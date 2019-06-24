Общество
Власти Петербурга оценили число посетителей праздника «Алые паруса»РБК вчера в 22:16
Праздник выпускников «Алые паруса» в Петербурге посетили более 1,4 млн зрителей, сообщил ТАСС врио губернатора города Александр Беглов. По его словам, на Дворцовой площади собралось 88 тыс. человек. Мероприятие прошло в ночь на понедельник, 24 июня.
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Отныне именно он будет нести алые паруса надежды и мечты – дерзайте, мечтайте, любите. Мы желаем, чтобы вы были счастливы в будущем, чтобы вы имели успех. Вы вступаете во взрослую жизнь. Петербург нуждается в вашем таланте, в вашей энергии и вашей любви.
— Александр Беглов, российский политикDP.RU вчера в 15:06
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«Мы ради этой ночи 11 лет учились!»: выпускники Петербурга отпраздновали «Алые паруса»
Петербургский дневниквчера в 21:02
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Экономика
На новую госпрограмму развития моногородов потратят 57,3 млрд руб
Правительство подготовило проект госпрограммы развития моногородов на 2019 – 2024 годы, затраты на ее реализацию за шесть лет составят 57,3 млрд руб. С документом ознакомился РБК.
Обновлено вчера в 23:30
Политика
ЦИК Украины отказала в регистрации кандидатам от партии Саакашвили
Центральная избирательная комиссия Украины отказала в регистрации в народные депутаты кандидатам от партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили.
Обновлено вчера в 16:59
Экономика
Фонд Калви оспорил утрату контроля над банком «Восточный»
Структура фонда Baring Vostok — кипрская компания Evison — подала апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Амурской области, который передал контроль в банке «Восточный» холдингу «Финвижн» Артема Аветисяна и его партнерам.
Обновлено в 00:27
Общество
«Трезвая Россия» назвала самые зависимые от наркотиков регионы
Согласно новому рейтингу специалистов, самыми свободными от наркотиков регионами стали Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня.
Обновлено в 00:38
Политика
Грузия начала искать замену российским туристам
Посольства Грузии за рубежом начали кампанию по привлечению туристов после того, как Россия приостановила авиасообщение между странами.
Обновлено вчера в 11:20
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
В воскресенье умер советский и российский актер Андрей Харитонов, сообщил на своей странице в Facebook режиссер Виталий Манский.
Обновлено вчера в 17:52
Футбол
Аргентина обыграла Катар и вышла в четвертьфинал Кубка Америки
Сборная Аргентины по футболу в заключительном туре группового этапа Кубка Америки смогла обыграть сборную Катара и вышла в плей-офф.
Обновлено вчера в 18:51
Политика
Более 150 тысяч россиян откажутся от поездок в Грузию из-за протестов
Более 150 тысяч россиян откажутся от поездок в Грузию в летний период из-за вспыхнувших в Тбилиси протестов.
Обновлено в 00:54
Политика
В Праге около 250 тысяч человек вышли с требованием отставки премьера
В Праге около 250 тыс. протестующих потребовали отставки премьер-министра Чехии Андрея Бабиша.
Обновлено вчера в 13:10
Политика
Бытовой скандал обрушил рейтинг Бориса Джонсона
Предвыборный рейтинг Бориса Джонсона обрушился за считанные дни из-за домашнего скандала с его девушкой, хотя еще в минувший четверг он был явным фаворитом в гонке за пост британского премьера.
Обновлено вчера в 23:18
Общество
Сотрудникам банков запретили фотографировать экраны мониторов
Как пишет РБК, сотрудникам крупных банков запретили фотографировать экраны мониторов.
Обновлено в 00:09
Происшествия
Казино сына Тельмана Исмаилова арестовали из-за долгов отца
Тельман Исмаилов много лет назад получил кредиты в БМ-банке, который принадлежит ВТБ, на общую сумму свыше 230 миллионов долларов.
Обновлено вчера в 20:13
Происшествия
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,3
Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в море Банда у западных островов Индонезии. Об этом сообщает Геологическая служба США.
Обновлено вчера в 23:16
Политика
Сергей Миронов предложил ввести санкции против Грузии
Депутат Государственной думы, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал ввести экономические санкции в отношении Грузии.
Обновлено вчера в 08:26
Наука
Состав кишечного микробиома изменился при фибромиалгии
Медики обнаружили, что у женщин, страдающих фибромиалгией, изменяется состав кишечного микробиома, сообщается в статье, опубликованной в журнале Pain.
Обновлено 21 июня в 06:32
Армия и оружие
Минобороны РФ примет на вооружение новейший ЗРК «Сосна»
Министерство обороны России примет на вооружение новейший зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Сосна», сообщает пресс-служба холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех).
Обновлено в 00:44
Политика
В Совфеде объяснили провал фрик-митинга в Москве
В Совете Федерации первый зампред комитета верхней палаты парламента по обороне и безопасности Франц Клинцевич объяснил провал фрик-митинга в Москве, который прошел "в поддержку" журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 00:45
Политика
Мэр Челябинска подал заявление об отставке
Мэр Челябинска Владимир Елистратов подал заявление об отставке по собственному желанию.
Обновлено в 01:21
Транспорт
В Осаке на время саммита G20 запретят пользоваться урнами
Встреча лидеров "Большой двадцатки" пройдет 28-29 июня Власти японской Осаки на время проведения саммита G20 запретят использовать мусорные контейнеры и камеры хранения, передает железнодорожная компания JR West.
Обновлено в 00:45
Путешествия
Отдых в Крыму оказался дороже зарубежного
Эксперты Aviasales сравнили минимальный бюджет отдыха в Крыму и в зарубежных странах.
Обновлено вчера в 23:23
Политика
Радий Хабиров рассказал о спарринге со Стивеном Сигалом
Обновлено в 00:34
Происшествия
В Казахстане на территории воинской части произошел взрыв
Взрыв произошел в понедельник на территории воинской части в Туркестанской области Казахстана.
Обновлено в 00:58
Здоровье
Как прожить на 10 лет дольше, рассказали ученые
Обновлено вчера в 23:36
Общество
Купание на пляже «Левобережный» в Москве приостановлено
Обновлено вчера в 13:23
Происшествия
Во Владивостоке лженаркополицейские похитили 22 человека
Всего членами организованной группы в 2014-2015 годах в крае были похищены 22 человека.
Обновлено в 00:21
Общество
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил четырехкилометровый столб пепла
Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до четырех тысяч метров над уровнем моря, сообщает Камчатская группа наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT).
Обновлено в 01:14
Происшествия
В США нашли мертвыми приехавшую по грин-карте россиянку с двумя детьми
Алла Аушева переехала в США в 2011 году, выиграв грин-карту в лотерею.
Обновлено вчера в 19:43
Политика
Россия может ограничиться запретом на авиасообщение с Грузией
Приостановка авиасообщения с Грузией может остаться единственной ограничительной мерой России в ответ на антироссийские выступления, если ситуация не выйдет за нынешние рамки, сказал «Ведомостям» человек, близкий к МИДу.
Обновлено вчера в 17:03
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.
Обновлено вчера в 17:28
Армия и оружие
ВВС Словакии подняли истребители для перехвата пассажирского лайнера
Два истребителя МиГ-29 ВВС Словакии вылетели на перехват пассажирского самолета итальянской авиакомпании Ernest после того, как лайнер перестал отвечать на запросы диспетчеров.
Обновлено вчера в 23:10