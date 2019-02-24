Экономика
Власти ОАЭ решили простить гражданам почти $100 млн долговRT на русском вчера в 16:16
По данным агентства, общая сумма прощённого долга составила 361 млн дирхемов ОАЭ ($98 млн). Как отмечается, целью данного шага является в том числе «обеспечение условий жизни для граждан и укрепление финансовой стабильности их семей».
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с чего всё началось
В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) правительство страны оказало помощь более чем 3 тыс. гражданам, имевшим задолженность перед банками, сообщает Gulfnews.РБКвчера в 15:08
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СМИ: Власти ОАЭ решили простить жителям почти $100 млн долгов перед банками
БИЗНЕС Onlineвчера в 15:15
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 01:15, Ашберн
Политика
Порошенко случайно назвал Украину агрессором
Обновлено вчера в 18:34
Политика
Премьер Баварии заявил, что России не место на «скамье штрафников»
России не место на "скамье штрафников" в мировой политике, заявил в интервью для Frankfurter Allgemeine Zeitung премьер-министр федеральной земли Бавария (ФРГ), председатель партии "Христианско-социальный союз" Маркус Зедер.
Обновлено вчера в 22:24
Музыка
Решение об участии MARUV в Евровидении примут в течение двух суток
Национальная общественная телерадиокомпаниия Украины примет окончательное решение по поводу участия певицы Maruv в песенном конкурсе "Евровидение", после того как артистка ответит на вопросы, связанные с гастролями в России, заявила в воскресенье член правления компании Александра Кольцова.
Обновлено вчера в 19:15
Политика
Лавров заявил об отсутствии условий для заключения договора с Японией
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью вьетнамскому телевидению и китайским телеканалам ЦТВ и «Феникс» заявил, что условия для решения проблемы мирного договора с Японией пока отсутствуют.
Обновлено в 00:27
Происшествия
Хабаровчанка родила ребенка в роддоме, не дождавшись помощи врачей
Следствие в Хабаровске ведет проверку после того, как женщина родила ребенка в роддоме, не дождавшись помощи врачей, сообщает в воскресенье СУСК России по Хабаровскому краю.
Обновлено вчера в 23:20
Транспорт
В России изменили правила посадки в самолет
С 24 февраля в России вступил в силу приказ Минтранса, регулирующий правила посадки в самолеты.
Обновлено вчера в 17:48
Происшествия
В Петербурге BMW X6 насмерть задавил двух пешеходов на тротуаре
"Двадцать четвертого февраля в 00.29 в Центральном районе на Невском проспекте у дома 55 водитель, управляя BMW Х6, совершил выезд на тротуар с последующим наездом на группу пешеходов", - сказано в сообщении.
Обновлено вчера в 18:27
Политика
Панин заступился за оскандалившегося Серебрякова
Обновлено вчера в 09:09
Происшествия
Госпитализирован режиссер Георгий Данелия
Обновлено вчера в 19:30
Политика
В Молдавии начались парламентские выборы
В Молдавии открылись избирательные участки для голосования на парламентских выборах.
Обновлено в 01:08
Политика
На границе Венесуэлы горят три грузовика с гумпомощью
Ранее лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо неоднократно заявлял, что 23 февраля в страну из-за границы, в том числе, из Колумбии и Бразилии, прибудет иностранная гуманитарная помощь.
Обновлено вчера в 16:10
Хоккей
Малкин не спас «Питтсбург» от поражения «Филадельфии»
"Филадельфия Флайерз" обыграла "Питтсбург Пингвинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:00
Армия и оружие
Лавров не исключил развертывание полиции РФ на границе Сирии и Турции
Российская военная полиция может быть развернута в формируемой буферной зоне на границе Сирийской Арабской Республики и Турции.
Обновлено в 00:49
Политика
Участниц украинского отбора на Евровидение довели до слез из-за Крыма
Обновлено вчера в 23:55
Армия и оружие
WP: беспилотник «Калашникова» может изменить мир, как АК-47
"Российская компания, подарившая миру знаменитый автомат АК-47, представила ударный беспилотник, который может аналогичным образом произвести переворот в деле ведения боевых действий, сделав доступными и недорогостоящими современные технологии применения боевых беспилотных летательных аппаратов", - отмечает газета.
Обновлено вчера в 16:31
Происшествия
Вылетевший в Москву самолет вернулся в аэропорт Благовещенска
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", направлявшийся по маршруту Благовещенск - Москва с посадкой в Екатеринбурге, был вынужден вернуться в аэропорт.
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия
В Китае зафиксировано сильное землетрясение
Сейсмологическая служба обсерватории Гонконга сообщила, что в воскресенье, 24 февраля, в юго-западной китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр подземных толчков находился в 11 километрах от городского округа Цзыгун с населением около 2,7 миллиона человек, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:23
Происшествия
В Бурятии уволили сотрудницу МВД за организацию стриптиза в отделении
Старшего дознавателя управления МВД по Улан-Удэ уволили после того, как она пригласила танцовщицу на торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества.
Обновлено вчера в 09:41
Футбол
Хет-трик Месси принес «Барселоне» победу над «Севильей»
"Барселона" одержала победу над "Севильей" в матче 25-го тура чемпионата Испании, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 12:08
Спорт
Тренер Норвегии — на критику Большунова: «Хотели победить, поэтому так поступили»
Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум ответил на критику россиянина Александра Большунова, который критически отозвался о тактике норвежских спортсменов по ходу мужского скиатлона на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде (Австрия).
Обновлено в 00:53
Происшествия
В Самаре женщина пришла с гробом покойного мужа к зданию правительства
Обновлено 21 февраля в 18:53
Происшествия
В Краснодаре столкнулись сразу 10 машин
Накануне поздно вечером на Северном мосту в Краснодаре столкнулись, по меньшей мере, 10 автомашин.
Обновлено в 00:24
Происшествия
В Хабаровске предотвращен массовый расстрел в школе
18-летний студент, собиравшийся придти в школу в Хабаровске с оружием и устроить расстрел, пойман спецслужбами.
Обновлено вчера в 19:17
Общество
Либералы игнорируют марш памяти Немцова
Обновлено 21 февраля в 01:48
Политика
Послом Саудовской Аравии в США впервые стала женщина
Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд впервые назначил женщину, принцессу Риму бинт Бандар бен Султан бен Абдель Азиз Аль Сауд, на пост посла в США, gthtlftn РИА "Новости" / "Назначается на пост посла в США в ранге министра принцесса Рима бинт Бандар бен Султан бен Абдель Азиз Аль Сауд", — отмечается в указе.
Обновлено вчера в 16:57
Авто
В Сети появились фото новой Lada Vesta FL
Ранее фотографии новой Vesta появились в паблике Lada Vesta в «ВКонтакте».
Обновлено вчера в 11:59
Происшествия
Грузовой Boeing разбился на юге США
Обновлено вчера в 17:18
Политика
Ким Чен Ын отправился на встречу с Трампом
Лидер КНДР Ким Чен Ын отправился на своем бронепоезде с железнодорожного вокзала Пхеньяна в Ханой на предстоящую встречу с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 04:15
Происшествия
При взрыве в жилом доме в Бристоле пострадали три человека
Обновлено вчера в 20:03