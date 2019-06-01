Экономика

Власти Петербурга планируют на ПМЭФ заключить соглашение с РЖДТАСС вчера в 09:39

Власти Петербурга планируют заключить на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение с "Российскими железными дорогами" (РЖД) по развитию транспортного обеспечения в части железных дорог, которое, в том числе, подразумевает совместную работу по созданию высокоскоростной магистрали (ВСМ) "Москва - Санкт-Петербург".
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Петербург хочет заключить соглашение с РЖД на ПМЭФ-2019

Gazeta.SPbвчера в 14:33

Власти Петербурга и РЖД займутся строительством высокоскоростной магистрали

АБНвчера в 12:40

Смольный планирует заключить соглашение с РЖД в рамках ПМЭФ

Мойка78вчера в 11:32

Петербург заключит инвестиционное соглашение с РЖД на ПМЭФ

Метагазетавчера в 12:24

Власти Петербурга на ПМЭФ планируют заключить соглашение с РЖД

Piter.tvвчера в 13:51

Власти Петербурга планируют заключить на ПМЭФ 15 соглашений в сфере промышленности

Невские Новостивчера в 11:31

Власти Петербурга планируют заключить на ПМЭФ 15 соглашений в сфере промышленности

ТАССвчера в 09:52
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Футбол

СМИ: Игнашевич станет главным тренером «Торпедо»

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич может возглавить столичный клуб Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Торпедо».
Обновлено в 09:54
Политика

В Харькове снесли бюст маршала Жукова

В Харькове представители проукраински настроенных организаций и партий снесли бюст маршала СССР Георгия Жукова.
Обновлено в 09:06
Путешествия

Власти Мьянмы разрешили россиянам получать визы по прибытии в страну

С 1 октября приезжающие в Мьянму туристы из России смогут получать визы по прибытию в страну.
Обновлено в 06:45
Общество

В Астрахани день защиты детей отпраздновали танцами на пилоне

Обновлено в 00:06
Общество

Пенсионеры могут тратить не более 200 рублей в день

После оплаты ЖКХ и приобретения лекарств у пенсионера остаётся только 200 рублей на день.
Обновлено в 06:30
Наука

Ученые: Найдены самые древние паразиты человека

Выяснилось, что в двух копролитах есть яйца паразитических червей, то есть это говорит о том, что жители этой местности определённо были заражены кишечными паразитами.
Обновлено в 04:05
Транспорт

В Москве с автовокзала «Северные ворота» запустили первые рейсы

Первые рейсы запущены с нового столичного автовокзала "Северные ворота", заявил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье.
Обновлено в 09:05
Авто

Какие новые модели автомобилей появятся в России летом

Летом этого года в России стартуют продажи одиннадцати новых автомобилей.
Обновлено вчера в 10:47
Общество

Рособрнадзор отчитался о нарушениях на первых ЕГЭ

За нарушения во время проведения первых испытаний в рамках единого государственного экзамена (ЕГЭ) удалили 141 участника.
Обновлено в 08:37
Политика

Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник

На 78-м году жизни 2 июня скончался государственный советник юстиции 1-го класса, заслуженный юрист РФ, бывший генеральный прокурор России Алексей Казанник.
Обновлено вчера в 23:24
Политика

Максакова назвала имя заказчика убийства Вороненкова

Оперная певица Мария Максакова в эфире телеканала НТВ обратилась к председателю Следственного комитета Александру Быстрыкину с просьбой расследовать возможную причастность экс-сотрудника СК Дениса Панаитова к смерти ее мужа, бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 09:41
Футбол

Выбежавшая в финале ЛЧ полуголая фанатка собрала 2 миллиона фолловеров

Во время финального матча Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" на поле выбежала девушка в купальнике, передает "Советский спорт".
Обновлено в 07:31
Происшествия

Прокуратура проверит пир заключенных в орловской колонии

Обновлено вчера в 22:20
Экономика

Магазины превращаются в столовые. В Петербурге возрождается формат фабрик-кухонь

В Петербурге первопроходцами формата фабрик-кухонь уже стали премиальные ретейлеры «Азбука вкуса» и «Лэнд», а также «Интерторг» (сети Spar, «Семья»).
Обновлено в 07:33
Происшествия

15 человек пострадали в ДТП с автобусом под Ростовом

В Министерстве здравоохранения Ростовской области проинформировали о 15 пострадавших в результате ДТП с автобусом в регионе.
Обновлено в 09:13
Происшествия

На Урале ребенок погиб от удара смесителя, выброшенного из окна

Установлено, что тяжелый предмет сбросил с одного из верхних этажей жилого дома шестилетний ребенок, сообщили в воскресенье в следственном управлении СК по региону.
Обновлено в 04:30
Политика

Савченко потребовала трибунала для Порошенко

Депутат Верховной рады Надежда Савченко потребовала уголовного наказания для экс-президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 04:40
Общество

В Сыктывкаре завершился митинг КПРФ

Обновлено в 08:16
Происшествия

Крыша сцены рухнула на людей во время рок-фестиваля на Украине

Во время рок-фестиваля в Днепропетровской области Украины из-за ураганного ветра на людей обрушилась крыша сцены, пишет 2 июня телеканал «Звезда».
Обновлено вчера в 21:22
Происшествия

Стало известно о состоянии пострадавших в аварии у Троицкого моста

Обновлено в 08:26
Футбол

Алиссон отмечал победу в Лиге чемпионов с женой по фейстайму. Она пропустила финал из-за скорых родов

Жена бразильца Наталья Леве не смогла приехать на матч, потому что на днях родит второго ребенка. Пара вступила в брак в 2015 году.
Обновлено в 09:36
Происшествия

Круизный лайнер столкнулся с теплоходом в Венеции

Круизный лайнер MSC Opera врезался в теплоход в венецианском канале Джудекка, сообщает в воскресенье итальянская газета Corriere della sera.
Обновлено в 08:55
Футбол

«Уфа» проиграла «Томи», но сохранила место в премьер-лиге

Футболисты "Уфы" уступили томской "Томи" в ответном стыковом матче за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне, но сохранили место в элитном дивизионе по сумме двух игр.
Обновлено в 08:59
Здоровье

Медики объяснили, что мешает людям похудеть

Эксперты рассказали, что мешает людям с лишним весом похудеть и почему диеты неэффективны.
Обновлено в 09:06
Происшествия

Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана

Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено вчера в 13:51
Футбол

«Нижний Новгород» сыграет с «Крыльями Советов» 2 июня

2 июня, в воскресенье, футбольный клуб «Нижний Новгород» проведет ответный стыковой матч с самарскими «Крыльями Советов» за право участия в Премьер-лиге сезона 2019/2020.
Обновлено вчера в 14:15
Музыка

Лоза пристыдил Алсу за миллион рублей, отданный на благотворительность

Лоза добавил, что артистке нужно было отдать на благотворительность собственные деньги.
Обновлено вчера в 19:35
Авто

Где в России лучше всего продаются новые пикапы

Обновлено в 06:48
Происшествия

Прокуратура начала проверку из-за задержки выдачи багажа в Шереметьево

Обновлено в 06:02
Религия

Легойда рассказал, как должен жить православный священник

Православный священник должен жить так, как живет "среднестатистический прихожанин его прихода", и доходы у него могут быть только "от алтаря" - от пожертвований прихожан, считает глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Обновлено в 08:58
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Евгений Иванович Елин
Российский политик
Российский политик. Кандидат экономических наук, Исполняющий обязанности министра экономического развития Российской Федерации.
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