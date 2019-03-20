Власти Польши назвали «проблематичной» историческую логику МИД РоссииТАСС 16:56

с чего всё началось

Польские власти ответили на заявление МИД РФ, касающееся решения Варшавы не отправлять России официальное приглашение на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, которая будет отмечаться 1 сентября 2019 года.

Политика Лужков рассказал о деньгах, «по пьяни ельцинской» отданных Украине "Россия по-дурацки, по пьяни ельцинской, ежегодно $100 млн отдавала Украине за право размещения в Севастополе Военно-морского флота", - сказал Лужков.

Спорт «Белогорье» уступил «Монце» в первом матче финала Кубка вызова Волейболисты российского "Белогорья" потерпели поражение от итальянской "Монцы" в первом матче финала Кубка вызова.

Политика МИД России вызвал посла Чехии из-за ситуации с недвижимостью в Праге МИД России вызвал и сделал представление послу Чехии Витезславу Пивоньке из-за "ненормальной ситуации", сложившейся вокруг некоторых объектов недвижимости в Праге.

Экономика Японская Takeda прекратит поставки в Россию трех лекарств Поставки в Россию трех жизненно важных лекарственных препаратов будут прекращены с апреля нынешнего года – об этом сообщила Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) со ссылкой на японскую фармацевтическую компанию Takeda.

Финансы Минтруд объяснил новую схему индексации пенсий Минтруд дал пояснения к новой схеме обращения за федеральной социальной доплатой к пенсии. Об этом сообщает «Российская газета».

Энергетика Польша построит плавучий терминал СПГ на Балтике Уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что власти Польши приняли решение о строительстве плавучего терминала по разжижению газа на Балтике в районе Гданьска.

Политика Порошенко отстал от Зеленского и Тимошенко в предвыборном рейтинге Как показывают опросы, он уверенно отрывается как от лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко, так и от президента Украины Петра Порошенко, который замыкает тройку лидеров.

Футбол Юношеская сборная России сыграла вничью с Азербайджаном в Краснодаре Юношеская сборная России (игроки 2000 года рождения) на поле в Краснодаре не смогла переиграть команду Азербайджана в стартовом матче Элитного раунда Евро-2019.

Политика Мадуро сообщил о планах доставки Россией лекарств в Венесуэлу Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что Россия намерена на следующей неделе начать доставить в Венесуэлу объёмом по несколько тонн.

Шоу-бизнес Собчак раскрыла размер своего заработка Журналистка и телеведущая Ксения Собчак призналась, что ее месячный заработок составляет около 3-4 миллионов рублей.

Политика МИД РФ пообещал ответ на санкции Австралии В МИД РФ прокомментировали введение Австралией санкций против России, заявив, что Москва ответит на «эту недружественную акцию».

Экономика Disney завершила сделку по покупке 21st Century Fox Окончательное завершение сделки по покупке Disney большей части корпорации 21st Century Fox произойдет в среду, 20 марта, после полуночи по нью-йоркскому времени (8:00 мск).

Авто Машины УАЗ «Хантер» отправились в Чили Официальные продажи автомобилей бренда УАЗ начнутся в Чили в апреле текущего года.

Кино Ким Ки Дук возглавит жюри ММКФ 2019 Корейский режиссер Ким Ки Дук возглавит жюри основного конкурса 41-го Московского международного кинофестиваля.

Политика Мэй огорчена переносом сроков Brexit и винит во всем парламент Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призналась, что огорчена переносом сроков сделки по Brexit c 29 марта на 30 июня 2019 года.

Политика Экс-президент Крыма арестован за неповиновение полиции Первый президент Крыма Юрий Мешков был арестован Центральным районным судом Симферополя на двое суток.

Финансы Доллар упал ниже 64 рублей впервые с августа прошлого года Курс доллара на Московской бирже после 21.00 мск в среду, 20 марта, опустился ниже отметки 64 рубля впервые с августа прошлого года.

Происшествия Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.

Хоккей «Авангард» вновь победил «Барыс» на своем льду Хозяева льда вновь оказались сильнее гостей, одержав победу в матче со счетом 3:1. У победителей дубль оформил Максим Чудинов.

Наука Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищевода В результате специалисты сделали вывод, что ежедневное употребление более 700 мл чая температурой 60 градусов или выше увеличивает риск рака пищевода на 90% по сравнению с теми случаями, когда потребляется чай более низкой температуры.

Политика США продлили для Ирака исключение из санкций против энергетики Ирана Администрация США вновь предоставила Ираку право продолжать закупки энергоносителей из Ирана в обход своих санкций, введенных против Тегерана, сообщает иранский телеканал Press TV.

Происшествия В Лондоне арестовали обвиняемого в выводе из госбанка $2 млрд индийца В Лондоне полицейские арестовали бизнесмена из Индии Нирава Моди, которого индийские власти разыскивают по обвинению в причастности к хищению около $2 млрд у банка Punjab National Bank, сообщает Bloomberg.

Общество Жители Высокого недовольны качеством воды из новой скважины Артём Лазарев рассказал, что новый сельский клуб в Высоком уже проектируют, завершить строительство планируется в 2020 году.