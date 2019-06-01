Экономика

Власти Петербурга планируют на ПМЭФ заключить соглашение с РЖДТАСС 09:39

Власти Петербурга планируют заключить на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение с "Российскими железными дорогами" (РЖД) по развитию транспортного обеспечения в части железных дорог, которое, в том числе, подразумевает совместную работу по созданию высокоскоростной магистрали (ВСМ) "Москва - Санкт-Петербург".
Читать в источнике

Подробнее о событии

Петербург заключит инвестиционной соглашение с РЖД на ПМЭФ

Метагазета12:24

Петербург и РЖД планируют подписать инвестиционное соглашение на ПМЭФ

Телеканал Санкт-Петербург29 мая в 05:11

Власти Петербурга планируют заключить на ПМЭФ 15 соглашений в сфере промышленности

Невские Новости11:31

Власти Петербурга планируют заключить на ПМЭФ 15 соглашений в сфере промышленности

ТАСС09:52

Смольный планирует заключить соглашение с РЖД в рамках ПМЭФ

Мойка7811:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 12:41, Ашберн
Шоу-бизнес

Вера Брежнева расплакалась на выпускном старшей дочери

Обновлено в 06:45
Происшествия

Увеличилось число пострадавших при взрыве в Дзержинске

Министерство здравоохранения Нижегородской области сообщило, что число пострадавших в результате взрыва на заводе "Кристалл" в Дзержинске увеличилось до 42 человек, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:06
Общество

Немцам захотели разрешить есть еду с помоек

Власти немецкого города Гамбург хотят разрешить жителям забирать еду из помоек и мусорных ящиков.
Обновлено в 10:19
Общество

Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фото детей в соцсети

Роскомнадзор в День защиты детей призвал родителей не выкладывать фото своих детей в социальные сети.
Обновлено в 07:24
Происшествия

В Ростове-на-Дону застрелен помощник депутата областного Заксобрания

Представитель ведомства сообщил, что возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в совершении убийства задержан.
Обновлено в 09:09
Происшествия

В Адыгее столкнулись пассажирский поезд и грузовик

Пассажирский поезд № 346 Адлер — Нижневартовск и грузовик КамАЗ столкнулись на нерегулируемом железнодорожном переезде в Тахтамукайском районе Адыгеи.
Обновлено в 10:29
Политика

Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон

Президент США Дональд Трамп пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского посетить американскую столицу с официальным визитом.
Обновлено в 04:15
Общество

Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность

«Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.
Обновлено в 11:53
Происшествия

Легковой автомобиль выехал на тротуар в Петербурге

"По предварительной информации, 1 июня около 17:50 в Петроградском районе Петербурга на пересечении Каменноостровского проспекта и ул. Куйбышева водитель 1996 года рождения, управляя Renault Logan, совершил выезд на тротуар с наездом на велосипедиста и пешеходов - мужчину и мальчика восьми лет", - говорится в сообщении.
Обновлено в 12:36
Общество

В России супруги смогут написать совместное завещание

Составление супругами совместного завещания и заключение гражданами наследственного договора стало возможно с 1 июня согласно вступившим сегодня в силу поправкам в статью 256 части первой и часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации.
Обновлено вчера в 21:34
Происшествия

Турист погиб в горах Карачаево-Черкесии, упав с канатной дороги

Турист погиб, упав с канатной дороги в поселке Домбай в Карачаево-Черкесии.
Обновлено в 11:49
Происшествия

В Забайкалье сошли с рельсов четыре вагона пассажирского поезда

Четыре вагона пассажирского поезда №8 сообщением Новосибирск - Владивосток сошли утром с рельсов на станции Куэнга Могочинского региона Забайкальской железной дороги.
Обновлено в 04:14
Происшествия

Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы

Обновлено вчера в 15:55
Происшествия

В Дагестане произошло ДТП с участием автобуса

Один человек погиб в Дагестане в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем. Об этом сообщает региональное отделение МВД.
Обновлено в 11:39
Здоровье

Медики назвали причины возникновения рака легких

Британские медики после результатов исследования назвали основные причины возникновения рака легких.
Обновлено в 08:41
Общество

Ресурсы ЕГЭ атаковали хакеры, заявили в Рособрнадзоре

Интернет-ресурсы Рособрнадзора подверглись DDoS-атакам 31 мая и 1 июня, хакерские атаки не повлияли на обработку результатов прошедших ЕГЭ.
Обновлено в 12:18
Общество

В России отменили внутрисетевой роуминг

В России с 1 июня вступили в силу поправки в закон «О связи», согласно которым роуминг внутри страны должен быть отменен.
Обновлено вчера в 19:54
Авто

Опубликованы дебютные изображения 4-дверного пикапа Lada 4x4

Независимые дизайнеры портала «Колёса.ру» представили, как бы выглядела культовая модель в облике четырехдверного тюнингованного пикапа.
Обновлено вчера в 09:02
Музыка

На «Детской Новой волне» победила воспитанница Аллы Пугачевой

Алиса Голомысова стала победительницей музыкального конкурса «Детская Новая волна-2019», который прошел в Крыму.
Обновлено вчера в 17:56
Происшествия

Трампа проинформировали о стрельбе в Вирджинии

Обновлено вчера в 20:25
Шоу-бизнес

Певица Алена Свиридова показала фото без макияжа

Известная российская певица Алена Свиридова поделилась с подписчиками фотографией без макияжа.
Обновлено в 08:15
Спорт

Велогонщик подрался с болельщиком перед финишем гонки

Колумбийский велогонщик, выступающий за команду «Астана», Мигель Анхель Лопес подрался с болельщиком перед финишем 20-го этапа многодневки «Джиро д'Италия».
Обновлено в 12:15
Кино

В Чечне отреагировали на показ фильма об Элтоне Джоне в РФ

Обновлено в 08:48
Гаджеты

Телевизоры Xiaomi вновь подешевели: в Китае за 10 минут продано ТВ Xiaomi на 15 миллионов долларов

Всего за 10 минут компания продала телевизоров на 15 миллионов долларов. Всему виной объявленные на время фестиваля скидки.
Обновлено в 10:40
Армия и оружие

В ЛНР следят за перестановками Зеленского в армии

Обновлено вчера в 10:29
Спорт

«Тюмень» впервые стала чемпионом России по мини-футболу

"Тюмень" в четвертом матче финальной серии победила КПРФ (3:2), выиграла серию и впервые стала чемпионом России.
Обновлено в 10:18
Общество

Российские пенсионеры тратят на себя 200 рублей в день

По словам аудитора Светланы Орловой, при пенсии в 14 тыс рублей пенсионеры могут тратить не более 200 рублей в день.
Обновлено вчера в 07:57
Теннис

Джокович вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

Обновлено 30 мая в 11:00
Экономика

Стоимость бесплатных госуслуг в России выросла, количество не изменилось

Хотя стоимость безвозмездных госуслуг за 2018 год заметно выросла, их физический объем не изменился (в предыдущие четыре года в реальном выражении показатель сокращался в среднем на 0,8% за год).
Обновлено вчера в 17:45
Футбол

Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП в возрасте 35 лет

Обновлено в 11:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Евгений Иванович Елин
Российский политик
Российский политик. Кандидат экономических наук, Исполняющий обязанности министра экономического развития Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное