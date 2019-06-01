Экономика

Власти Петербурга планируют на ПМЭФ заключить соглашение с РЖДТАСС вчера в 09:39

Власти Петербурга планируют заключить на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение с "Российскими железными дорогами" (РЖД) по развитию транспортного обеспечения в части железных дорог, которое, в том числе, подразумевает совместную работу по созданию высокоскоростной магистрали (ВСМ) "Москва - Санкт-Петербург".
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Власти Петербурга планируют заключить на ПМЭФ 15 соглашений в сфере промышленности

На Петербургском международном экономическом форуме городские власти планируют заключить 15 соглашений в сфере промышленности. Об этом ТАСС сообщил в субботу вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин.
ТАССвчера в 09:52

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Петербург хочет заключить соглашение с РЖД на ПМЭФ-2019

Gazeta.SPbвчера в 14:33

Власти Петербурга и РЖД займутся строительством высокоскоростной магистрали

АБНвчера в 12:40

Смольный планирует заключить соглашение с РЖД в рамках ПМЭФ

Мойка78вчера в 11:32

Петербург заключит инвестиционное соглашение с РЖД на ПМЭФ

Метагазетавчера в 12:24

Власти Петербурга на ПМЭФ планируют заключить соглашение с РЖД

Piter.tvвчера в 13:51

Власти Петербурга планируют заключить на ПМЭФ 15 соглашений в сфере промышленности

Невские Новостивчера в 11:31

Власти Петербурга планируют заключить на ПМЭФ 15 соглашений в сфере промышленности

ТАССвчера в 09:52
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Политика

МИД прокомментировал претензии Киева в суде ООН

Как сообщает ведомство, 3-7 июня в Гааге состоятся слушания по делу "Украина против Российской Федерации", инициированному Киевом в январе 2017 года на основании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (1999) и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (1965).
Обновлено в 05:49
Политика

В Харькове националисты снесли бюст маршала Жукова

Обновлено в 07:21
Происшествия

Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске возросло

Обновлено вчера в 09:35
Футбол

Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась

1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия

Глава Нижегородской области дал поручения по пострадавшим в Дзержинске

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил постоянно следить за состоянием пострадавших в результате взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске и оказывать им всю необходимую помощь.
Обновлено в 05:16
Единоборства

Боксер-тяжеловес Энди Руис выиграл чемпионский бой у Энтони Джошуа

Мексиканский боксер Энди Руис выиграл бой за титул чемпиона мира по боксу в супертяжелой весовой категории по версиям WBA Super, IBF и WBO, отобрав все эти звания у британца Энтони Джошуа.
Обновлено вчера в 23:46
Шоу-бизнес

Принцесса Монако вышла замуж за российского продюсера

32-летняя Шарлотта Казираги вышла замуж за 37-летнего кинопродюсера Дмитрия Рассама из России. Торжественная церемония прошла первого июня.
Обновлено в 05:00
Происшествия

На украинском фестивале ураган убил человека

На украинском этно-рок-фестивале Kozak FEST погиб один человек, еще двое пострадали.
Обновлено в 06:22
Шоу-бизнес

Константин Меладзе провел вечер в компании неизвестной блондинки

Обновлено в 06:17
Авто

Какие новые модели автомобилей появятся в России летом

Летом этого года в России стартуют продажи одиннадцати новых автомобилей.
Обновлено вчера в 10:47
Гаджеты

Foxconn приостановила производство китайских смартфонов Huawei

Компания Foxconn, которая занимается сборкой различной техники, заявила о приостановке производства бренда Huawei.
Обновлено в 04:05
Происшествия

Объявлена дата проведения похорон Рейеса

Тело бывшего полузащитника мадридского "Реала", английского "Арсенала" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса будет захоронено 3 июня, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:01
Армия и оружие

Цены на нефть могут подняться из-за столкновений между Ираном и США

Главный военный советник духовного лидера и руководителя Ирана Яхья Рахим Сафави заявил, что любое столкновение между Ираном и США в Персидском заливе приведет к росту цен на нефть выше 100 долларов за баррель.
Обновлено в 06:45
Наука

