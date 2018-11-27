Общество
Власти Петербурга ответили на критику резонансного школьного задания
Власти Петербурга ответили на критику резонансного школьного заданияРИА Новости08:57
Ранее радиостанция "Говорит Москва" сообщила о жалобе Ольги Федорченко, матери четвероклассницы, на это домашнее задание по курсу "Литературного чтения". Женщина заявила, что многие родители не дали детям выполнить его, некоторые написали письмо вместо них.
РИА Новости08:57
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В комитете по образованию прокомментировали задание школьникам написать письмо отцу на фронт
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