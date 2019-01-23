Транспорт

Власти Петербурга законсервируют ряд строящихся станций метроRT на русском 18:46

Власти Санкт-Петербурга заключат договор на консервацию и поддержание горных выработок и сооружение строящихся станций метро.
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До появления нового подрядчика строящиеся станции метро Петербурга законсервируют

Петербургский дневник12:26

Смольный законсервирует все строящиеся под землей станции метро

Neva.Today11:22

Власти Петербурга ответили на угрозу «Метростроя» о техногенной катастрофе в городской подземке

Фонтанка.Ру10:50

Строящиеся станции метро в Петербурге законсервируют до появления нового подрядчика

ТАСС09:46

Смольный законсервирует недостроенные станции метро

КП - Санкт-Петербург13:04

Строящиеся станции метро в Петербурге законсервируют до появления нового подрядчика

Телеканал Санкт-Петербург12:04

Смольный законсервирует строящиеся станции метро до появления нового подрядчика

78.ru10:38
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Наука

Boeing провел успешное испытание беспилотного аэротакси

Обновлено в 10:10
Происшествия

Не менее пяти человек погибли при стрельбе в банке во Флориде

Не менее пяти человек погибли в среду после того, как неизвестный захватил заложников и устроил стрельбу в банке Suntrust в городе Себринг во Флориде, сообщил телеканал CNN в четверг.
Обновлено в 17:33
Технологии

Эксперты предупредили о сбоях в работе сайтов госорганов

Работа некоторых государственных сайтов окажется под угрозой после 1 февраля из-за глобального обновления протокола системы доменных имен.
Обновлено в 10:45
Гаджеты

В Xiaomi показали гибкий смартфон

Президент и сооснователь китайской корпорации Xiaomi Лин Бин показал первый созданный компанией гибкий смартфон.
Обновлено в 07:49
Политика

Мадуро разорвал дипломатические отношения Венесуэлы и США

Обновлено в 15:25
Авто

«Яндекс» начал продажи бортового компьютера для автомобилей

«Яндекс» представил собственный бортовой компьютер для автомобилей, который может заменить штатную мультимедийную систему.
Обновлено в 04:26
Авто

Subaru остановила завод в Японии

Компания Subaru остановила завод в префектуре Гунма после того, как в партии комплектующих были обнаружены дефектные электроусилители руля.
Обновлено в 08:04
Общество

Детский омбудсмен Кузбасса заявил о голодных обмороках у школьников

Участились случаи падения детей в голодные обмороки, что заставляет тревожиться.
Обновлено в 02:34
Авто

Honda покажет в Женеве прототип нового электрокара

Весной на автосалоне в Женеве компания Honda покажет прототип нового серийного электрокара.
Обновлено в 04:20
Происшествия

На Сахалине эвакуировали школы из-за сообщений о минировании

Обновлено в 20:39
Общество

Власти объяснили «урок криминальных авторитетов» в приморской школе

Обновлено в 09:05
Общество

Население России снизилось впервые за 10 лет

Население России снизилось впервые за 10 лет, по состоянию на 1 января 2019 года оно составило 146 793 700 человек, тогда как на 1 января прошлого года в стране проживали 146 880 400 граждан.
Обновлено в 13:35
Авто

УАЗ выпустил новую версию фургона «Профи» на газе

Ульяновский автозавод продолжает расширять семейство коммерческих фургонов «Профи» новыми версиями.
Обновлено в 05:41
Космос

Во время затмения на Луну упал метеорит

Обновлено в 00:22
Общество

Основатель Alibaba назвал «болезнь страшнее рака»

Китайский миллиардер и основатель компании Alibaba Джек Ма на полях Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что страшнее рака только человеческая глупость, потому что ее «нельзя вылечить».
Обновлено в 15:38
Авто

Новый кроссовер Nissan Kicks вытеснит с рынка Nissan Terrano

Компания Nissan объявила старт продаж нового кроссовера Kicks, построенного на платформе Nissan Terrano.
Обновлено вчера в 05:49
Общество

В США замёрз Ниагарский водопад

Из-за сильных морозов, установившихся на севере страны, в США замёрз Ниагарский водопад.
Обновлено в 05:16
Происшествия

Недовольные соседи сломали пандус для ребенка-инвалида в Москве

Жильцы многоэтажного дома на юго-востоке Москвы сломали пандус, установленный для недавно переехавшей семьи с ребенком-инвалидом.
Обновлено в 17:56
Политика

Глава Читы подал заявление об отставке

Глава Читы Анатолий Михалев подал заявление об отставке, сообщил ТАСС источник в правительстве Забайкальского края.
Обновлено в 08:51
Происшествия

В США арестовали медбрата по делу женщины, забеременевшей в коме

Медбрат арестован в США по громкому делу женщины, которая родила ребенка в больнице, несмотря на то, что уже много лет находится в вегетативном состоянии, сообщил шеф полиции города Финикс в Аризоне Джери Уильямс.
Обновлено в 12:01
Общество

В небе над Москвой появилось гало

Утром в среду в небе над Москвой и рядом районов Подмосковья тысячи жителей увидели гало.
Обновлено в 07:30
Общество

Названы минимальные цены на цифровые телевизоры и приставки в России

Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) назвала минимальные цены на цифровые телевизоры и приставки, пишет ТАСС.
Обновлено в 12:16
Гаджеты

Meizu показала смартфон без кнопок, разъемов и динамиков

Обновлено в 07:01
Космос

Ветер разрушил макет межпланетного корабля Илона Маска

Сильный ветер разрушил макет космического корабля Starship, который предлагает компания SpaceX для межпланетных полетов.
Обновлено в 12:13
Спорт

Загитова лидирует после короткой программы на ЧЕ по фигурному катанию

Россиянка Алина Загитова занимает первое место по итогам короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске.
Обновлено в 08:56
Наука

Раскрыта причина смерти Александра Македонского

Обновлено в 18:05
Экономика

Росстат сообщил о снижении цен на яйца и свинину

Цены на куриные яйца с 15 по 21 января снизились на 1,3%, а на свинину — на 0,3%. Это следует из индекса потребительских цен, опубликованного Росстатом.
Обновлено в 09:21
Авто

Avito обвинил «Авто.ру» в копировании объявлений

Онлайн-сервис объявлений Avito обратился с жалобой в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России на копирование порталом «Авто.ру» объявлений о продаже автомобилей, говорится в пресс-релизе, оказавшемся 23 января в распоряжении «Известий».
Обновлено в 06:51
Авто

Ford обновил пикап Ranger для рынка Европы

Компания Ford провела обновление пикапа Ranger для рынка Европы.
Обновлено в 20:08
Происшествия

Угонщика самолета Сургут-Москва арестовали на два месяца

Обновлено в 08:44
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