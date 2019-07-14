с чего всё началось

Санкт-Петербургский комитет культуры потребовал предоставить справку о заслугах известного писателя Бориса Стругацкого, чтобы можно было возвести фантасту мемориальную доску на его доме.

Политика Зеленский впервые посетил границу с Крымом Украинский президент Владимир Зеленский посетил границу с Крымом.

Политика Канал «112.Украина» отменил показ фильма Оливера Стоуна Телеканал "112.Украина" решил не показывать в своем эфире фильм "Нерассказанная история Украины" Оливера Стоуна.

Политика Участники акции оппозиции пришли к Мосгоризбиркому В Москве проходит акция оппозиции, участники которой требуют зарегистрировать кандидатами в депутаты в Московскую городскую думу целую группу политиков.

Политика Во Львовской области внезапно скончался ветеран «АТО» из «Правого сектора»* В Стрые Львовской области внезапно скончался участник карательной операции Киева в Донбассе, нацист, член запрещенного в России Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»* Федоришин с позывным «Швед».

Авто В сети показали «заряженный» концепт будущего LADA X-Flow Футуристический автомобиль получил название LADA X-Flow и является курсовым проектом российского дизайнера Ильи Разумова из Московского политехнического университета.

Происшествия В Ленобласти мужчина обстрелял отдыхающих у озера людей Накануне неизвестный мужчина устроил стрельбу возле озера Круглое в Ленинградской области. Как сообщает РИА Новости, подозреваемый задержан.

Происшествия Три человека погибли при крушении небольшого самолета в Канаде В Канаде в результате крушения легкомоторного самолета погибли три человека, сообщает CTV.

Шоу-бизнес Наталья Штурм впервые показала лицо двухмесячного внука На своей странице в Instagram артистка опубликовала серию снимков с двухмесячным Даниэлем, а также наконец-то показала лицо ребенка.

Происшествия В Бурятии эвакуируют детский лагерь из-за лесного пожара Лесной пожар произошел вблизи с детским лагерем неподалеку от бурятской деревни Сотниково, объявлена эвакуация.

Политика Украинские товары пообещали вернуть в Россию Бойко отметил, что многие украинские заводы, потерявшие рынок сбыта, остались без возможности сохранять рабочие места, платить зарплату сотрудникам и перевооружать производство.

Политика Мэр Тбилиси заявил о неправоте Путина Мэр Тбилиси Каха Каладзе считает, что российский президент Владимир Путин предоставляет населению неверную информацию.

Общество Правительство утвердило календарь праздничных дней в 2020 году Кроме каникул в январе и мае, россиян ждут длинные выходные в феврале, в марте и июне.

Происшествия Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.

Происшествия В ДТП погибла звезда YouTube и Instagram Эмили Хартридж В информационном агентстве The Daily Mail заявили, что на территории Великобритании в результате дорожной аварии погибла популярная 35-летняя блогерша Эмили Хартридж.

Происшествия Двое россиян пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане В городе Шеки двое россиян и пять сирийцев получили травмы в результате падения ветки 500-летнего дерева, растущего около дворца Шекинских ханов, сообщили в Минздраве Азербайджана.

Футбол «Ливерпуль» и «МЮ» борются за Чалова Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов попал в сферу интересов сразу нескольких английских грандов.

Автоспорт Квят: не ожидал, что сегодня всё изменится. Очень доволен гонкой Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят подвёл итоги гонки Гран-при Великобритании Формулы-1, где при старте с 17-й позиции он сумел пробиться на девятое место и набрать два очка.

Космос В работе европейской навигационной системы Galileo произошел сбой Глобальная европейская навигационная спутниковая система GNSS Galileo уже более 60 часов не функционирует.