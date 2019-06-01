Власти Петербурга планируют на ПМЭФ заключить соглашение с РЖДТАСС 09:39

На Петербургском международном экономическом форуме городские власти планируют заключить 15 соглашений в сфере промышленности. Об этом ТАСС сообщил в субботу вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин.

с чего всё началось

Власти Петербурга планируют заключить на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение с "Российскими железными дорогами" (РЖД) по развитию транспортного обеспечения в части железных дорог, которое, в том числе, подразумевает совместную работу по созданию высокоскоростной магистрали (ВСМ) "Москва - Санкт-Петербург".

Власти Петербурга планируют на ПМЭФ заключить соглашение с РЖД

Происшествия Ущерб от взрывов на заводе в Дзержинске оценивается в миллионы рублей Ущерб, нанесенный Дзержинску в результате взрывов на заводе "Кристалл", по предварительным данным, оценивается в миллионы рублей, сообщил журналистам глава города Иван Носков по итогам заседания оперативного штаба.

Шоу-бизнес Андрей Черкасов опубликовал первое фото своей жены Кристины Ослиной Несколько часов назад Андрей Черкасов в Инстаграм опубликовал снимок с Кристиной в белом свадебном платье.

Общество Племянница Скрипаля написала книгу о его отравлении Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория опубликовала на своей странице «ВКонтакте» первую главу книги, посвященной отравлению семьи Скрипалей в британском Солсбери.

Происшествия В Ростове застрелили помощника депутата Заксобрания Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого гость застрелил хозяина квартиры.

Общество В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».

Происшествия Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании Нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймара обвинили в изнасиловании, пишет 1 июня GloboEsporte.

Наука Удивительная находка в Антарктиде спасет весь мир от наводнения В недавно опубликованной работе исследователи сообщают, что геологическая граница между Восточной и Западной Антарктидой создала под континентом барьер, который защищает ледяной шельф Росса от более теплых вод и дальнейшего таяния.

Политика В Германии допустили, что поломка самолетов Меркель была саботажем Как сообщили источники газеты Rheinische Post, причиной нескольких поломок лайнеров мог быть саботаж или кибератаки.

Политика Трамп прокомментировал массовый расстрел в Вирджинии Президент США Дональд Трамп в своем твиттере прокомментировал стрельбу в американском городе Вирджиния-Бич.

Футбол В Сети появилось фото машины погибшего в ДТП Рейеса В Сети появилось фото машины экс-хавбека "Атлетико", "Севильи" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".

Происшествия Аэропорт Шереметьево сообщил о задержке при выдаче багажа Задержки с выдачей багажа пассажирам ряда рейсов зафиксированы в субботу в международном аэропорту Шереметьево в Москве.

Театры «Три сестры» Льва Додина едут в Лондон МДТ – Театр Европы отправляется в столицу Великобритании, где с 19 по 29 июня в Театре Водевиль на Стрэнде труппа представит спектакль Льва Додина «Три сестры» с Елизаветой Боярской, Ксенией Рапопорт, Ириной Тычининой в главных ролях.

Общество Мэр Анапы не станет оплачивать концерт Волочковой из горбюджета Выступление Волочковой должно было состояться в Анапе в начале июня. Известно, что стоимость тендера превысила 600 тысяч рублей.

Футбол На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая фанатка На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая болельщица, передает "Советский спорт".

Происшествия Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.

Общество Дочь Алсу отдала выигрыш в шоу «Голос. Дети» на благотворительность Как информирует ТАСС, Алсу рассказала, что её дочь самостоятельно приняла решение о передаче денег фонду.

Шоу-бизнес Бузова может разбогатеть на скандале вокруг дизайнерской одежды Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на сторону Ольги Бузовой в скандале вокруг одежды бренда Ваlепсіада встал стилист Александр Рогов, назвавший поведение Ксении Собчак неэтичным.

Космос Астрономы нашли экзопланету там, где их быть не может Астрономы из Европы обнаружили экзопланету NGTS-4b в области, где планет подобного толка быть не может.

Шоу-бизнес Жена хоккеиста Макарова Кудрявцева опубликовала фото дочки Супруга российского хоккеиста Игоря Макарова телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала фотографии новорожденной дочки, передает "Советский спорт".

Наука Британские ученые раскопали туалет возрастом 9 тысяч лет Британские ученые нашли в Турции туалет, чьей возраст оценивается примерно в 9 тыс. лет.

Экономика Суд арестовал имущество братьев Ананьевых на 282 млрд рублей В общей сложности под арест попало имущество стоимостью 282 млрд руб. Промсвязьбанк подал иск к компании экс-владельцев на 3 млрд рублей Промсвязьбанк направил иск о взыскании потерь от убыточных сделок своих бывших топ-менеджеров в 2018 году.

Футбол Месси стал лучшим бомбардиром ЛЧ, прервав серию из трех побед Роналду Месси впервые с сезона-2011/12 единолично выиграл снайперскую гонку. Тогда он забил 14 голов, став лучшим в четвертый раз подряд.