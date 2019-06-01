Власти Петербурга планируют на ПМЭФ заключить соглашение с РЖДТАСС 09:39

Власти Петербурга планируют заключить на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение с "Российскими железными дорогами" (РЖД) по развитию транспортного обеспечения в части железных дорог, которое, в том числе, подразумевает совместную работу по созданию высокоскоростной магистрали (ВСМ) "Москва - Санкт-Петербург".

Власти Петербурга планируют на ПМЭФ заключить соглашение с РЖД

Армия и оружие Экс-министр заявил о крахе оборонной промышленности Украины Бывший украинский премьер-министр Юрий Ехануров рассказал, что ВСУ не хватает техники Оборонная промышленность Украины находится в плачевном состоянии, передает РИА Новости заявление экс-главы военного ведомства и бывшего премьер-министра страны Юрия Еханурова.

Гаджеты Смартфоны Honor 20 и Honor 20 Pro поступили в продажу Huawei начала продажи новых топовых смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro в Китае значительно дешевле, чем в Европе.

Происшествия В Адыгее столкнулись пассажирский поезд и грузовик Пассажирский поезд № 346 Адлер — Нижневартовск и грузовик КамАЗ столкнулись на нерегулируемом железнодорожном переезде в Тахтамукайском районе Адыгеи.

Наука Саблезубые кошки могли использовать свои клыки против сородичей Ученые ведут спор относительно того, могли ли саблезубые кошки использовать свои клыки, как оружие.

Происшествия СК опубликовал видео задержания экс-губернатора Ивановской области Следственный комитет разметил на своем YouTube-канале видео задержания бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова.

Политика Медведев высказался об отношениях России и Украины Новый президент Украины Владимир Зеленский до сих пор не сделал никаких шагов по восстановлению отношений с Россией, поэтому нужно запастись терпением.

Политика МИД Косово потребовал расследования в ООН против избитого россиянина Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Косово Бехджет Пацолли призвал ООН расследовать действия российского сотрудника сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, пострадавшего во время полицейской операции в сербских муниципалитетах на севере края.

Политика Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.

Происшествия Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.

Армия и оружие Устаревшие истребители F-35 станут «агрессорами» Истребители F-35 ранних версий, включая самолеты, изготовленные для программы летных испытаний, отличаются программным обеспечением и бортовым оборудованием от более современных серийных самолетов.

Политика Беглов подал документы для участия в выборах губернатора Петербурга Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в субботу подал в избирательную комиссию документы, необходимые для участия в предстоящих выборах губернатора города, сообщил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Олег Зацепа.

Гаджеты Смартфон Xiaomi Mi 9T показали на живых фотографиях Смартфон Xiaomi Mi 9T уже показали на живых фотографиях, распространенных зарубежными профилирующими изданиями.

Политика Зеленский вернул уволенного Порошенко детского омбудсмена Указ подписан Зеленским и датирован 1 июня. 19 мая бывший украинский президент Пётр Порошенко уволил Кулебу с поста детского омбудсмена.

Наука Озвучены три главные причины возникновения рака легких Британские медики назвали основные причины развития рака легких. Лидирующую позицию среди них занимает курение.

Футбол Васильев: «Уровень чемпионата России точно не растет» Бывший генеральный директор «Монако» Вадим Васильев дал интервью Sport24, в котором ответил на вопрос о том, растет или нет уровень чемпионата России.

Авто Какие новые модели автомобилей начнут продавать в России летом К концу лета ожидается появление Audi Q3 и Citroen C5 Aircross, а также Volvo V60 Cross Country, который выйдет на рынок в августе по цене 3,069 миллиона рублей.

Происшествия В Улан-Удэ арестован владелец батута, на котором пострадали дети Суд в Улан-Удэ арестовал владельца батута, во время опрокидывания которого 30 мая получили травмы пятеро детей.

Общество Россиянам существенно сократят новогодние каникулы Новогодние каникулы в 2020 году сократят на два дня, то есть отдыхать россияне будут чуть больше недели.

Здоровье Онищенко назвал безответственным заявление о пользе укусов клещей Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает безответственным заявление заслуженного врача России Натальи Толоконской о якобы пользе укусов клещей и призвал общественность не игнорировать вакцинацию.