Политика

Власти Польши назвали «проблематичной» историческую логику МИД РоссииТАСС 16:56

Польские власти ответили на заявление МИД РФ, касающееся решения Варшавы не отправлять России официальное приглашение на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, которая будет отмечаться 1 сентября 2019 года.
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Польские власти ответили на заявление
 МИД РФ, касающееся решения Варшавы не отправлять России официальное приглашение на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, которая будет отмечаться 1 сентября 2019 года.
ТАСС16:56

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Газета.Ru19:20

Власти Польши назвали «проблематичной» историческую логику МИД России

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Уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что власти Польши приняли решение о строительстве плавучего терминала по разжижению газа на Балтике в районе Гданьска.
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Юношеская сборная России сыграла вничью с Азербайджаном в Краснодаре

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Первый президент Крыма Юрий Мешков был арестован Центральным районным судом Симферополя на двое суток.
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В результате специалисты сделали вывод, что ежедневное употребление более 700 мл чая температурой 60 градусов или выше увеличивает риск рака пищевода на 90% по сравнению с теми случаями, когда потребляется чай более низкой температуры.
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Врач Началовой рассказал, что у нее не было денег на лечение

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