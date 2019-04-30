Энергетика

Власти Польши заявили об обязанности России заплатить за грязную нефтьРБК 09:20

«Российские поставщики допустили серьезные ошибки и должны ответить за них финансово», — заявил премьер-министр Польши на пресс-конференции в Варшаве (цитата по Reuters).
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