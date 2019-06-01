Экономика
Власти Петербурга планируют на ПМЭФ заключить соглашение с РЖДТАСС 09:39
Власти Петербурга планируют заключить на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение с "Российскими железными дорогами" (РЖД) по развитию транспортного обеспечения в части железных дорог, которое, в том числе, подразумевает совместную работу по созданию высокоскоростной магистрали (ВСМ) "Москва - Санкт-Петербург".
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с чего всё началось
На Петербургском международном экономическом форуме городские власти планируют заключить 15 соглашений в сфере промышленности. Об этом ТАСС сообщил в субботу вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин.ТАСС09:52
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Происшествия
Ущерб от взрывов на заводе в Дзержинске оценивается в миллионы рублей
Ущерб, нанесенный Дзержинску в результате взрывов на заводе "Кристалл", по предварительным данным, оценивается в миллионы рублей, сообщил журналистам глава города Иван Носков по итогам заседания оперативного штаба.
Обновлено в 18:46
Шоу-бизнес
Андрей Черкасов опубликовал первое фото своей жены Кристины Ослиной
Несколько часов назад Андрей Черкасов в Инстаграм опубликовал снимок с Кристиной в белом свадебном платье.
Обновлено в 14:50
Общество
Племянница Скрипаля написала книгу о его отравлении
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория опубликовала на своей странице «ВКонтакте» первую главу книги, посвященной отравлению семьи Скрипалей в британском Солсбери.
Обновлено в 18:56
Происшествия
В Ростове застрелили помощника депутата Заксобрания
Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого гость застрелил хозяина квартиры.
Обновлено в 09:31
Общество
В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу
В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия
Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании
Нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймара обвинили в изнасиловании, пишет 1 июня GloboEsporte.
Обновлено в 18:35
Наука
Удивительная находка в Антарктиде спасет весь мир от наводнения
В недавно опубликованной работе исследователи сообщают, что геологическая граница между Восточной и Западной Антарктидой создала под континентом барьер, который защищает ледяной шельф Росса от более теплых вод и дальнейшего таяния.
Обновлено в 07:19
Политика
В Германии допустили, что поломка самолетов Меркель была саботажем
Как сообщили источники газеты Rheinische Post, причиной нескольких поломок лайнеров мог быть саботаж или кибератаки.
Обновлено в 15:18
Политика
Трамп прокомментировал массовый расстрел в Вирджинии
Президент США Дональд Трамп в своем твиттере прокомментировал стрельбу в американском городе Вирджиния-Бич.
Обновлено в 12:03
Футбол
В Сети появилось фото машины погибшего в ДТП Рейеса
В Сети появилось фото машины экс-хавбека "Атлетико", "Севильи" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:05
Происшествия
Аэропорт Шереметьево сообщил о задержке при выдаче багажа
Задержки с выдачей багажа пассажирам ряда рейсов зафиксированы в субботу в международном аэропорту Шереметьево в Москве.
Обновлено в 15:55
Театры
«Три сестры» Льва Додина едут в Лондон
МДТ – Театр Европы отправляется в столицу Великобритании, где с 19 по 29 июня в Театре Водевиль на Стрэнде труппа представит спектакль Льва Додина «Три сестры» с Елизаветой Боярской, Ксенией Рапопорт, Ириной Тычининой в главных ролях.
Обновлено в 18:54
Общество
Мэр Анапы не станет оплачивать концерт Волочковой из горбюджета
Выступление Волочковой должно было состояться в Анапе в начале июня. Известно, что стоимость тендера превысила 600 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 04:56
Футбол
На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая фанатка
На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая болельщица, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:28
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено в 13:51
Общество
«Я себя даже принять до конца не успел»: Юлия Савиновских — о жизни трансгендера и побеге из России
Муж Савиновских, Евгений, остался в России.
Обновлено в 18:12
Общество
Дочь Алсу отдала выигрыш в шоу «Голос. Дети» на благотворительность
Как информирует ТАСС, Алсу рассказала, что её дочь самостоятельно приняла решение о передаче денег фонду.
Обновлено в 14:49
Происшествия
Роспотребнадзор выявил схему обмана в автосалонах
Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах.
Обновлено в 03:56
Шоу-бизнес
Бузова может разбогатеть на скандале вокруг дизайнерской одежды
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на сторону Ольги Бузовой в скандале вокруг одежды бренда Ваlепсіада встал стилист Александр Рогов, назвавший поведение Ксении Собчак неэтичным.
Обновлено в 12:43
Политика
Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон
Обновлено в 04:15
Космос
Астрономы нашли экзопланету там, где их быть не может
Астрономы из Европы обнаружили экзопланету NGTS-4b в области, где планет подобного толка быть не может.
Обновлено 30 мая в 07:03
Шоу-бизнес
Жена хоккеиста Макарова Кудрявцева опубликовала фото дочки
Супруга российского хоккеиста Игоря Макарова телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала фотографии новорожденной дочки, передает "Советский спорт".
Обновлено в 18:35
Наука
Британские ученые раскопали туалет возрастом 9 тысяч лет
Британские ученые нашли в Турции туалет, чьей возраст оценивается примерно в 9 тыс. лет.
Обновлено вчера в 11:00
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых на 282 млрд рублей
В общей сложности под арест попало имущество стоимостью 282 млрд руб. Промсвязьбанк подал иск к компании экс-владельцев на 3 млрд рублей Промсвязьбанк направил иск о взыскании потерь от убыточных сделок своих бывших топ-менеджеров в 2018 году.
Обновлено вчера в 01:21
Футбол
Месси стал лучшим бомбардиром ЛЧ, прервав серию из трех побед Роналду
Месси впервые с сезона-2011/12 единолично выиграл снайперскую гонку. Тогда он забил 14 голов, став лучшим в четвертый раз подряд.
Обновлено в 17:35
Здоровье
Онищенко назвал безответственным заявление о пользе укусов клещей
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал заявление заслуженного врача России Натальи Толоконской о том, что укус клеща помогает выработать естественный иммунитет к инфекциям.
Обновлено в 11:42