал Лувра в середине июля из-за ремонта, пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу музея.
Обновлено в 08:50
Шоу-бизнес
Из-за ливней затопило подмосковный дом Аниты Цой
Количество воды начало неумолимо увеличиваться и вскоре она оказалась даже в доме.
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес
Никита Пресняков грубо высказался о беременности жены
Все вокруг ждут, когда пара обзаведется детьми. Недавно в своем Instagram-аккаунте музыкант выложил новое фото с молодой женой.
Обновлено в 06:24
Политика
Иностранцы восхитились речью Путина о конце эпохи либерализма
Жители стран Запада восхитились речью президента РФ Владимира Путина, который объявил конец эпохи либерализма.
Обновлено в 09:26
Политика
Силуанов оценил влияние торговой войны США и Китая на Россию
Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов в интервью RT оценил влияние торговых споров США и Китая на мировую и российскую экономику.
Обновлено в 08:22
Спорт
Зубков не вернул золотые медали ОИ-2014
Обладатель золота Олимпийских игр 2014 года бобслеист Александр Зубков заявил, что не возвращал медаль.
Обновлено в 16:15