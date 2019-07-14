с чего всё началось

Санкт-Петербургский комитет культуры потребовал предоставить справку о заслугах известного писателя Бориса Стругацкого, чтобы можно было возвести фантасту мемориальную доску на его доме.

Политика В Евросоюзе призвали Россию сохранить ДРСМД В Европейском союзе призвали Россию принять меры касательно полного соблюдения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Теннис Джокович переиграл Федерера в финале Уимблдона Новак Джокович одержал победу над Роджером Федерером в финале теннисного турнира Уимблдон.

Общество Число невыездных должников достигло 3% взрослого населения России Число должников, ограниченных в выезде из России, к началу лета достигло 3% взрослого населения страны (3,429 млн человек).

Происшествия В Подмосковье два человека погибли при жесткой посадке вертолета Два человека погибли в результате жесткой посадки частного вертолета "Робинсон" в Солнечногорском районе Московской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.

Футбол «Зенит» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ Футболисты санкт-петербургского «Зенита» выиграли у «Тамбова» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Политика Крым покоя не дает: на Украине прочат полуострову судьбу «безлюдной пустыни» "Эксперт", кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар в очередной раз предрек Крыму трагическую судьбу — на этот раз полуостров "превратится" в безлюдную пустыню, передают его слова украинские СМИ.

Происшествия Девять человек погибли при падении самолета с парашютистами в Швеции В конце июня при падении двухмоторного самолета King Air на Гавайях погибли девять человек.

Происшествия Вертолет Ми-2 разбился на Украине В Сумской области на Украине упал на землю вертолет Ми-2. Об этом сообщили в ГСЧС страны, передает ТАСС.

Политика Названы причины утечки секретной корреспонденции посла Великобритании Утечка секретной корреспонденции посла Великобритании в США Кима Даррака произошла по вине близкого к послу человека, имеющего доступ к архивным файлам Министерства иностранных дел, заявили представители британской полиции, 14 июля сообщает The Sunday Times.

Финансы «Индекс бигмака» признал рубль самой недооцененной валютой в мире Журнал Economist назвал рубль самой слабой валютой. Исследование "индекса бикмака" показало явную недооцененность российской валюты.

Транспорт ЦОДД предупредил москвичей о «непростой неделе» Гостей и жителей Москвы ожидает «непростая неделя» в связи с закрытием станций Сокольнической линии метро.

Происшествия Двое россиян пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане В городе Шеки двое россиян и пять сирийцев получили травмы в результате падения ветки 500-летнего дерева, растущего около дворца Шекинских ханов, сообщили в Минздраве Азербайджана.

Политика Бойко пообещал вернуть в Россию украинские товары Украинская продукция начнет постепенно возвращаться на российский рынок.

Общество Венедиктов уличил Соболь во лжи про подпись Ширвиндта Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», заместитель председателя Общественной палаты столицы Алексей Венедиктов указал кандидату в депутаты Мосгордумы Любови Соболь на несоответствие действительности её заявлений о том, что Мосгоризбирком якобы признал недействительной подпись за её выдвижение, поставленную актёром и телеведущим Михаилом Ширвиндтом.