Экономика

Власти Петербурга планируют на ПМЭФ заключить соглашение с РЖДТАСС вчера в 09:39

Власти Петербурга планируют заключить на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение с "Российскими железными дорогами" (РЖД) по развитию транспортного обеспечения в части железных дорог, которое, в том числе, подразумевает совместную работу по созданию высокоскоростной магистрали (ВСМ) "Москва - Санкт-Петербург".
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Власти Петербурга планируют заключить на ПМЭФ 15 соглашений в сфере промышленности

На Петербургском международном экономическом форуме городские власти планируют заключить 15 соглашений в сфере промышленности. Об этом ТАСС сообщил в субботу вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин.
ТАССвчера в 09:52

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Петербург хочет заключить соглашение с РЖД на ПМЭФ-2019

Gazeta.SPbвчера в 14:33

Власти Петербурга и РЖД займутся строительством высокоскоростной магистрали

АБНвчера в 12:40

Власти Петербурга планируют заключить на ПМЭФ 15 соглашений в сфере промышленности

Невские Новостивчера в 11:31

Смольный планирует заключить соглашение с РЖД в рамках ПМЭФ

Мойка78вчера в 11:32

Власти Петербурга на ПМЭФ планируют заключить соглашение с РЖД

Piter.tvвчера в 13:51

Петербург заключит инвестиционное соглашение с РЖД на ПМЭФ

Метагазетавчера в 12:24

Власти Петербурга планируют заключить на ПМЭФ 15 соглашений в сфере промышленности

ТАССвчера в 09:52
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Спорт

Times узнала об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020 в Токио

Россия может столкнуться с возможным отстранением от Олимпийских игр 2020 года в Токио на фоне нового допингового скандала.
Обновлено вчера в 21:22
Армия и оружие

СМИ назвали F-35 худшим образцом вооружения США

Американский портал Business Insider назвал истребитель F-35 худшим из образцов всего разрабатываемого для армии США вооружения.
Обновлено вчера в 23:39
Происшествия

Ураган обрушил крышу сцены на украинском рок-фестивале

Рок-фестиваль Kozak Fest, который проходил в Днепропетровской области Украины, пришлось отменить из-за урагана.
Обновлено в 04:27
Политика

Савченко заявила, что Порошенко «наработал» на трибунал

Депутат Верховной рады Надежда Савченко потребовала уголовного наказания для экс-президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 02:39
Единоборства

Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:33
Футбол

«Ливерпуль» выиграл финал Лиги чемпионов

Футболисты «Ливерпуля» стали победителями нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, переиграв в финале лондонский «Тоттенхэм» со счетом 2:0.
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось до 89

Обновлено в 03:20
Происшествия

Пир заключенных в колонии под Орлом проверит прокуратура

Обновлено вчера в 14:06
Происшествия

Под Киевом задержали выстреливших в пятилетнего ребенка полицейских

В Переяслав-Хмельницком Киевской области задержаны двое подозреваемых в тяжелом ранении пятилетнего мальчика, сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.
Обновлено в 02:22
Здоровье

Диетологи частично развенчали миф о вреде молока для взрослых

Диетологи частично опровергли миф касательно вреда молока для людей старше 35 лет.
Обновлено вчера в 15:33
Кино

Мединский призвал прощать историческому кино неточности и гиперболы

Министр культуры России Владимир Мединский считает, что определенный художественный вымысел в исторических фильмах допустим, так как "кино - это творческий продукт" и создатели могут прибегать к гиперболам ради общего замысла.
Обновлено вчера в 13:36
Футбол

Бывший эксперт УЕФА оценил эпизод с пенальти в финале ЛЧ

На первых секундах матча "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" главный арбитр встречи Дамир Скомина назначил пенальти после того, как мяч от Садио Мане угодил в руку Мусса Сиссоко.
Обновлено вчера в 22:15
Здоровье

Названы три причины появления рака кожи, не связанные с загаром

Как рассказали специалисты американской организации Skin Cancer Foundation, чтобы максимально обезопасить себя от рака кожи недостаточно избегать солнечных ожогов и ограничивать время пребывания под солнцем.
Обновлено в 00:46
Футбол

