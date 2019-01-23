Власти Петербурга решили законсервировать строящиеся станции метроРБК 15:12

Власти Санкт-Петербурга, которые расторгают контракты с ОАО "Метрострой" на строительство городского метрополитена, в кратчайшие сроки заключат договор на консервацию и охрану строящихся станций метрополитена, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

с чего всё началось

Власти Санкт-Петербурга заключат договор на консервацию и и поддержание горных выработок и сооружений строящихся станций метрополитена, об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Кроме того, будет заключен договор на охрану этих станций.

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