с чего всё началось

Санкт-Петербургский комитет культуры потребовал предоставить справку о заслугах известного писателя Бориса Стругацкого, чтобы можно было возвести фантасту мемориальную доску на его доме.

Политика Евросоюз призвал Россию сохранить ДРСМД Евросоюз призвал Российскую Федерацию к сохранению Договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности (ДРСМД).

Транспорт ЦОДД предупредил о «непростой неделе» для столичных автомобилистов Приоритетный проезд общественного транспорта организуют в районах Гагаринский, Раменки, Ломоносовский, Проспект Вернадского, Тропарево-Никулино, Теплый Стан и Обручевский, а также поселениях Московский и Сосенское.

Экономика Банк «Открытие» попросил суд арестовать имущество экс-владельцев Банк «Открытие» направил заявление в арбитражный суд Москвы с просьбой арестовать имущество бывших владельцев и топ-менеджеров кредитной организации по делу о взыскании более 289,5 млрд рублей.

Здоровье ВОЗ заявила о необходимости дать определение «игровому расстройству» «Отсутствие четкого определения игрового расстройства не только осложняет разработку надлежащих методов лечения и политики общественного здравоохранения, но и препятствует эффективному мониторингу и наблюдению», — добавил доктор Хигучи.

Происшествия В аэропорту Саратова самолет выкатился за пределы ВПП В аэропорту Саратова Як-42, направлявшийся в Сургут, при взлете выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Автоспорт Хэмилтон выиграл Гран-при «Формулы-1» в Великобритании Британский гонщик команды Mercedes Льюис Хэмилтон стал победителем гонки десятого этапа чемпионата «Формула-1» — Гран-при Великобритании.

Происшествия В Хабаровске после наезда полицейского на пешеходов завели дело Обстоятельства дорожного происшествия в Хабаровске с участием сотрудника полиции, который сбил людей на пешеходном переходе, будут изучаться в рамках уголовного дела.

Спорт Синхронистки Колесниченко и Ромашина стали чемпионками мира На чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу, российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина стали первыми в технической программе в соревнованиях дуэтов.

Происшествия В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube Эмили Хартридж. Об этом 13 июля сообщает издание The Sun.

Происшествия Учительницу осудили на 20 лет тюрьмы за секс с учеником В Соединенных Штатах учительница была приговорена к 20 годам тюремного заключения за секс с одним из своих учеников, возраст которого составлял 13 лет.

Экономика В России повысят детские пособия для семей с невысоким доходом Власти одобрили законопроект, повышающий выплаты на детей для семей, в которых среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов.

Политика За пять лет число тех, кто получил гражданство Украины снизилось За последние пять лет на Украине существенно сократилось число лиц, которые получили гражданство этой страны.

Происшествия Двое россиян пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане В городе Шеки двое россиян и пять сирийцев получили травмы в результате падения ветки 500-летнего дерева, растущего около дворца Шекинских ханов, сообщили в Минздраве Азербайджана.

Происшествия Девять человек погибли при крушении одномоторного самолета в Швеции Девять человек стали жертвами авиакатастрофы на севере Швеции вблизи города Умео, сообщает в воскресенье местное подразделения издания The Local.

Политика Украинские товары пообещали вернуть в Россию Бойко отметил, что многие украинские заводы, потерявшие рынок сбыта, остались без возможности сохранять рабочие места, платить зарплату сотрудникам и перевооружать производство.

Политика ОБСЕ осудила обстрел здания канала «112 Украина» в Киеве Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир осудил нападение с применением гранат на офисное здание телеканала «112 Украина» в Киеве.

Происшествия Появились подробности дела о разбое сотрудников ФСБ Ранее, 9 июля, сообщалось о 15 фигурантах дела сотрудников ФСБ. Последними в расследование были включены восемь бойцов «Альфы».