Экономика

Власти Петербурга планируют на ПМЭФ заключить соглашение с РЖДТАСС 01 июня в 09:39

Власти Петербурга планируют заключить на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение с "Российскими железными дорогами" (РЖД) по развитию транспортного обеспечения в части железных дорог, которое, в том числе, подразумевает совместную работу по созданию высокоскоростной магистрали (ВСМ) "Москва - Санкт-Петербург".
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Смольный планирует заключить соглашение с РЖД в рамках ПМЭФ

Мойка7801 июня в 11:32

Петербург хочет заключить соглашение с РЖД на ПМЭФ-2019

Gazeta.SPb01 июня в 14:33

Власти Петербурга и РЖД займутся строительством высокоскоростной магистрали

АБН01 июня в 12:40

Смольный намерен заключить соглашение с РЖД на ПМЭФ

78.ruвчера в 11:40

Власти Петербурга на ПМЭФ планируют заключить соглашение с РЖД

Piter.tv01 июня в 13:51

Власти Петербурга планируют заключить на ПМЭФ 15 соглашений в сфере промышленности

Невские Новости01 июня в 11:31

Власти Петербурга планируют заключить на ПМЭФ 15 соглашений в сфере промышленности

ТАСС01 июня в 09:52
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Происшествия

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 116

Обновлено в 03:24
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Подарки участникам WWDC 2019 от Apple продают на Ebay

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Школьники пишут самый массовый ЕГЭ по русскому языку

Сегодня, 3 июня, выпускники сдают самый массовый обязательный ЕГЭ по русскому языку. Экзамен напишут 674 тысячи участников.
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Гвардиола: счастлив, что Вальверде остаётся в «Барселоне»

Бывший главный тренер «Барселоны» Хосеп Гвардиола, ныне возглавляющий «Манчестер Сити», поделился мнением о работе нынешнего наставника сине-гранатовых Эрнесто Вальверде.
Обновлено в 02:44
Общество

Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе

Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
Обновлено в 00:48
Происшествия

Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье

Неизвестный зарезал мужчину в ходе драки под Красногорском в Подмосковье и скрылся, сообщили управления СК и МВД по Московской области.
Обновлено в 03:49
Происшествия

В Приамурье подросток умер во время зарядки в детском лагере

В Амурской области в детском оздоровительном лагере «Колосок» 2 июня умер подросток во время утренней зарядки.
Обновлено в 01:22
Происшествия

В Невском районе в утреннем ДТП погиб мотоциклист

Обновлено в 01:20
Политика

Саакашвили рассказал о намерении вернуться в Грузию в ближайшие месяцы

Обновлено в 01:49
Хоккей

Хоккеист Лямин перешел в московское «Динамо»

Обновлено в 02:29
Политика

Мэр Харькова выступил за прямые переговоры с Россией

Начать прямые переговоры с Россией для урегулирования ситуации в Донбассе призвал мэр Харькова Геннадий Кернес на первом съезде созданной им партии "Доверяй делам".
Обновлено в 02:33
Технологии

Лингвисты из Тюмени обнаружили новый союз в русском языке

Русисты Тюменского государственного университета нашли в языке новый союз — "в смысле".
Обновлено в 03:21
Общество

Минстрой предложил отменить обязательную установку счетчиков тепла

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило отказаться от обязательной установки счетчиков тепла в новостройках.
Обновлено вчера в 15:21
Происшествия

«Уралхим» признан потерпевшим в новом уголовном деле «Тольяттиазота»

Согласно пресс-релизу, распространенному сегодня компанией «Уралхим», 31 мая 2019 года Басманный районный суд г. Москвы арестовал председателя правления «Тольяттихимбанка» Александра Попова сроком на 2 месяца по обвинению в преступлении, предусмотренном ч.4 ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества).
Обновлено в 02:00
Транспорт

В Москве перекроют несколько улиц из-за празднования Ураза-байрама

Движение на некоторых улицах Москвы будет ограничено или перекрыто 4 июня из-за празднования Ураза-байрама, сообщил департамент транспорта Москвы в Twitter.
Обновлено в 03:36
Гаджеты

Опубликованы фотографии чехлов для новых iPhone

Зарубежный ресурс Gizmochina опубликовал чехлы для грядущего iPhone 11.
Обновлено 01 июня в 17:10
Шоу-бизнес

Появилось фото роскошного особняка Пугачевой и Галкина на Кипре

Алла Пугачева и Максим Галкин завершают строительство своего нового особняка на Кипре.
Обновлено в 03:49
Происшествия

У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей

В итоговой редакции прокуроры требуют взыскать в доход государства имущество на 9 млрд рублей.
Обновлено в 03:56
Общество

Мэр Екатеринбурга призвал защитников сквера выработать единую позицию

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский призвал выступающих за сохранение сквера в центре города выработать единую позицию по вопросу о строительстве храма святой Екатерины, говорится в заявлении главы города, размещенном на сайте мэрии.
Обновлено в 03:42
Политика

Суд ООН проведет слушания по иску Украины к России

Международный суд ООН с 3 по 7 июня намерен провести слушания по иску Украины к России в рамках международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.
Обновлено вчера в 18:17
Футбол

«Ливерпуль» проводит парад в честь победы в Лиге чемпионов

Вчера «красные» одержали победу над «Тоттенхэмом».
Обновлено вчера в 12:31
Шоу-бизнес

Юлии Барановской приписывают многочисленные романы, после развода с Аршавиным

Юлии приписывают романы с коллегой Александром Гордоном, певцом Кириллом Туриченко и даже Максом Галкиным.
Обновлено в 03:58
Наука

В Турции обнаружены следы древней кишечной инфекции

Обновлено в 03:59
Происшествия

Блогера приговорили к тюремному заключению за издевательство над бездомным

Блогеру в Испании присудили 15 месяцев тюремного заключения и штраф за видео, в котором молодой мужчина издевается над бездомным, сообщает издание New York Times.
Обновлено в 04:14
Происшествия

Охрана Трампа открыла огонь по человеку рядом с Белым домом

Неизвестный пытался проникнуть на закрытую площадку рядом с Белым домом.
Обновлено вчера в 22:21
Общество

В Хабаровске начали голодовку воспитанники детских домов

Как сообщает информационное агентство "АмурМедиа", около 10 человек разместились на скамейках на площади у здания краевого правительства.
Обновлено в 04:03
Авто

Новый Kia Soul начали продавать в России

Дилеры KIA в России запускают продажи кроссовера KIA Soul третьего поколения.
Обновлено в 01:40
Политика

В России предложили создать базу данных о болезнях мигрантов

Роспотребнадзор разработал поправки в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и предлагает создать государственную базу данных о здоровье трудовых мигрантов, их инфекциях и прививках.
Обновлено в 02:29
Происшествия

В Екатеринбурге обвиняемый в изнасилованиях получил пожизненный срок

Свердловский областной суд приговорил к пожизненному сроку 48-летнего Дмитрия Власова, обвиняемого в изнасиловании 12 женщин, убийстве одной из них, а также в организации грабежей и разбойных нападений.
Обновлено в 03:33
Политика

В Великобритании визит Трампа встретят протестами

Противники президента США Дональда Трампа собираются организовать протесты во время его поездки в Великобританию, пишет Time.
Обновлено в 03:58
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