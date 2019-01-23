Общество

Власти Петербурга решили законсервировать строящиеся станции метроРБК 15:12

Власти Санкт-Петербурга заключат договор на консервацию и и поддержание горных выработок и сооружений строящихся станций метрополитена, об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Кроме того, будет заключен договор на охрану этих станций.
Читать в источнике
с чего всё началось

Строящиеся станции метро в Петербурге законсервируют до появления нового подрядчика

Власти Санкт-Петербурга, которые расторгают контракты с ОАО "Метрострой" на строительство городского метрополитена, в кратчайшие сроки заключат договор на консервацию и охрану строящихся станций метрополитена, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).
ТАСС09:46

Подробнее о событии

Строящиеся станции метро в Петербурге законсервируют до появления нового подрядчика

ТАСС09:46

Строящиеся станции метро Петербурга законсервируют после разрыва контрактов с «Метростроем»

Невские Новости11:01

Власти Петербурга ответили на угрозу «Метростроя» о техногенной катастрофе в городской подземке

Фонтанка.Ру10:50

Смольный законсервирует все строящиеся под землей станции метро

Neva.Today11:22

До появления нового подрядчика строящиеся станции метро Петербурга законсервируют

Петербургский дневник12:26

Строящиеся станции метро в Петербурге законсервируют до появления нового подрядчика

Телеканал Санкт-Петербург12:04

Смольный законсервирует строящиеся станции метро до появления нового подрядчика

78.ru10:38
Показать все источники
Автоматически обработаны 7194 источника, обновлено в 16:13, Ашберн
Политика

Мадуро разорвал дипломатические отношения Венесуэлы и США

Обновлено в 15:25
Авто

Subaru остановила завод в Японии

Компания Subaru остановила завод в префектуре Гунма после того, как в партии комплектующих были обнаружены дефектные электроусилители руля.
Обновлено в 08:04
Авто

Honda представит в Женеве собственный электрокар Urban EV 2017

Компания Honda в рамках ожидаемого автосалона в Женеве представит собственный электрокар под названием Urban EV.
Обновлено в 10:24
Космос

Во время затмения на Луну упал метеорит

Обновлено в 00:22
Гаджеты

Xiaomi показала складной смартфон

Обновлено в 09:33
Наука

Boeing испытал первый пассажирский беспилотник

Авиастроительная корпорация Boeing впервые испытала прототип пассажирского беспилотника для полетов в городских условиях.
Обновлено в 13:51
Авто

«Яндекс» представил собственный бортовой компьютер для авто

Предполагается, что водители смогут использовать бортовой компьютер «Яндекса» вместо штатного музыкального проигрывателя или мультимедийной системы.
Обновлено в 01:34
Футбол

«Челси» объявил о трансфере Игуаина

Лондонский футбольный клуб «Челси» объявил о трансфере аргентинского нападающего Гонсало Игуаина.
Обновлено в 16:04
Спорт

Загитова после короткой программы лидирует на ЧЕ по фигурному катанию

Россиянка Алина Загитова лидирует после короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Минске.
Обновлено в 09:25
Происшествия

СК возбудил два дела о получении взятки полицейскими в Чехове

ГСУ СК России по Московской области возбудило уголовное дело о получении взятки главой отделения по борьбе с организованной преступностью уголовного розыска ОМВД по городу Чехову.
Обновлено в 10:49
Общество

Свидетель по делу «Седьмой студии» рассказал об обналичивании денег

Обновлено в 05:17
Происшествия

Недовольные москвичи выломали в доме пандус для ребенка-инвалида

В одном из жилых домов, расположенных на улице Авиамоторной в Москве, недовольные соседи выломали откидной пандус в подъезде, установленный управляющей компанией специально для ребенка-инвалида.
Обновлено в 14:44
Технологии

Эксперты предупредили о сбоях в работе сайтов госорганов

По мнению экспертов, сбои в работе сайтов могут возникнуть у тех, кто самостоятельно поддерживает свой DNS-сервер, то есть у порталов госструктур и крупных частных компаний.
Обновлено в 10:45
Общество

Детский омбудсмен Кузбасса заявил о голодных обмороках у школьников

Обновлено в 02:34
Авто

УАЗ выпустил новую версию фургона «Профи» на газе

Ульяновский автозавод продолжает расширять семейство коммерческих фургонов «Профи» новыми версиями.
Обновлено в 05:41
Общество

Население России в 2018 году сократилось впервые за десять лет

Численность населения России в 2018 году сократилась впервые за последнее десятилетие.
Обновлено в 13:50
Общество

Власти объяснили «урок криминальных авторитетов» в приморской школе

Исполняющий обязанности главы Михайловского района Петр Зубок рассказал, что лекции с криминальными авторитетами в приморской школе не было.
Обновлено в 09:05
Хоккей

Судья получил перелом ноги в матче КХЛ между «Витязем» и «Торпедо»

Обновлено в 14:30
Авто

Avito обвинил «Авто.ру» в копировании объявлений

Обновлено в 04:32
Авто

Opel показал новый фургон Vivaro

Компания Opel представила фургон Vivaro — перелицованный вариант моделей Citroen Jumpy, Peugeot Expert и Toyota ProAce.
Обновлено в 07:01
Происшествия

Горящие в Черном море танкеры вошли в российскую акваторию

Обновлено в 13:20
Гаджеты

Meizu представила смартфон без отверстий и разъёмов

Обновлено в 08:58
Происшествия

Адвокат Кокорина считает, что СМИ усугубляют вину футболистов

Обновлено в 13:40
Общество

В США замерз Ниагарский водопад

Один из самых крупных водопадов на северо-востоке США — Ниагарский — замерз из-за сильных морозов.
Обновлено в 03:39
Происшествия

Поиски пропавшего самолета с футболистом на борту приостановлены

Полиция острова Гернси заявила, что приостановлены поисковые работы пропавшего самолета, на борту которого находился новичок "Кардифф Сити" Эмилиано Сала, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 15:12
Происшествия

Угонщика самолета Сургут-Москва арестовали на два месяца

Обновлено в 08:44
Общество

В небе над Москвой появилось гало

Утром в среду в небе над Москвой и рядом районов Подмосковья тысячи жителей увидели гало.
Обновлено в 07:30
Наука

В Греции родится ребенок от трех родителей

Испанские ученные исследовательского центра «Embryotools» проводят реализацию уникального эксперимента, с помощью которого местная жительница родит ребенка, зачатого от трех родителей стразу, сообщает «News.ru».
Обновлено в 14:43
Политика

Завершились переговоры Путина и Эрдогана в Кремле

Обновлено в 12:57
Кино

Четыре мужчины обвинили режиссера «Богемской рапсодии» в педофилии

Против режиссера фильма «Богемская рапсодия» Брайана Сингера выдвинули новые обвинения в педофилии.
Обновлено в 13:01
ещё по теме
Главное