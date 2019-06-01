Власти Петербурга планируют на ПМЭФ заключить соглашение с РЖДТАСС вчера в 09:39

На Петербургском международном экономическом форуме городские власти планируют заключить 15 соглашений в сфере промышленности. Об этом ТАСС сообщил в субботу вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин.

с чего всё началось

Власти Петербурга планируют заключить на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение с "Российскими железными дорогами" (РЖД) по развитию транспортного обеспечения в части железных дорог, которое, в том числе, подразумевает совместную работу по созданию высокоскоростной магистрали (ВСМ) "Москва - Санкт-Петербург".

Власти Петербурга планируют на ПМЭФ заключить соглашение с РЖД

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