Общество
Власти Петербурга потребовали справку о заслугах Бориса СтругацкогоГазета.Ru 10:34
Санкт-Петербургский комитет культуры потребовал предоставить справку о заслугах известного писателя Бориса Стругацкого, чтобы можно было возвести фантасту мемориальную доску на его доме.
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