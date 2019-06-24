Общество
Власти Петербурга оценили число посетителей праздника «Алые паруса»РБК вчера в 22:16
Праздник выпускников «Алые паруса» в Петербурге посетили более 1,4 млн зрителей, сообщил ТАСС врио губернатора города Александр Беглов. По его словам, на Дворцовой площади собралось 88 тыс. человек. Мероприятие прошло в ночь на понедельник, 24 июня.
Читать в источнике
Оценить26
Отныне именно он будет нести алые паруса надежды и мечты – дерзайте, мечтайте, любите. Мы желаем, чтобы вы были счастливы в будущем, чтобы вы имели успех. Вы вступаете во взрослую жизнь. Петербург нуждается в вашем таланте, в вашей энергии и вашей любви.
— Александр Беглов, российский политикDP.RU вчера в 15:06
Подробнее о событии
Показать все источники
«Мы ради этой ночи 11 лет учились!»: выпускники Петербурга отпраздновали «Алые паруса»
Петербургский дневниквчера в 21:02
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
Происшествия
Самолёт экстренно сел в Ванкувере из-за проблем с двигателем
Пассажирский самолёт, принадлежащий компании Air Canada, совершил экстренную посадку в аэропорту Ванкувера из-за проблем с двигателем.
Обновлено вчера в 22:30
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
Советский и российский актер Андрей Харитонов умер 23 июня на 60-м году жизни. Об этом сообщил в фейсбуке режиссер Виталий Манский.
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия
Умер избитый полицейскими член партии экс‐министра обороны Украины
Александр Комарницкий, член партии экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко «Гражданская позиция» были избит полицейскими в Виннице.
Обновлено вчера в 15:47
Футбол
РФС отреагировал на антироссийскую акцию грузинских футболистов
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на акцию грузинских футболистов, появившихся на матчах чемпионата страны в футболках с антироссийскими лозунгами.
Обновлено вчера в 12:19
Происшествия
В Башкирии мужчина с ножом убил трех и ранил еще двух человек
В Башкирии мужчина насмерть ранил ножом трех человек, еще двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:56
Происшествия
Пять человек погибли в результате схода поезда с рельсов в Бангладеш
Не менее пяти человек погибли и около 100 пострадали в результате того, что пассажирский поезд сошел с рельсов на мосту в области Маулвибазар в восточной части Бангладеш.
Обновлено вчера в 23:39
Происшествия
В Камеруне 22 человека погибли в ДТП с автобусом и грузовиком
Обновлено вчера в 20:50
Космос
Россия увеличила стоимость полета на «Союзе» для астронавтов NASA
Стоимость полета на Международную космическую станцию (МКС) на российских пилотируемых кораблях «Союз» для астронавтов NASA возросла.
Обновлено вчера в 22:54
Общество
Пассажиры рассказали, зачем они знакомятся со стюардессами
Большинство российских путешественников, мечтающих поближе познакомиться со стюардессами и проводниками, хотят узнать секреты их профессий, сообщает Ozon.travel.
Обновлено вчера в 23:04
Общество
СМИ узнали о начатой во Франции налоговой проверке в отношении Гона
Власти Франции начали налоговую проверку в отношении бывшего главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона, сообщает Liberation со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 19:58
Политика
Россия не ведет с ЕС переговоров об отмене санкций
Россия не проводит с ЕС никаких переговоров об отмене санкций, заявил первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
Обновлено вчера в 19:44
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стёкол автомобиля
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовили законопроект, предполагающий отмену штрафов за тонировку стёкол на транспортном средстве.
Обновлено вчера в 21:59
Спорт
Российские волейболисты проиграли сборной Бразилии в матче Лиги наций
Мужская сборная России по волейболу уступила сборной Бразилии в матче предварительного этапа Лиги наций.
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Nikkei: Япония снимет запрет на поставки курятины из России
Запрет на импорт российского мяса курицы будет снят не раньше 2020 года, отмечает Nikkei.
Обновлено вчера в 20:03
Общество
Глава региона поручил продумать вопрос с ливневой канализацией в Чите
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия
Пропавших в Гималаях семерых альпинистов нашли мертвыми
Спасатели в воскресенье обнаружили в Гималаях тела семи альпинистов, пропавших в конце мая при восхождении на одну из самых высоких и труднодоступных вершин Индии — Нанда Деви Восточная (около 7400 метров).
Обновлено вчера в 20:14
Энергетика
Угольщики снижают добычу планов
КТК реагирует на конъюнктуру рынка Угольные компании начали сокращать годовые планы по добыче на фоне резкого падения цен на европейском направлении экспорта.
Обновлено вчера в 18:42
Космос
Центр Хруничева планирует на 2020 год 4-5 запусков ракет «Протон-М»
После запуска "Ямала" Варочко сообщал, что до конца года Центр Хруничева планирует осуществить еще не менее пяти пусков ракет-носителей "Протон-М" с федеральной и коммерческой полезной нагрузкой.
Обновлено 22 июня в 04:17
Путешествия
Названы зарубежные курорты, где можно отдохнуть дешевле, чем в Крыму
Обновлено вчера в 17:03
Происшествия
Рейс в Турцию из Новосибирска задержан из-за неисправности самолета
Обновлено вчера в 22:31
Происшествия
В США нашли мертвыми приехавшую по грин-карте россиянку с двумя детьми
Алла Аушева переехала в США в 2011 году, выиграв грин-карту в лотерею.
Обновлено вчера в 19:43
Происшествия
Установлена личность напавшего на пост ДПС в Грозном
Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность человека, напавшего на пост ДПС в Грозном в воскресенье, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Обновлено вчера в 14:22
Культура
Бари Алибасов плюнул в лицо Андрею Малахову в эфире «России 1»
Обновлено вчера в 01:03
Общество
«Известия» сообщили о сокращении бюджетных мест в российских вузах
Число бюджетных мест в вузах России сократится к 2024 году по сравнению с текущим годом на 17%.
Обновлено вчера в 20:26
Транспорт
В Тюмени из-за тумана задерживается вылет самолетов
Все рейсы - внутренние Утром 24 июня в тюменском аэропорту "Рощино" из-за тумана задерживается вылет четырех самолетов.
Обновлено вчера в 22:31
Футбол
Дмитрий Аленичев: «В новом сезоне „Спартак“ не станет чемпионом»
Первая часть эксклюзивного разговора с бывшим хавбеком и главным тренером "Спартака" Дмитрием Аленичевым, который в сезоне-2018/19 возглавлял "Енисей".
Обновлено вчера в 17:05
Армия и оружие
Минобороны России примет на вооружение новейший ЗРК «Сосна»
Министерство обороны России примет на вооружение новейший зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Сосна».
Обновлено вчера в 22:54
Политика
Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике
Актёр Роберт Де Ниро и писатель Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике, в котором Россию обвиняют в «атаке на демократию» США.
Обновлено вчера в 11:45
Экономика
На новую госпрограмму развития моногородов потратят 57,3 млрд руб
Правительство подготовило проект госпрограммы развития моногородов на 2019 – 2024 годы, затраты на ее реализацию за шесть лет составят 57,3 млрд руб. С документом ознакомился РБК.
Обновлено вчера в 23:30
Игры
В They Are Billions снизят сложность сюжетной кампании
Numanitan Games Проблему решили, снизив сложность по умолчанию и облегчив прохождение первых миссий.
Обновлено вчера в 08:53