Появилось видео с места ДТП, в котором погиб Рейес

Появилось видео с места дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб футболист Хосе Антонио Рейес.
Обновлено вчера в 09:24
Происшествия

Круизный лайнер столкнулся c туристическим теплоходом в Венеции

В результате столкновения круизного лайнера и туристического теплохода в венецианском канале Джудекка пострадали пять человек, передает агентство AGI.
Обновлено в 05:24
Авто

Какие типы автомобилей редко останавливают сотрудники ГИБДД

Сотрудники ГИБДД не часто тормозят такие машины, так как водители обычно соблюдают правила дорожного движения.
Обновлено вчера в 04:00
Кино

Рон Ховард рассказал, почему «Хан Соло» не оправдал ожиданий

Предыдущие «Звёздные войны» стартовали в рождественские праздники и заработали огромные суммы.
Обновлено 31 мая в 06:13
Музыка

Лоза пристыдил Алсу за миллион рублей, отданный на благотворительность

Лоза добавил, что артистке нужно было отдать на благотворительность собственные деньги.
Обновлено вчера в 19:35
Гаджеты

Foxconn перестала собирать смартфоны Huawei из-за санкций США

Занимающаяся сборкой техники компания Foxconn приостановила производство смартфонов бренда Huawei на фоне внесения китайской компании в "черный список" в США.
Обновлено в 02:42
Политика

ЛДПР выдвинула Олега Капитанова на выборы губернатора Петербурга

Выборы губернатора Петербурга назначены на 8 сентября - они пройдут в единый день голосования.
Обновлено в 04:08
Теннис

Серена Уильямс проиграла в третьем раунде «Ролан Гаррос»

За время встречи Уильямс десять раз подала навылет, реализовала один брейк-пойнт из семи и допустила одну двойную ошибку.
Обновлено вчера в 14:42
Здоровье

Названо необходимое для долгой жизни время отдыха

Исследователи из Университета Хельсинки указали на то, что нерегулярный отдых, длящийся меньше трех недель в году, может стать причиной преждевременной смерти от инфаркта и инсульта.
Обновлено в 04:09
Гаджеты

Полнокадровая беззеркалка Panasonic Lumix S1H сможет снимать видео в 6K

Обновлено вчера в 05:30
Общество

Жители Тамбовской области любят готовить окрошку на кефире

Тамбовчане предпочитают окрошку на кефире, и в этом их отличие от жителей большинства других регионов страны, где национальное летнее блюдо любят готовить с квасом.
Обновлено 30 мая в 13:30
Происшествия

Массовое ДТП произошло на Кутузовском проспекте в Москве

В столичном ГИБДД рассказали, что авария произошла на полосе в сторону центра на Кутузовском проспекте в районе Минской улицы.
Обновлено в 04:17
Происшествия

Губернатор сообщил о работе провокаторов после взрывов в Дзержинске

В социальных сетях распространялась недостоверная информация Большое количество информации о взрывах в Дзержинске, которая не соответствует действительности, распространялось в социальных сетях, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Обновлено в 05:21
Шоу-бизнес

Анастасия Костенко рассказала, когда планирует вторую беременность

Накануне Костенко рассказала, что, действительно мечтает еще об одном наследнике.
Обновлено в 04:21
Политика

Мэр Лондона обвинил Трампа в фашизме

Мэр Лондона Садик Хан уподобил президента США Дональда Трампа фашисту.
Обновлено в 03:38
Происшествия

Проверка подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийстве

Обновлено вчера в 03:01
Происшествия

Взрывы на заводе в Дзержинске разрушили пять зданий

В результате трех взрывов на заводе "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области оказались полностью разрушены пять зданий, в том числе три склада с готовой продукцией.
Обновлено в 04:59
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Евгений Иванович Елин
Российский политик
Российский политик. Кандидат экономических наук, Исполняющий обязанности министра экономического развития Российской Федерации.
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