Экономика

Власти Петербурга планируют на ПМЭФ заключить соглашение с РЖДТАСС 09:39

Власти Петербурга планируют заключить на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение с "Российскими железными дорогами" (РЖД) по развитию транспортного обеспечения в части железных дорог, которое, в том числе, подразумевает совместную работу по созданию высокоскоростной магистрали (ВСМ) "Москва - Санкт-Петербург".
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Петербург хочет заключить соглашение с РЖД на ПМЭФ-2019

Gazeta.SPb14:33

Власти Петербурга и РЖД займутся строительством высокоскоростной магистрали

АБН12:40

Власти Петербурга планируют заключить на ПМЭФ 15 соглашений в сфере промышленности

ТАСС09:52

Власти Петербурга на ПМЭФ планируют заключить соглашение с РЖД

Piter.tv13:51

Власти Петербурга планируют заключить на ПМЭФ 15 соглашений в сфере промышленности

Невские Новости11:31

Смольный планирует заключить соглашение с РЖД в рамках ПМЭФ

Мойка7811:32

Петербург и РЖД планируют подписать инвестиционное соглашение на ПМЭФ

Телеканал Санкт-Петербург29 мая в 05:11
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 16:20, Ашберн
Происшествия

Мать мексиканского наркобарона Коротышки сможет навестить его в тюрьме

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Общество

Лимит трат российских пенсионеров в день составляет 200 рублей

За вычетом обязательных расходов на оплату коммунальных услуг и лекарства, среднестатистическому российскому пенсионеру остается на траты в день не более 200 рублей, – подсчитала аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова.
Обновлено вчера в 08:08
Происшествия

В Дзержинске ликвидирован пожар после взрывов на заводе

Пожар на заводе "Кристалл" в Дзержинске, возникший после взрывов, удалось ликвидировать.
Обновлено в 11:18
Политика

Нидерланды потребовали от Малайзии разъяснить позицию по MH17

Правительство Нидерландов потребовало от Малайзии объяснений после того, как малайзийский премьер Махатхир Мохамад выразил сомнения в вине России в катастрофе Boeing MH17.
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Сегодня «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» встретятся в финале Лиги чемпионов

Сегодня, 1 июня, всех любителей футбола ждёт настоящий праздник - финал Лиги чемпионов, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».
Обновлено вчера в 20:35
Футбол

В Сети появилось фото машины погибшего в ДТП Рейеса

В Сети появилось фото машины экс-хавбека "Атлетико", "Севильи" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:05
Кино

Новым Бэтменом станет Роберт Паттинсон

В новом фильме про Бэтмена пойдёт речь о становлении главного героя, поэтому авторам нужен был актёр младше 30 лет.
Обновлено вчера в 12:21
Происшествия

Экс-глава Раменского района арестован по подозрению в убийстве

Бабушкинский районный суд в субботу арестовал экс-главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой, сообщил РИА Новости адвокат Артём Сарбашев.
Обновлено в 12:52
Гаджеты

Huawei представила свой компилятор, улучшающий ОС Android

Компания Huawei напомнила о собственном компиляторе Ark, который, по мнению компании, повышает КПД операционной системы Android или даже улучшает его по сравнению с iOS.
Обновлено в 14:02
Армия и оружие

В ЛНР заявили о ранении женщины в результате обстрела со стороны ВСУ

Генеральная прокуратура самопровозглашённой Луганской народной республики сообщила, что жительница посёлка Донецкий получила ранение в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.
Обновлено в 16:00
Происшествия

В Улан-Удэ арестовали владельца батута, на котором пострадали дети

Суд Улан-Удэ поместил под домашний арест владельца батута, на котором накануне пострадали дети, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии.
Обновлено в 10:37
Происшествия

При столкновении поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек

При столкновении пассажирского поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек.
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Шоу-бизнес

Вдова Децла показала лицо и вызвала недовольство фанатов

Обновлено в 14:44
Единоборства

Сергей Хандожко с победы дебютировал в UFC

Российский боец полусреднего веса Сергей Хандожко (25-5-1) одержал победу на турнире Ultimate Fighting Championship (UFC) в Стокгольме над не знавшим поражений местным бойцом Ростемом Акманом (5-1).
Обновлено в 13:08
Шоу-бизнес

Ксения Собчак поделилась фото сына с занятий по дзюдо

Маленький Платон осваивает новый вид спорта. Двухлетний сын Ксении Собчак и Максима Виторгана начал заниматься дзюдо.
Обновлено в 11:45
Происшествия

Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео

В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.
Обновлено в 15:44
Авто

В России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей

Сегодня, 1 июня, в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия

Москвичи сообщили о нападении активистов антиалкогольного движения

Обновлено в 15:46
Политика

В Донецке прошла акция «Ангелы Донбасса»

Памятная акция "Ангелы Донбасса" собрала тысячи жителей Донецка .
Обновлено в 15:29
Шоу-бизнес

Бузова может разбогатеть на скандале с Собчак

Телеведущая и певица Ольга Бузова может разбогатеть на скандале, который возник из-за высказывания журналистки Ксении Собчак о нежелании дизайнеров сотрудничать с исполнительницей.
Обновлено в 11:38
Общество

Во Франции на акции «желтых жилетов» вышли 2,6 тыс. человек

Обновлено в 12:30
Общество

Владимир Зеленский показал подросших детей

41-летний президент Украины Владимир Зеленеский практически не пускает публику в свою личную жизнь.
Обновлено в 10:07
Общество

Хакеры атаковали информационные системы ЕГЭ

Два дня подряд на информационные системы единого государственного экзамена (ЕГЭ) продолжаются DDoS-атаки, сообщает Рособрнадзор.
Обновлено в 12:04
Гаджеты

Xiaomi разрабатывает смартфон с подэкранной камерой

Обновлено в 10:30
Футбол

«ПСЖ» может предложить 140 миллионов евро за Роналду

Как сообщает Diario Gol, парижане готовы заплатить за 34-летнего форварда «Ювентуса» 140 миллионов евро.
Обновлено в 13:44
Политика

США хотят предоставить Киеву статус главного союзника вне НАТО

В палату представителей американского конгресса внесли законопроект, предусматривающий возможность предоставления Киеву статуса главного союзника США вне НАТО.
Обновлено в 13:13
Политика

У заявителей на визу США попросят ссылки на соцсети

Представитель Госдепартамента сообщил, что подающих заявления на получение визы Соединенных Штатов обяжут указывать данные своих аккаунтов в социальных сетях, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:30
Происшествия

Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана

Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено в 13:51
Общество

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Как сообщало ИА REGNUM, результаты музыкального конкурса, в котором по итогам зрительского голосования победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, аннулировал Первый канал 16 мая.
Обновлено в 13:31
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В Совфеде прокомментировали запрет на поставки топлива на Украину

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал вступление в силу запрета на поставки угля и нефтепродуктов из России в Украину.
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Российский политик
Российский политик. Кандидат экономических наук, Исполняющий обязанности министра экономического развития Российской Федерации.
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