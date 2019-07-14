Общество

Власти Петербурга потребовали справку о заслугах Бориса СтругацкогоГазета.Ru 10:34

Санкт-Петербургский комитет культуры потребовал предоставить справку о заслугах известного писателя Бориса Стругацкого, чтобы можно было возвести фантасту мемориальную доску на его доме.
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с чего всё началось
Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский сообщил
 в своем Facebook, что для установки мемориальной доски на фасаде дома, где жил литератор, комитет потребовал предоставить справку, которая подтверждает, что Стругацкий был писателем.
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