Ученые нашли связь между уровнем интеллекта и варикозом

Новосибирские ученые из Института цитологии и генетики нашли взаимосвязь между уровнем развития интеллекта человека и варикозной болезнью.
Обновлено в 06:16
Общество

Украина планирует закрыть детские дома и отдать сирот в семьи

Вместо домов ребенка в 2023 году на Украине заработают паллиативно-реабилитационные центры.
Обновлено вчера в 12:50
Политика

Саакашвили оценил текущее экономическое состояние Украины

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина в скором времени перестанет быть даже европейским «аграрным придатком».
Обновлено в 04:22
Политика

Лидер Социал-демократической партии Германии подала в отставку

Немецкий политик Андреа Налес сообщила, что уйдет в отставку с должности лидера Социал-демократической партии Германии (СДПГ), передает Bild со ссылкой на ее заявление.
Обновлено в 07:20
Происшествия

На ВДНХ загорелся павильон «Рыболовство»

В Москве на ВДНХ в воскресенье загорелся павильон "Рыболовство". Как сообщает "Интерфакс", при пожаре на цокольном этаже никто не пострадал.
Обновлено в 05:35
Происшествия

На «Бизон-трек-шоу» под Ростовом трактор въехал в журналистов

Напомним, гонки на тракторах «Бизон-трек-шоу» проходят в Ростовской области в 17-й раз. Механизаторы соревнуются в Мясниковском районе.
Обновлено в 06:07
Авто

В Шэньчжэне показали бюджетную версию Volkswagen Teramont X

Старт продаж модели состоялся 28 мая, но сейчас у дилеров имеются только топовые комплектации Teramont X. На открывшемся вчера автосалоне была показана самая "бюджетная" модификация кросс-купе, которая обойдется покупателям в 316 900 юаней (3 млн. рублей).
Обновлено в 00:56
Музыка

Лоза пристыдил Алсу за миллион рублей, отданный на благотворительность

Лоза добавил, что артистке нужно было отдать на благотворительность собственные деньги.
Обновлено вчера в 19:35
Политика

Число претендентов на пост премьера Великобритании достигло 13

Среди других претендентов на пост премьера Великобритании - экс-министр иностранных дел Борис Джонсон, экс-министр по Brexit Доминик Рааб, а также министр по делам окружающей среды Майкл Гоув и глава МВД Саджид Джавид.
Обновлено в 06:48
Происшествия

Прокуратура проверит пир заключенных в орловской колонии

Обновлено вчера в 22:20
Недвижимость

Пермь стала третьей по росту стоимости новостройки

Относительно мая прошлого года, наиболее подорожали квартиры в Казани — на 20%, до 80,4 тыс. руб. за 1 кв. м. Пермь по этому показателю заняла третье места.
Обновлено в 07:12
Авто

Компания УАЗ вспомнила о военной модели «Белозор»

Обновлено в 02:06
Гаджеты

Xiaomi разрабатывает смартфон с подэкранной камерой

Обновлено вчера в 10:30
Происшествия

В Венеции столкнулись круизный лайнер и туристический теплоход

В венецианском канале Джудекка столкнулись круизный лайнер MSC Opera и туристический теплоход под названием Michelangelo.
Обновлено в 05:39
Политика

Греф назвал США мировым лидером в сфере технологий

Глава Сбербанка Герман Греф назвал США "очевидным лидером в мире" в области технологий.
Обновлено в 06:58
Происшествия

Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы

Следователи предъявили обвинение в убийстве заместителя председателя районной Общественной палаты Евгении Исаенковой экс-главе Раменского района Московской области Андрею Кулакову.
Обновлено вчера в 12:55
Политика

Месть за Huawei: Китай начал проверку американской компании FedEx

Власти Китая проведут расследование в отношении почтовой компании США FedEx.
Обновлено вчера в 18:16
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Евгений Иванович Елин
Российский политик
Российский политик. Кандидат экономических наук, Исполняющий обязанности министра экономического развития Российской Федерации.
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