Власти ОАЭ решили простить гражданам почти $100 млн долговRT на русском 16:16

По данным агентства, общая сумма прощённого долга составила 361 млн дирхамов ОАЭ ($98 млн). Как отмечается, целью данного шага является в том числе «обеспечение условий жизни для граждан и укрепление финансовой стабильности их семей».

Шоу-бизнес Режиссер Георгий Данелия госпитализирован в одну из столичных больниц Врачи приняли решение о госпитализации. Известно, что Данелия давно имеет проблемы с легкими.

Политика Послом Саудовской Аравии в США впервые стала женщина Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд впервые назначил женщину, принцессу Риму бинт Бандар бен Султан бен Абдель Азиз Аль Сауд, на пост посла в США, gthtlftn РИА "Новости" / "Назначается на пост посла в США в ранге министра принцесса Рима бинт Бандар бен Султан бен Абдель Азиз Аль Сауд", — отмечается в указе.

Происшествия В Петербурге при наезде автомобиля на пешеходов погибли два человека Автомобиль наехал на пешеходов в центре Санкт-Петербурга, в результате два человека погибли, еще трое пострадали.

Политика На Окинаве начался референдум по вопросу переноса базы ВВС США Референдум по вопросу переноса базы ВВС США Футэмма начался в воскресенье в самой южной японской префектуре Окинава.

Политика Дюжев прокомментировал обвинения Серебрякова в адрес России Актер Дмитрий Дюжев прокомментировал Пятому каналу заявление своего коллеги Алексея Серебрякова о том, что Россия "разжигала войны" в ряде стран.

Происшествия На юге США разбился грузовой Boeing Грузовой самолет авиакомпании Atlas Air потерпел крушение недалеко от города Анауак на юго-востоке американского штата Техас, на борту находились три человека, сообщает местный телеканал KHOU со ссылкой на шерифа округа.

Политика Порошенко назвал Украину «агрессором» Президент Украины Петр Порошенко в ходе митинга в городе Жолква оговорился, назвав Украину "агрессором", запись его выступления опубликована в YouTube.

Транспорт В России изменили правила посадки в самолет С 24 февраля в России вступил в силу приказ Минтранса, регулирующий правила посадки в самолеты.

Единоборства Боец UFC Хабилов проиграл решением судей и прервал победную серию Российский боец смешанного стиля (MMA) Рустем Хабилов проиграл бразильцу Диего Феррейре на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который проходит в Праге, сообщает "Советский спорт".

Политика В Белграде тысячи людей на акции протеста потребовали отставки Вучича В Белграде несколько тысяч человек провели акцию протеста против действующего правительства и президента страны Александра Вучича.

Происшествия В Бурятии уволили сотрудницу МВД за организацию стриптиза в отделении Старшего дознавателя управления МВД по Улан-Удэ уволили после того, как она пригласила танцовщицу на торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества.

Спорт Лыжник Большунов стал вторым в скиатлоне на чемпионате мира Россиянин Александр Большунов занял второе место в скиатлоне на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в австрийском Зефельде.

Общество В России в 2018 году на тысячу мужчин приходилось 1156 женщин По состоянию на 1 января 2018 года в России проживало 78,7 млн женщин и 68 млн мужчин.

Авто В Сети появились фото новой Lada Vesta FL Ранее фотографии новой Vesta появились в паблике Lada Vesta в «ВКонтакте».

Армия и оружие WP: беспилотник «Калашникова» совершит революцию в военном мире Ударный беспилотный летательный аппарат "Куб-БЛА" от российского оружейного концерна "Калашников" может произвести такой же переворот в военном мире, как автомат АК-47, сообщило издание The Washington Post.

Футбол «Марсель» отказался продавать своего защитника в клуб РПЛ Клуб французской Лиги 1 отказался продавать своего флангового защитника Жордана Амави в команду Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".

Политика Украина утратила лидерство по притоку мигрантов в Россию Если в 2017 году миграционный приток с Украины в Россию составил 47,7 тысячи человек, то в 2018 году - только 14,8 тысячи человек.

Происшествия ФСБ в Хабаровске предотвратила массовое убийство в школе При обыске дома у 18-летнего подростка, готовившего массовое убийство в одной из школ Хабаровска, нашли: обрез 16 калибра 96 патронов к этому обрезу.

Происшествия На КПП в Донбассе подорвался гражданский автомобиль В Донбассе в буферной зоне между пропускными пунктами Донецкой Народной Республики (ДНР) и Украины подорвался гражданский автомобиль.

Армия и оружие Эксперты в США оценили российскую «торпеду апокалипсиса» Эксперты американского журнала The Popular Mechanics прокомментировали видео испытаний беспилотного подводного аппарата "Посейдон", ранее опубликованное Минобороны России.