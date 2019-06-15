Происшествия

Власти Пензенской области погасят кредит погибшего в массовой дракеЭхо Москвы вчера в 18:04

Массовая драка произошла в четверг, один человек погиб, еще один попал в реанимацию. Как передают местные СМИ, причиной конфликта стала попытка изнасилования со стороны цыган. На следующий день жители перекрыли федеральную трассу М-5 «Урал».
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После массовой драки в селе Чемодановка под Пензой отремонтируют дорогу

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Губернатор Пензенской области пообещал выплатить кредит погибшего в массовой драке

RT на русскомвчера в 15:12

Власти пообещали погасить кредиты семьи погибшего в драке в Чемодановке

Газета.Ruвчера в 20:05

Власти Пензенской области погасят кредит погибшего в массовой драке в селе Чемодановка

ТАССвчера в 16:29

Власти погасят кредиты погибшего в драке в селе Чемодановка и его сестры

Коммерсантъвчера в 20:45

Власти помогут погасить кредиты семье погибшего в драке под Пензой

РИА Новостивчера в 14:37

Власти пообещали помощь семье погибшего в конфликте с цыганами

Lenta.ruвчера в 08:58
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Происшествия

Задержаны еще 12 участников массовой драки под Пензой

Следователи совместно с оперативными службами МВД и ФСБ России установили и задержали еще 12 человек, подозреваемых в участии в массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области.
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Происшествия

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Участники фестиваля StandUp не выступят в баре на улице Рубинштейна

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Владимир Зеленский во время визита в Мариуполь искупался в фонтане.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия

В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
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В больнице оценили состояние Бари Алибасова

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Чемпион мира по биатлону получил травму из-за мобильного приложения

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Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
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«В обращении [митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла] говорится об отказе от права строить храм в сквере у драмтеатра и о строительстве собора Святой великомученицы Екатерины на достойном ее святости месте», – говорится в сообщении.
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По меньшей мере 29 человек погибли в индийском штате Бихар из-за сильной жары. Об этом сообщает The Times of India.
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Массовая драка в Пензенской области Больше новостей по теме
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