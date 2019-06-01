Экономика

Власти Петербурга планируют на ПМЭФ заключить соглашение с РЖДТАСС 09:39

Власти Петербурга планируют заключить на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение с "Российскими железными дорогами" (РЖД) по развитию транспортного обеспечения в части железных дорог, которое, в том числе, подразумевает совместную работу по созданию высокоскоростной магистрали (ВСМ) "Москва - Санкт-Петербург".
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Власти Петербурга планируют заключить на ПМЭФ 15 соглашений в сфере промышленности

На Петербургском международном экономическом форуме городские власти планируют заключить 15 соглашений в сфере промышленности. Об этом ТАСС сообщил в субботу вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин.
ТАСС09:52

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Петербург хочет заключить соглашение с РЖД на ПМЭФ-2019

Gazeta.SPb14:33

Власти Петербурга и РЖД займутся строительством высокоскоростной магистрали

АБН12:40

Петербург заключит инвестиционное соглашение с РЖД на ПМЭФ

Метагазета12:24

Смольный планирует заключить соглашение с РЖД в рамках ПМЭФ

Мойка7811:32

Власти Петербурга на ПМЭФ планируют заключить соглашение с РЖД

Piter.tv13:51

Власти Петербурга планируют заключить на ПМЭФ 15 соглашений в сфере промышленности

Невские Новости11:31

Власти Петербурга планируют заключить на ПМЭФ 15 соглашений в сфере промышленности

ТАСС09:52
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 19:20, Ашберн
Происшествия

Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске возросло до 22

Обновлено в 07:48
Происшествия

Ущерб от взрывов на заводе в Дзержинске оценивается в миллионы рублей

Ущерб, нанесенный Дзержинску в результате взрывов на заводе "Кристалл", по предварительным данным, оценивается в миллионы рублей, сообщил журналистам глава города Иван Носков по итогам заседания оперативного штаба.
Обновлено в 18:46
Шоу-бизнес

Андрей Черкасов опубликовал первое фото своей жены Кристины Ослиной

Несколько часов назад Андрей Черкасов в Инстаграм опубликовал снимок с Кристиной в белом свадебном платье.
Обновлено в 14:50
Общество

Племянница Скрипаля написала книгу о его отравлении

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория опубликовала на своей странице «ВКонтакте» первую главу книги, посвященной отравлению семьи Скрипалей в британском Солсбери.
Обновлено в 18:56
Происшествия

В Ростове застрелили помощника депутата Заксобрания

Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого гость застрелил хозяина квартиры.
Обновлено в 09:31
Общество

В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу

В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия

Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании

Нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймара обвинили в изнасиловании, пишет 1 июня GloboEsporte.
Обновлено в 18:35
Наука

Удивительная находка в Антарктиде спасет весь мир от наводнения

В недавно опубликованной работе исследователи сообщают, что геологическая граница между Восточной и Западной Антарктидой создала под континентом барьер, который защищает ледяной шельф Росса от более теплых вод и дальнейшего таяния.
Обновлено в 07:19
Политика

В Германии допустили, что поломка самолетов Меркель была саботажем

Как сообщили источники газеты Rheinische Post, причиной нескольких поломок лайнеров мог быть саботаж или кибератаки.
Обновлено в 15:18
Происшествия

Проверка подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийстве

Обновлено в 03:01
Политика

Трамп прокомментировал массовый расстрел в Вирджинии

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере прокомментировал стрельбу в американском городе Вирджиния-Бич.
Обновлено в 12:03
Футбол

В Сети появилось фото машины погибшего в ДТП Рейеса

В Сети появилось фото машины экс-хавбека "Атлетико", "Севильи" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:05
Происшествия

Прокуратура проверит орловскую колонию с пирующими заключенными

Обновлено в 12:40
Происшествия

Аэропорт Шереметьево сообщил о задержке при выдаче багажа

Задержки с выдачей багажа пассажирам ряда рейсов зафиксированы в субботу в международном аэропорту Шереметьево в Москве.
Обновлено в 15:55
Театры

«Три сестры» Льва Додина едут в Лондон

МДТ – Театр Европы отправляется в столицу Великобритании, где с 19 по 29 июня в Театре Водевиль на Стрэнде труппа представит спектакль Льва Додина «Три сестры» с Елизаветой Боярской, Ксенией Рапопорт, Ириной Тычининой в главных ролях.
Обновлено в 18:54
Общество

Мэр Анапы не станет оплачивать концерт Волочковой из горбюджета

Выступление Волочковой должно было состояться в Анапе в начале июня. Известно, что стоимость тендера превысила 600 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 04:56
Футбол

На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая фанатка

На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая болельщица, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:28
Происшествия

Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана

Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено в 13:51
Общество

«Я себя даже принять до конца не успел»: Юлия Савиновских — о жизни трансгендера и побеге из России

Муж Савиновских, Евгений, остался в России.
Обновлено в 18:12
Общество

Дочь Алсу отдала выигрыш в шоу «Голос. Дети» на благотворительность

Как информирует ТАСС, Алсу рассказала, что её дочь самостоятельно приняла решение о передаче денег фонду.
Обновлено в 14:49
Футбол

Клопп: обычно я немного пьян после игры, но сейчас я пью только воду

Обновлено в 18:00
Происшествия

Роспотребнадзор выявил схему обмана в автосалонах

Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах.
Обновлено в 03:56
Шоу-бизнес

Бузова может разбогатеть на скандале вокруг дизайнерской одежды

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на сторону Ольги Бузовой в скандале вокруг одежды бренда Ваlепсіада встал стилист Александр Рогов, назвавший поведение Ксении Собчак неэтичным.
Обновлено в 12:43
Политика

Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон

Обновлено в 04:15
Космос

Астрономы нашли экзопланету там, где их быть не может

Астрономы из Европы обнаружили экзопланету NGTS-4b в области, где планет подобного толка быть не может.
Обновлено 30 мая в 07:03
Шоу-бизнес

Жена хоккеиста Макарова Кудрявцева опубликовала фото дочки

Супруга российского хоккеиста Игоря Макарова телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала фотографии новорожденной дочки, передает "Советский спорт".
Обновлено в 18:35
Наука

Британские ученые раскопали туалет возрастом 9 тысяч лет

Британские ученые нашли в Турции туалет, чьей возраст оценивается примерно в 9 тыс. лет.
Обновлено вчера в 11:00
Экономика

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых на 282 млрд рублей

В общей сложности под арест попало имущество стоимостью 282 млрд руб. Промсвязьбанк подал иск к компании экс-владельцев на 3 млрд рублей Промсвязьбанк направил иск о взыскании потерь от убыточных сделок своих бывших топ-менеджеров в 2018 году.
Обновлено вчера в 01:21
Футбол

Месси стал лучшим бомбардиром ЛЧ, прервав серию из трех побед Роналду

Месси впервые с сезона-2011/12 единолично выиграл снайперскую гонку. Тогда он забил 14 голов, став лучшим в четвертый раз подряд.
Обновлено в 17:35
Здоровье

Онищенко назвал безответственным заявление о пользе укусов клещей

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал заявление заслуженного врача России Натальи Толоконской о том, что укус клеща помогает выработать естественный иммунитет к инфекциям.
Обновлено в 11:42
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Евгений Иванович Елин
Российский политик
Российский политик. Кандидат экономических наук, Исполняющий обязанности министра экономического развития Российской Федерации.
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