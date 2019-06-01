Экономика
Власти Петербурга планируют на ПМЭФ заключить соглашение с РЖДТАСС вчера в 09:39
Власти Петербурга планируют заключить на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение с "Российскими железными дорогами" (РЖД) по развитию транспортного обеспечения в части железных дорог, которое, в том числе, подразумевает совместную работу по созданию высокоскоростной магистрали (ВСМ) "Москва - Санкт-Петербург".
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с чего всё началось
На Петербургском международном экономическом форуме городские власти планируют заключить 15 соглашений в сфере промышленности. Об этом ТАСС сообщил в субботу вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин.ТАССвчера в 09:52
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Власти Петербурга планируют заключить на ПМЭФ 15 соглашений в сфере промышленности
Невские Новостивчера в 11:31
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Спорт
Times узнала об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020 в Токио
Россия может столкнуться с возможным отстранением от Олимпийских игр 2020 года в Токио на фоне нового допингового скандала.
Обновлено вчера в 21:22
Армия и оружие
СМИ назвали F-35 худшим образцом вооружения США
Американский портал Business Insider назвал истребитель F-35 худшим из образцов всего разрабатываемого для армии США вооружения.
Обновлено вчера в 23:39
Происшествия
Ураган обрушил крышу сцены на украинском рок-фестивале
Рок-фестиваль Kozak Fest, который проходил в Днепропетровской области Украины, пришлось отменить из-за урагана.
Обновлено в 04:27
Политика
Савченко заявила, что Порошенко «наработал» на трибунал
Депутат Верховной рады Надежда Савченко потребовала уголовного наказания для экс-президента Украины Петра Порошенко.
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Единоборства
Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа
Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
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Футбол
«Ливерпуль» выиграл финал Лиги чемпионов
Футболисты «Ливерпуля» стали победителями нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, переиграв в финале лондонский «Тоттенхэм» со счетом 2:0.
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия
Пир заключенных в колонии под Орлом проверит прокуратура
Обновлено вчера в 14:06
Происшествия
Под Киевом задержали выстреливших в пятилетнего ребенка полицейских
В Переяслав-Хмельницком Киевской области задержаны двое подозреваемых в тяжелом ранении пятилетнего мальчика, сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.
Обновлено в 02:22
Здоровье
Диетологи частично развенчали миф о вреде молока для взрослых
Диетологи частично опровергли миф касательно вреда молока для людей старше 35 лет.
Обновлено вчера в 15:33
Кино
Мединский призвал прощать историческому кино неточности и гиперболы
Министр культуры России Владимир Мединский считает, что определенный художественный вымысел в исторических фильмах допустим, так как "кино - это творческий продукт" и создатели могут прибегать к гиперболам ради общего замысла.
Обновлено вчера в 13:36
Футбол
Бывший эксперт УЕФА оценил эпизод с пенальти в финале ЛЧ
На первых секундах матча "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" главный арбитр встречи Дамир Скомина назначил пенальти после того, как мяч от Садио Мане угодил в руку Мусса Сиссоко.
Обновлено вчера в 22:15
Здоровье
Названы три причины появления рака кожи, не связанные с загаром
Как рассказали специалисты американской организации Skin Cancer Foundation, чтобы максимально обезопасить себя от рака кожи недостаточно избегать солнечных ожогов и ограничивать время пребывания под солнцем.
Обновлено в 00:46
Футбол
Появилось видео с места ДТП, в котором погиб Рейес
Появилось видео с места дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб футболист Хосе Антонио Рейес.
Обновлено вчера в 09:24
Происшествия
Круизный лайнер столкнулся c туристическим теплоходом в Венеции
В результате столкновения круизного лайнера и туристического теплохода в венецианском канале Джудекка пострадали пять человек, передает агентство AGI.
Обновлено в 05:24
Авто
Какие типы автомобилей редко останавливают сотрудники ГИБДД
Сотрудники ГИБДД не часто тормозят такие машины, так как водители обычно соблюдают правила дорожного движения.
Обновлено вчера в 04:00
Кино
Рон Ховард рассказал, почему «Хан Соло» не оправдал ожиданий
Предыдущие «Звёздные войны» стартовали в рождественские праздники и заработали огромные суммы.
Обновлено 31 мая в 06:13
Музыка
Лоза пристыдил Алсу за миллион рублей, отданный на благотворительность
Лоза добавил, что артистке нужно было отдать на благотворительность собственные деньги.
Обновлено вчера в 19:35
Гаджеты
Foxconn перестала собирать смартфоны Huawei из-за санкций США
Занимающаяся сборкой техники компания Foxconn приостановила производство смартфонов бренда Huawei на фоне внесения китайской компании в "черный список" в США.
Обновлено в 02:42
Политика
ЛДПР выдвинула Олега Капитанова на выборы губернатора Петербурга
Выборы губернатора Петербурга назначены на 8 сентября - они пройдут в единый день голосования.
Обновлено в 04:08
Теннис
Серена Уильямс проиграла в третьем раунде «Ролан Гаррос»
За время встречи Уильямс десять раз подала навылет, реализовала один брейк-пойнт из семи и допустила одну двойную ошибку.
Обновлено вчера в 14:42
Здоровье
Названо необходимое для долгой жизни время отдыха
Исследователи из Университета Хельсинки указали на то, что нерегулярный отдых, длящийся меньше трех недель в году, может стать причиной преждевременной смерти от инфаркта и инсульта.
Обновлено в 04:09
Гаджеты
Полнокадровая беззеркалка Panasonic Lumix S1H сможет снимать видео в 6K
Обновлено вчера в 05:30
Общество
Жители Тамбовской области любят готовить окрошку на кефире
Тамбовчане предпочитают окрошку на кефире, и в этом их отличие от жителей большинства других регионов страны, где национальное летнее блюдо любят готовить с квасом.
Обновлено 30 мая в 13:30
Происшествия
Массовое ДТП произошло на Кутузовском проспекте в Москве
В столичном ГИБДД рассказали, что авария произошла на полосе в сторону центра на Кутузовском проспекте в районе Минской улицы.
Обновлено в 04:17
Происшествия
Губернатор сообщил о работе провокаторов после взрывов в Дзержинске
В социальных сетях распространялась недостоверная информация Большое количество информации о взрывах в Дзержинске, которая не соответствует действительности, распространялось в социальных сетях, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Обновлено в 05:21
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко рассказала, когда планирует вторую беременность
Накануне Костенко рассказала, что, действительно мечтает еще об одном наследнике.
Обновлено в 04:21
Политика
Мэр Лондона обвинил Трампа в фашизме
Мэр Лондона Садик Хан уподобил президента США Дональда Трампа фашисту.
Обновлено в 03:38
Происшествия
Проверка подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийстве
Обновлено вчера в 03:01
Происшествия
Взрывы на заводе в Дзержинске разрушили пять зданий
В результате трех взрывов на заводе "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области оказались полностью разрушены пять зданий, в том числе три склада с готовой продукцией.
Обновлено в 04:59